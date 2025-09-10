Diunsa entrega donativo de tablets a niños de la Escuela Froylán Turcios en San Antonio de Cortés

San Pedro Sula. – En el marco de la celebración del Día del Niño, Diunsa realizó la entrega de 44 tablets a los estudiantes del Centro de Educación Prebásica Froylán Turcios, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de su educación.

El equipo de Voluntariado de Diunsa participó en la actividad en la que se hizo entrega de juguetes, piñatas y pastel, en un ambiente de alegría y convivencia.

El donativo se realizó en respuesta a la solicitud de las autoridades del centro educativo, quienes hicieron un llamado a Diunsa para apoyar a los niños en el acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan su educación.

La empresa reafirmó así su compromiso con la responsabilidad social y con el desarrollo integral de la niñez en el país.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, hizo entrega oficial de la donación, expresando que “la educación es uno de los pilares del desarrollo, por ello para Diunsa es un motivo de mucha satisfacción apoyar con este donativo que busca abrir nuevas oportunidades de aprendizaje para los niños”.

El evento se convirtió en una verdadera fiesta comunitaria, acompañada por la banda de guerra y palillonas del Instituto Gubernamental Soberanía de San Marcos de Cortés. También asistieron artistas locales, autoridades religiosas y representantes de la comunidad.