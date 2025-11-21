Un Bridal Shower con esencia de la Toscana italiana en honor a Rebeca Figueroa

San Pedro Sula. – Con una ambientación que evocaba la sofisticación y el encanto de la campiña italiana, se celebró el fascinante bridal shower en honor a Rebeca Figueroa Muñoz. La encantadora joven, dueña de una personalidad arrolladora que conquistó a su prometido, Jasson Hércules, se prepara para su gran día. La pareja contraerá matrimonio el 24 de enero de 2026, celebrando su enlace soñado en la atmósfera mágica de Antigua Guatemala.
El círculo íntimo de familiares y amigas, quienes fungieron como oferentes, eligió el Centro de Convenciones del Hotel Copantl como el escenario ideal para esta celebración prenupcial. El Salón Emperador fue el punto de encuentro del amplio círculo social de la futura señora de Hércules, todas reunidas para elevar una copa por la felicidad de Rebeca, a las puertas de su nueva vida.
La magia de la Toscana italiana fue la inspiración para la decoración, un concepto magistralmente ejecutado por Denesse González y el equipo de floristas de Floral Boutique, se encargó de ataviar el espacio, transformándolo en una exquisita réplica de la región más icónica de Italia. Se privilegió la elegancia inherente a la zona, famosa mundialmente por su riqueza histórica, su legado artístico y sus inigualables paisajes de colinas y viñedos.
La puesta en escena fue un verdadero festín para los sentidos. Se fusionaron magistralmente los vibrantes colores que definen la cocina y la cultura italiana: el rojo profundo, el amarillo soleado y el blanco puro. Cada mesa y arreglo floral evocaba la calidez de una villa italiana.
La experiencia inmersiva se desarrolló con dos elementos centrales: Se destacó la alta gastronomía italiana con una sofisticada cocina en vivo que preparó platillos al momento frente a los invitados, acentuando el sabor auténtico de la temática.
Como un guiño al patrimonio artístico de la Toscana, un talentoso pintor hondureño estuvo creando sus obras artísticas en tiempo real, añadiendo un toque de exclusividad cultural.
Entre amenas conversaciones y los tradicionales juegos preboda, Rebeca compartió con sus selectas invitadas el refinado menú, cuidadosamente diseñado para armonizar con la temática. La novia relató detalles de su soñado enlace, haciendo de su bridal shower una promesa inolvidable de la felicidad que está por venir.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.