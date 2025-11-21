Un Bridal Shower con esencia de la Toscana italiana en honor a Rebeca Figueroa

San Pedro Sula. – Con una ambientación que evocaba la sofisticación y el encanto de la campiña italiana, se celebró el fascinante bridal shower en honor a Rebeca Figueroa Muñoz. La encantadora joven, dueña de una personalidad arrolladora que conquistó a su prometido, Jasson Hércules, se prepara para su gran día. La pareja contraerá matrimonio el 24 de enero de 2026, celebrando su enlace soñado en la atmósfera mágica de Antigua Guatemala.

Rebeca Figueroa con su prometido Jasson Hércules.

El círculo íntimo de familiares y amigas, quienes fungieron como oferentes, eligió el Centro de Convenciones del Hotel Copantl como el escenario ideal para esta celebración prenupcial. El Salón Emperador fue el punto de encuentro del amplio círculo social de la futura señora de Hércules, todas reunidas para elevar una copa por la felicidad de Rebeca, a las puertas de su nueva vida.

Rebeca Figueroa, radiante junto a su madre, Claudia Figueroa, y su futura suegra, Glenda Amaya, en un momento de gran celebración.

La magia de la Toscana italiana fue la inspiración para la decoración, un concepto magistralmente ejecutado por Denesse González y el equipo de floristas de Floral Boutique, se encargó de ataviar el espacio, transformándolo en una exquisita réplica de la región más icónica de Italia. Se privilegió la elegancia inherente a la zona, famosa mundialmente por su riqueza histórica, su legado artístico y sus inigualables paisajes de colinas y viñedos.

Rebeca Figueroa celebra su Bridal Shower inmersa en la elegancia rústica de Italia.

La puesta en escena fue un verdadero festín para los sentidos. Se fusionaron magistralmente los vibrantes colores que definen la cocina y la cultura italiana: el rojo profundo, el amarillo soleado y el blanco puro. Cada mesa y arreglo floral evocaba la calidez de una villa italiana.

Claudia Lozano, Lilian Vives, Azucena Donaire, Rebeca Figueroa, Gabriela Urrutia, Claudia Figueroa y Clarisa Molina.

La experiencia inmersiva se desarrolló con dos elementos centrales: Se destacó la alta gastronomía italiana con una sofisticada cocina en vivo que preparó platillos al momento frente a los invitados, acentuando el sabor auténtico de la temática.

Sonia, Carmen y Thelma Figueroa con Lily Erazo.

Melissa Gale, Karla Miralda, Alejandra Muñoz y Ana Larach.

Como un guiño al patrimonio artístico de la Toscana, un talentoso pintor hondureño estuvo creando sus obras artísticas en tiempo real, añadiendo un toque de exclusividad cultural.

Claudia, Natalia, Bebeca y Ethel Figueroa con Marcela Mejía.

Carmela Aguirre, Karla Miralda y Ana Morales.

Entre amenas conversaciones y los tradicionales juegos preboda, Rebeca compartió con sus selectas invitadas el refinado menú, cuidadosamente diseñado para armonizar con la temática. La novia relató detalles de su soñado enlace, haciendo de su bridal shower una promesa inolvidable de la felicidad que está por venir.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Gaby Rodríguez, Luisa Fuentes, Leyla Acosta y Laura Mendoza.

Jenny Correa y Mariela Pineda.

Kenia Portillo con Sindy Calderón.

Monique Larach y Sara García.

Liliam Vives, Claudia Lozano y Gabriela Urrutia.

Lila Ferrera y Karla Hernández.

Azucena Donaire y Clarisa Molina.

Natalia Figueroa con Carla Membreño.

Cinthia Suazo y Liz Maldonado.

Lilan Vives y Ana Elbacha.