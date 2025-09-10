martes, septiembre 9, 2025

Top 5

Más Noticias

Diunsa entrega donativo de tablets a niños de la Escuela Froylán Turcios en San Antonio de Cortés

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
, Diunsa realizó la entrega de 44 tablets a los estudiantes del Centro de Educación Prebásica Froylán Turcios. / Fotos Cortesía

San Pedro Sula. – En el marco de la celebración del Día del Niño, Diunsa realizó la entrega de 44 tablets a los estudiantes del Centro de Educación Prebásica Froylán Turcios, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de su educación.

El equipo de Voluntariado de Diunsa participó en la actividad en la que se hizo entrega de juguetes, piñatas y pastel, en un ambiente de alegría y convivencia.

El donativo se realizó en respuesta a la solicitud de las autoridades del centro educativo, quienes hicieron un llamado a Diunsa para apoyar a los niños en el acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan su educación.

La empresa reafirmó así su compromiso con la responsabilidad social y con el desarrollo integral de la niñez en el país.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, hizo entrega oficial de la donación, expresando que “la educación es uno de los pilares del desarrollo, por ello para Diunsa es un motivo de mucha satisfacción apoyar con este donativo que busca abrir nuevas oportunidades de aprendizaje para los niños”.

El evento se convirtió en una verdadera fiesta comunitaria, acompañada por la banda de guerra y palillonas del Instituto Gubernamental Soberanía de San Marcos de Cortés. También asistieron artistas locales, autoridades religiosas y representantes de la comunidad.

Previous article
Crisis en Nepal: muere quemada la esposa de un ex primer ministro y los manifestantes incendian el Parlamento
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Crisis en Nepal: muere quemada la esposa de un ex primer ministro y los manifestantes incendian el Parlamento

Internacionales 0
Katmandú.- Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro nepalí...

Crisis en Nepal: Dimite el primer ministro por la oleada de protestas

Internacionales 0
Katmandú.- El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli,...

Chicha y Limón martes 9 de septiembre de 2025

Chicha y Limon 0
¡¡LAS RUBY ROMAN!!...y septiembre seguirá contundente en el planeta…Diunsa...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.