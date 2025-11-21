Kate Middleton deslumbra en el Royal Albert Hall tras un año de pausa

Kate Middleton ha reaparecido en una de sus citas más mediáticas, la Royal Variety Performance, celebrada en el emblemático Royal Albert Hall de Londres. La princesa, tras un año de ausencia, ha disfrutado de una noche llena de música, humor y tradición benéfica que, además, ha marcado su vuelta tras un año especialmente complicado.

Su última asistencia fue en 2023, poco antes de que se hiciera público su diagnóstico de cáncer, una noticia que la obligó a retirarse temporalmente de la agenda oficial y a desaparecer de los focos. Por eso, su vuelta en la edición 2025 tenía un significado especial: un nuevo capítulo después de meses de recuperación, silencio y expectación. Y a princesa de Gales no ha defraudado.

Acompañada del príncipe Guillermo, Kate llegó radiante. La pareja cruzó las puertas del Royal Albert Hall saludando con una sonrisa y ese carisma que suelen irradiar. No faltaron las sonrisas cálidas y los saludos a los allí presentes, e incluso una foto muy divertida junto al oso Paddington.

Pero si algo acaparó flashes fue el espectacular look elegido por la princesa. Kate apostó por un vestido largo de terciopelo verde firmado por Talbot Runhof, un diseño que ya puede considerarse candidato a convertirse en el estilismo navideño por excelencia.

El verde oscuro, tono tendencia del otoño-invierno, rivalizará con el clásico rojo durante las próximas fiestas. Y Kate, como buena trendsetter, volvió a tomar la delantera. El vestido, con un escote en V drapeado y una falda de corte sirena, equilibraba elegancia, romanticismo y un toque festivo muy propio de la temporada. Para completar el look, la princesa eligió zapatos también en terciopelo verde y un conjunto de joyas muy llamativas.

Joyas con memoria: un homenaje a Isabel II y a la reina Mary



Los pendientes, protagonistas indiscutibles de su estilismo, pertenecieron a la reina Isabel II. Se trata de un par de diamantes que la monarca recibió como regalo de bodas y que Kate ha lucido en varias ocasiones, manteniendo vivo ese vínculo emocional con la abuela de su marido.

A estos se sumó un brazalete Art Déco de la reina Mary, una pieza clásica que añadió un brillo sofisticado al conjunto y reforzó la imagen de continuidad histórica que tanto gusta en los actos oficiales de la realeza británica.

Más allá del glamour, la noche dejó momentos de gran complicidad entre Guillermo y Kate. Durante la llegada, entre bambalinas y desde el palco, intercambiaron sonrisas, miradas cómplices y pequeñas conversaciones que no pasaron desapercibidas para el público ni para las cámaras. Guillermo, atento y cercano, se mostró pendiente de Kate en todo momento, un gesto que muchos interpretan como muestra del gran apoyo que le ha brindado en este último año.

La agenda de la princesa no se detiene. El próximo 5 de diciembre tendrá lugar su esperado concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, un evento que se ha convertido en una tradición navideña en Reino Unido. Esta edición contará, además, con la participación de Kate Winslet, lo que promete añadir un toque hollywoodiense a la cita.

Fuente: Infobae