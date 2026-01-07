Chicha y Limón martes 6 de enero de 2026

¡¡EL AREPAZO!!…¡Que forma de arrancar el año!…#conchalevale como dicen los venezolanos…¿Cómo van con sus propósitos de año nuevo?…#shhh…calladitos trabajen en ellos los doce meses para verlos realidad…si los cuentan, nada hicieron…Jacson Villanueva y María Fernanda Cruz recibieron el año juntitos…y Emilia María Caballero sigue sus pasos…Liza Delgado – Amaya celebro sus 52…Imágenes de la boda Ugarte-Mejía…Oscar Aguilar brindo por sus siete décadas…El debut social de Ivanna Carvajal…Los cumpleañeros de estas fechas entre ellos: Blanche Bendeck y Kenia Mondragón…#quemolleja.

Abrimos boca con un ágape que sigue en tendencia en varias plataformas digitales como lo es el décimo primer aniversario de Prisma Dents…el cual coincidió con las celebraciones de fin de año…El recinto seleccionado no podía ser otro que restaurante La Estancia de nuestro especial amigo Jorge Gargano…el tío de Walter se lucio con el personal de esta renombrada clínica dental rectorada por la Dra. Lucia Arguello.

*.-Siempre bella y gentil, los años no pasan por esta dulce socialité sampedrana con raíces nicaragüenses…quien en sus años de dorada soltería fue pretendida por la organización Miss Honduras Universo, en la era de Eduardo Zablah…Lucia siempre lo postergo por sus estudios y hasta la fecha sigue radiante…los genes no mienten, porque todas las Arguello-Lacayo & Urcuyo son bellezas naturales…de refinado estirpe y abolengo.

*.-Desde la legendaria Beatriz Obregón Lacayo (Miss Nicaragua 1977 y semifinalista del Miss Universo del mismo año, que hoy en día pertenece a la aristocracia neoyorquina), hasta nuestra exquisita socialité capitalina María Fernanda Lacayo, pasando por Luisa Amalia Urcuyo Lacayo (Miss Nicaragua en: MU-93, Miss Hispanidad 93 y Miss Internacional 1994)…los apellidos certifican su linaje con la Dra. Lucia y las divas que lo portan.

*.-Si de linaje se trata…varias familias en general y parejas en particular planifican sus bodas para diciembre y una de las fechas mas buscadas es el ultimo fin de semana del año…cerrando de esta forma y con broche de oro, un ciclo de paciencia, amor y complicidad…como muestra este botón.

Las estimadas familias Villanueva-Pesquera & Cruz-Espinal, quienes brindaron por el amor de sus hijos: Jacson y María Fernanda en emotiva ceremonia rectorada por el padre del hoy esposo, el Raúl Villanueva…la cita fue en el salón Los Encuentros del Hotel Copantl, el cual lucio una inmaculada decoración en blanco, armonizada con el verdor del eucalipto…¿Ellos?…ataviados de romance y complicidad…María Fernanda en delicado ajuar de corte clásico, destacando un bustier con líneas rectas, mangas burbuja y caída libre…mientras su amado Jacson se decantó por elegante smoking con delicado corsage a juego con el ajuar de MariFer…¡Èl novio le hizo honor a su apellido materno porque “pesco” la sirena que pedía al mar como esposa!…#WAO.

*.-Posteriormente, los recién casados sorprendieron a sus invitados al llegar al salón Napoleón del Centro de Convenciones en un elegante auto clásico descapotable…La velada continuó con el tradicional brindis de los padres —Raúl Villanueva, Alma Odilia Pesquera, Edwin Cruz y Leslie Espinal— y el primer baile de la pareja, sellando una noche que fue el reflejo perfecto de su amor…¡Año Nuevo, Vida Nueva!…#Blessings.

