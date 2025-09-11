JetBlue anuncia nueva ruta desde Fort Lauderdale a San Pedro Sula

San Pedro Sula. – La aerolínea JetBlue amplía su red desde Fort Lauderdale (FLL) con una nueva ruta directa a San Pedro Sula, Honduras (SAP), a partir de diciembre, 4 veces por semana. Este nuevo vuelo busca ofrecer opciones de viaje más convenientes y económicas para los pasajeros hondureños que viajan al sur de Florida.

Esto es parte de un plan de expansión más amplio, con JetBlue lanzando nuevos vuelos directos a nueve destinos desde Fort Lauderdale a partir de noviembre.

Las nuevas rutas desde Fort Lauderdale (FLL) incluyen: Cali, Colombia (CLO), Aruba (AUA), Cartagena, Colombia (CTG), Gran Caimán, Islas Caimán (GCM), Liberia, Costa Rica (LIR), Nueva Orleans (MSY), Pittsburgh (PIT), San Pedro Sula, Honduras (SAP), y San Martín (SXM)

Según Dave Jehn, vicepresidente de Planificación de Red y Alianzas Estratégicas de JetBlue, esta expansión consolida la posición de la aerolínea como líder en Fort Lauderdale y ofrece a los viajeros más oportunidades para disfrutar de su servicio.

Mark E. Gale, director ejecutivo y director de Aviación de FLL, también expresó su entusiasmo, señalando que las nuevas rutas ofrecerán más opciones tanto para viajeros de negocios como de placer.

Aspectos destacados de la experiencia del cliente de JetBlue: Wi-Fi de alta velocidad gratuito, Entretenimiento en el asiento, Aperitivos y bebidas de cortesía y Experiencia Premium Mint en rutas seleccionadas.

Para celebrar la ampliación de su servicio, JetBlue ofrece tarifas desde $113 o menos desde Fort Lauderdale a cualquiera de sus 46 destinos sin escalas.