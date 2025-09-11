jueves, septiembre 11, 2025

Top 5

Más Noticias

JetBlue anuncia nueva ruta desde Fort Lauderdale a San Pedro Sula

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
JetBlue amplía su servicio a San Pedro Sula. / Foto Cortesía.

San Pedro Sula. – La aerolínea JetBlue amplía su red desde Fort Lauderdale (FLL) con una nueva ruta directa a San Pedro Sula, Honduras (SAP), a partir de diciembre, 4 veces por semana. Este nuevo vuelo busca ofrecer opciones de viaje más convenientes y económicas para los pasajeros hondureños que viajan al sur de Florida.

Esto es parte de un plan de expansión más amplio, con JetBlue lanzando nuevos vuelos directos a nueve destinos desde Fort Lauderdale a partir de noviembre.

Las nuevas rutas desde Fort Lauderdale (FLL) incluyen: Cali, Colombia (CLO), Aruba (AUA), Cartagena, Colombia (CTG), Gran Caimán, Islas Caimán (GCM), Liberia, Costa Rica (LIR), Nueva Orleans (MSY), Pittsburgh (PIT), San Pedro Sula, Honduras (SAP), y San Martín (SXM)

Según Dave Jehn, vicepresidente de Planificación de Red y Alianzas Estratégicas de JetBlue, esta expansión consolida la posición de la aerolínea como líder en Fort Lauderdale y ofrece a los viajeros más oportunidades para disfrutar de su servicio.

Mark E. Gale, director ejecutivo y director de Aviación de FLL, también expresó su entusiasmo, señalando que las nuevas rutas ofrecerán más opciones tanto para viajeros de negocios como de placer.

Aspectos destacados de la experiencia del cliente de JetBlue: Wi-Fi de alta velocidad gratuito, Entretenimiento en el asiento, Aperitivos y bebidas de cortesía y Experiencia Premium Mint en rutas seleccionadas.

Para celebrar la ampliación de su servicio, JetBlue ofrece tarifas desde $113 o menos desde Fort Lauderdale a cualquiera de sus 46 destinos sin escalas.

Previous article
El comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras recibir un disparo en EE.UU.
Next article
Diana Pineda y Emilio Ordóñez celebran su enlace nupcial
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Diana Pineda y Emilio Ordóñez celebran su enlace nupcial

Destacada 0
San Pedro Sula. - El amor es un encuentro...

El comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras recibir un disparo en EE.UU.

Internacionales 0
Washington.- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un...

Zelenski apela a crear un escudo aéreo para Europa tras el derribo de drones rusos en Polonia

Internacionales 0
Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apeló este miércoles...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.