Quienes van camino a consolidarse como la pareja arriba citada, son los estimados Robert Ugarte y Laury María Mejía, quienes cerraron año 2025 con una elegante boda que reunió a todos los miembros del clan Ugarte López & Mejía-Sagastume, en una velada fuera se serie que tuvo lugar en Meza23 del Club Hondureño Árabe…espacios exquisitamente ornamentados con orquídeas, jazmines, nardos y peonias, en tonos rosa y blanco…una puesta en escena tan opulenta como romántica…#purelove… Robert y Laury contaron con el beneplácito de sus padres —Mario Ugarte, Francisco Mejía y María Sagastume— y el respaldo de sus padrinos, Anahía Varela y Randal Vijil, la pareja intercambió votos en una atmósfera de recogimiento…La conexión entre ambos fue el hilo conductor de la misa, culminando en un beso que selló una promesa de vida ante sus seres más queridos…¡Las gráficas no mienten!…Felicidades.

*.-La joven Ingeniero Sarah Isabel Hedman Del Gallo, recibió los mejores deseos y felicitaciones por su cumpleaños… sus padres Manuel Hedman Kalergis y Xiomara Del Gallo-Hedman, junto a su hermano Juan Roberto, la festejaron ya que se encuentra unos días en Honduras…pronto retornará a Durango y Monterrey, la millonaria ciudad en México donde reside por su trabajo…¡Bendiciones Ing. Hedman Del Gallo!!

Quien celebro otro año mas de vida es el apreciado caballero Oscar Aguilar quien arribo al séptimo piso…siete décadas de trabajo, honor y gratitud que merecían ser celebradas al lado de sus seres mas queridos…quienes plasmaron su dicha en las redes sociales con un ágape.

*.-La cita tuvo lugar en el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe, el cual fue transformado para la ocasión con una propuesta estética sobria y original…La decoración, basada en una paleta de tonos azul marino, negro y destellos dorados, estuvo bajo la experta dirección de su hija, Judith Aguilar, y su firma DG Wedding.

*.-El convivio de don Oscar estuvo a cargo de su esposa, doña Sonia Rivera, junto a sus hijas Sonia, Judith, Emy y Alejandra Aguilar, quienes cuidaron cada detalle para honrar la vida de su padre…Al festejo se unieron con especial alegría sus yernos Gustavo Borjas, Mauricio González y Sergio Chupina, así como sus nietos Dilcia María y Oscar Armando Borjas…Muchos años más de bendiciones para don Oscar Aguilar.

Rodeada de amor y alegría, la joven Ivanna Valeria Carvajal Bulle, celebró sus quince años tras viajar desde Estados Unidos junto a sus padres, Roger Carvajal y Paola Bulle, para compartir esta fecha especial con sus seres queridos en Honduras…cerrando con agradecimiento y broche de oro un fabuloso 2025 en familia con muchas metas trazadas.

*.-Ataviada en vaporoso vestido rosa corte princesa y bustier con escote corazón, ricamente bordado en aplicaciones doradas, Ivanna Valeria brillo en la noche mas esperada de su adolescencia…cuando fue formalmente presentada en sociedad por sus padres Roger y Paola, quienes formaron parte del protocolo de este tipo de festejos juveniles…¡Todo regio!

*.-La conmemoración inició con una emotiva misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero de El Progreso…Posteriormente, los invitados se trasladaron al Salón Jordán del Club Social Hondureño Árabe en San Pedro Sula…El recinto lució una exquisita decoración en tonos rosa, a juego con el ajuar de la festejada…¡Un futuro prometedor para Valeria!

Como ya es tradición para fin de año, Martín y Liza Delgado – Amaya se dejan venir a esta su San Pedro Sula del alma para celebrar las fiestas de fin de año en familia…alejados del despiadado invierno de Indiana EEUU…aprovechan su estadía en tierras catrachas para festejar una vuelta mas al sol de Liza, quien luce estupenda en su quinto piso de vida…como buena Capricornio, se añeja como los vinos más exquisitos de Chile…En el 2024, fue “Lady Chanel”, de riguroso negro y a full perlas…en el reciente 2025 Liza fue “La Chica Fresa”…uno de sus personajes mas entrañables…en esta ocasión, el sarao fue vespertino-nocturno en el área de la piscina del salón Paraíso del Copantl…con aires retro, la esposa del promotor social Martin Amaya se atavio de celeste y rosa…#52…¡Lo paso “bombi-borombi” al lado de sus hijos: Ivanka, Diego y Brisa…#blessings.

