UTH viste su historia: Presentan camisa conmemorativa por sus 40 años de educación, legado y orgullo hondureño

San Pedro Sula. – Dando inicio a una serie de actividades de celebración por sus 40 años de historia, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) presentó oficialmente la camisa conmemorativa del 40 aniversario, una pieza simbólica que representa la evolución, el ADN y el legado de una institución que ha marcado generaciones y continúa transformando la educación en el país.

Don Roger D. Valladares, presidente de UTH, junto a su familia en el lanzamiento oficial de la camisa conmemorativa del 40 aniversario.

El acto inició con una ceremonia solemne que destacó los valores fundacionales de UTH, su crecimiento sostenido, su internacionalización y su esencia humana. Durante el evento, se reafirmó que UTH es orgullo hondureño que trasciende fronteras, formando profesionales con visión global y profundo compromiso social.

Durante el evento el Rector de la Universidad Javier Mejía Barahona, se dirigió a los invitados con un breve recorrido de la historia de la institución educativa y su experiencia en esos años desde la academia.

Don Roger D. Valladares con su esposa Emma Mejía Valladares.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación conceptual de la camisa conmemorativa, a cargo de la Directora de Mercadeo Emma Mejía de Valladares, quien explicó que esta prenda representa la nueva piel de UTH en sus 40 años, una identidad renovada que honra el pasado y proyecta el futuro.

Mejía de Valladares detalló que, los colores verde y amarillo, protagonistas del diseño, simbolizan el ADN UTH: esperanza, crecimiento, energía, excelencia y compromiso con Honduras. En la parte posterior de la camisa se integran los valores que han guiado el liderazgo del presidente y fundador, representados a través de sus iniciales, como principios que definen su filosofía de vida: Responsabilidad, Oportunidad, Grandeza, Excelencia, Respeto, Visión, Autenticidad, Lealtad, Liderazgo, Amor, Determinación, Agradecimiento, Resiliencia, Empatía y Servicio.

Asimismo, destacó que las ocho estrellas presentes en el diseño representan a sus ocho hijos, quienes continúan y continuarán el legado educativo, familiar y humano que dio origen a UTH. En las mangas, se mantiene el slogan que ha acompañado a la institución por décadas y permanece en la memoria colectiva de miles de hondureños: “Tu Universidad Hondureño”.

El presidente de UTH, Don Roger D. Valladares.

Durante su mensaje, el presidente de UTH, Roger D. Valladares, compartió palabras cargadas de gratitud y emoción, agradeciendo a Dios por estos 40 años de vida institucional y expresando que uno de sus mayores orgullos es cuando es felicitado por UTH, más allá de cualquier otro proyecto empresarial, porque UTH representa su visión más profunda de apoyo a la educación de Honduras.

Con visible emoción, destacó que cada graduación sigue siendo un momento especial, donde comparte de cerca con los graduandos y sus familias, recordando que hace 40 años inició este proyecto con la convicción de que la educación es el mayor legado que se puede dejar a un país.

Como cierre simbólico del lanzamiento, Roger D. Valladares firmó personalmente la única edición de la camisa conmemorativa de los 40 años, convirtiéndola en una pieza histórica que encarna liderazgo, valores y compromiso permanente con la formación de los hondureños.

Un show especial fue el desfile de notables modelos que pertenecen a la institución acompañados para simpática y dulce mascota UTH.

La ceremonia concluyó reafirmando que UTH celebra 40 años con una mirada firme al futuro, fortaleciendo su innovación, su internacionalización y su misión de seguir educando con calidad, humanidad y propósito.