*.-Hoy se festeja en todo el globo el Día de los Santos Reyes, o de los Reyes Magos…y Honduras no es la excepción, porque ya es una tradición arraigada en muchas naciones y nuestro país la está adoptando de unas décadas para acá…¡Hasta en la cafetería de varias empresas partieron la tradicional rosca de reyes!…obviamente de Panadería y Repostería Moderna, que este año se volvió a volar la barda con su “super roscón”.

*.-Varios medios de comunicación, en especial los programas de revistas televisivas celebraron a los Reyes…como ya es tradición, quien saco “el niño” o “los niños” en su pedazo de rosca, invita los tamales el próximo Día de La Candelaria el 2 de febrero…se vale invitarlos el martes 3, Día de la Virgen de Suyapa…¿Cuántos encargaran en La calle de los tamales?

*.-Unas beldades, que ni los tamales y menos las cenas de fin de año, desarmonizan sus figuras son las ex reinas de belleza: Jazmín Fiallos, Blaise Massey y Kerelyne Webster, quienes desde el fin de semana arrancaron brindis por sus respectivos onomásticos…y bendito entre ellas: José Carlos Trochez Girón…más conocido como Fancony…el más mediático de Los Hijos de Morazán e hijo consentido de Potrerillos, celebro el sábado tres…con renovada imagen, bien perfilado y galán a punta de bisturí.

Mañana…agrega un año más de vida la dilecta dama Norma Leticia Leiva de Santos, quien desde ya recibe los parabienes de sus numerosas amistades…y es súper consentida por su esposo el reconocido galeno Cesar Pio Santos, así como sus preciosa hija Grace …Bendiciones Normita.

*.-Con ese rostro inmaculado y petrificado con el paso de las décadas a punta de Laneige, se conecta desde Ilama nuestro psíquico de cabecera Grimorio…para comentarnos que más nos trae este 2026, ciclo 10 y año completamente solar…nos adelanta que nos espera un verano inclemente, sofocante y despiadado de mayo a octubre, con más incendios que otros años…y eso que este es el Año Chino del Caballo de Fuego…¡Fuego María!

*.-2026 es un año de ley y de justicia…va a ser un año 10 de transformación en todas las leyes…Si nosotros únicamente tomamos el uno, que simboliza el hombre, nos estamos olvidando del cero, que es Dios…Y ese es el riesgo que se corre a partir de este año…El hombre se iguala a cuestiones divinas…¡El sacrilegio cabalgara los doce meses!

*.-El gentio, influencers y los líderes mundiales que tratan de compararse en su vanidad o egolatría y los que van a empezar a unirse…Por eso también va a ser un año en el que va a comenzar a despertar más la espiritualidad, pero tenemos que tener mucho cuidado.

*.-Es un año de no creer en todo lo que se nos diga o lo que veamos a nivel general y a nivel personal porque puede ser engaño…seguimos en las últimas semanas del Año Chino de la Serpiente engatuzadora…Entonces, no debemos tomar ni creer literalmente todo lo que se nos presente.

*.-Si tomamos cada dígito del 2026, el primer dos es el pasado, los problemas que no hemos dejado, los riesgos de enfermedad, en fin, lo que sabemos que puede regresar en algún momento…El dos, el cero, la presencia de Dios…El siguiente dos, si lo sumamos da cuatro, la totalidad…Por eso muchos están diciendo que este es el año de la totalidad, la transformación en todos los aspectos y luego el seis que representa la vanidad y lo material…#totalitarismo…#egolatria…#veleidad

*.-Es un año de “cierta” crisis económica, escasez y desabasto…nuevos modelos económicos van a venir a implementarse a nivel internacional y por ende nosotros también vamos a tener un poco de problema en la economía…porque el número 10 está vinculado al sol ….#añoseco.

Una damita de la sociedad sampedrana que va camino al altar este 2026 es la encantadora Emilia María Caballero…quien fue consentida en días recientes por su linda madre Dulce María López y su joven abuela Miriam Santos, con un pre nupcial que tuvo su epicentro en Meza23…donde late el glamour del Club Hondureño Árabe…Emilia de punta en blanco, con impecable estilismo, disfruto la velada entre damas…Entre risas, consejos y muestras de cariño, las asistentes brindaron por la nueva faceta que Emilia está por emprender…El gran día tendrá lugar el próximo 23 de mayo de 2026 en San José, Costa Rica, un enlace que promete ser el broche de oro para una historia de amor que apenas comienza su capítulo más romántico…Sin duda, una celebración que marca el inicio de un camino lleno de felicidad para la pareja…#congratz.

*.-Esto quiere decir que de las explosiones solares que vivimos el año pasado, vamos a empezar a vivir los efectos colaterales de esas explosiones que son precisamente conflictos bélicos, crisis económica y ciertas situaciones en cuanto a riesgos de salud más que todo respiratoria.

*.-Esperemos que no sea así, pero esas son las consecuencias de estas explosiones…Tenemos entonces al número 10 como una oportunidad también de renacimiento…muchos el año pasado empezaron a hacer planes de renunciar a algunos trabajos porque van a dedicarse más tiempo a la persona, más tiempo a la familia…vamos a comenzar el año así con decisiones determinantes de transformación…¡renuncias express!

*.-En el lado positivo es un muy buen año para romper con cuestiones negativas, para superar vicios, para hacer cambios…atrevernos a todo aquello que habíamos dejado pendiente por miedo, por gueva, por otras cuestiones…Ahora sí vamos a dar ese paso…Ese es el lado positivo.

*.-¿Y los negativos?…riesgos en cuestiones naturales y en cuestiones de conflicto bélico a mediados de año…el sol viene a sacudir literalmente todas las emociones…O sea, va a ser un año de más riqueza espiritual que económica…Para quien esté dispuesto a eso, cuidado porque empiezan a surgir nuevos falsos profetas, comenzaran a abundar algunas teorías, religiones, sectas, disciplinas, ETC…#nxivm…Entonces, tenemos que ser muy inteligentes para no caer en cuestiones de falsa espiritualidad.

*.-Ahorrar…tener muy claras las decisiones que vamos a tomar en cuanto a economía, porque si bien es un año de oportunidades, el número 10 también nos está diciendo mesura, precaución, porque puede haber desabasto…y problemas económicos con todos los cambios en la ley.

En un ambiente de unión familiar, los apreciables empresarios Oscar y Nelsy Bográn compartieron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

*.-Recordemos que el 10 está vinculado a la ley divina, los 10 mandamientos, los 10 frutos, el arcano del tarot número 10 es la rueda de la fortuna…Todo cambia de un momento a otro…Son cambios drásticos e impuestos en cuestión política, económica, en cuestión social y obvio en cuestión personal…El Tío Sam como jefe absoluto del mundo y Tito Asfura.

*.-Es un año que sigue vinculado al elemento fuego y que por eso corremos el riesgo de continuar con estas explosiones (industriales, domesticas, comerciales)…Y aparte es el Caballo de Fuego en la cuestión del calendario chino…nos alerta en: voracidad, velocidad, agilidad…Así es que el que se duerma se lo lleva la corriente…Hay que estar despiertos.

*.-El 10 también es el número del despertar…¿Enero y octubre al ser meses 1 van a serán los más prósperos del 2026?…Pueden ser los más prósperos o también pueden ser los de mayor riesgo en cuestiones de seguridad internacional, en cuestiones de movimientos, huelgas y todo esto porque va a ser una revolución total…Se incrementa la ley mordaza en muchos medios mundiales.

Patricia Girón lució guapísima durante las festividades decembrinas… La dinámica empresaria, al frente de los restaurantes Casas Viejas y Taco Birria, ambos destacados por su excelencia gastronómica, también brilla por su labor altruista… Paty, como la llaman cariñosamente sus amistades, se desempeña con gran acierto como socia del Club Rotario Merendón, donde trabaja arduamente con sus compañeras de club en proyectos de apoyo a la comunidad.

*.-Porque el 10 también es censura…¿qué recomendaciones prácticas nos puedes dar para este año?…Con seguridad, paciencia, espiritualidad…protegernos de los efectos del sol anímica y físicamente utilizando objetos dorados…usar o comprar alguna pieza de oro…#zared.

*.-Por cierto, los metales se van a seguir disparando en el planeta, precisamente por toda esta cuestión económica…tratar de comprar algún objeto de oro, una pulsera, un anillo, aretes, fajas, dijes…portar objetos dorados que van a llamar la economía…¡carros dorados serán los más vendidos este 2026!…altamente recomendados para este año…#cabala.

*.-Los tonos cábala este año son el azul y los colores yang de fuego: rojo, amarillo y naranja, que serán protección para la economía…Tener durante todo este año en casa flores frescas, prioridades naturales amarillas (rosas y margaritas) que van a ser protección contra todas estas cuestiones anímicas y económicas…Tratar de utilizar el metal o los objetos dorados para atraer lo positivo y alejar lo negativo de las explosiones solares.

Mavis Aragón, una dama muy especial, celebra en familia la llegada del 2026, brindando con optimismo por los éxitos venideros.

*.-El reto sería básicamente el tema económico…Hay que ahorrar, hay que ser precavidos, no hay que gastar a lo loco…Pero también si tienen las posibilidades, si quieren iniciar o arrancar un nuevo proyecto, es el año de la seguridad y la confianza…Entonces, pueden dar ese paso en medio de toda esta turbulencia, siempre y cuando no les represente un riesgo.

*.-2026 es el año de dar el paso en relaciones sentimentales, formalizar, vamos a ver muchas noticias de matrimonios exprés, relaciones con mucho cuidado, porque relaciones del pasado vuelven y pidiendo pan…#grrrr…Entonces, el pasado regresa en ese aspecto, decisiones arrebatadas de un momento a otro…en el espectáculo, en la política, vamos a ver todo este tipo de cosas…matrimonios con mucho secreto.

*.-Decisiones repentinas, cambios súbitos, o dejar el trabajo de un momento a otro…porque de la nada van a llegar y decir, “No, ya no quiero estar aquí. Muchas gracias, me voy a la chingada. Quiero tiempo para mí.” …#WTF…Sera un tiempo de buscar nuestra propia reconciliación y crecer…Es año que comienza el despertar…Entonces, vamos a empezar a ver más allá…con confianza hay que salirnos de nuestro hoyo de confort, familia…Tenemos todo para brillar: confianza, seguridad, velocidad.

Muchas felicidades a Carlos Silva y Carmen Castillo con motivo de su cuarto aniversario de bodas… La pareja, que contrajo matrimonio en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, recordó su enlace celebrado en el Hotel Hilton Princess… En aquella ocasión, el área del jardín lució una ambientación en tonos pasteles creada por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, quienes destacaron la belleza de los lisianthus, claveles y aster baby. ¡Enhorabuena a los esposos Silva Castillo!

El chaman patepluma se retira, avisándonos que en las próximas entregas vienen las predicciones signo por signo…¡Fuego María!…pero uno de los mejores aspectados para el 2026 es Sagitario y el “Santal Basmati” de Affinessence, uno de sus aromas cábala para este ciclo…Hasta la próxima entregas mis amores, cuídense mucho que este año viene más contundente que otros…Los queremos en P!”#$%&.