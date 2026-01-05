Michael J. Fox vuelve a la actuación tras su diagnóstico de Párkinson

Han pasado cinco años desde que Michael J. Fox dejara la actuación por el avance del párkinson que le diagnosticaron en 1991, cuando solo tenía 29 años.

La misma enfermedad que le obligó a apartarse de los rodajes es ahora, con 64 años, la que le vuelve a situar frente a la cámara.

Su regreso se produce en la tercera temporada de “Terapia sin filtros“, la comedia dramática de Apple TV que cuenta la historia de un terapeuta en duelo, interpretado por Jason Segel, que decide romper las barreras éticas y decirles la verdad de lo que piensa a sus pacientes, y ya ha despertado la expectación de los fans, ansiosos por ver cómo su talento y su humor siguen intactos.

En el tráiler de la tercera temporada, Fox aparece en la sala de espera de un consultorio médico junto a Harrison Ford mientras esperan para recibir tratamiento. Las dos estrellas del cine de los 80, recordados por sus icónicos papeles como Marty McFly e Indiana Jones respectivamente, comparten una escena con mucho humor.

En ella, el protagonista de Regreso al futuro interpreta a un paciente que, como él en la vida real, convive con el párkinson. Su personaje interactúa directamente con el de Ford, que da vida al doctor Paul Rhoades, un terapeuta que también lidia con esta enfermedad desde la primera temporada.

“¿Qué te espera?”, pregunta su personaje al protagonista, que le responde de inmediato que está allí por “párkinson” además de interesarse por el motivo de la presencia de su interlocutor, “¿Y tú?”, le dice. “Solo un corte de pelo”, replica Fox con seriedad, provocando la risa compartida de ambos y mostrando cómo la serie equilibra perfectamente el humor, la honestidad y el peso emocional. La complicidad entre los personajes añade un guiño que los seguidores han recibido con entusiasmo.

Al principio el personaje de Paul intentaba ocultar su diagnóstico, pero con el paso de las temporadas ha aprendido a aceptar su condición de forma abierta y la aparición de Fox encaja de forma natural en la historia sin parecer un cameo forzado.Para el actor, regresar a un set tras varios años apartado ha sido una experiencia especialmente liberadora. “Ha sido muy positivo, muy estimulante”, declaraba a People el pasado octubre sobre su primer papel desde The Good Fight en 2020 tras bromear con que “siempre se está retirando”. Fue él mismo quien se ofreció para participar en la serie nominada al Emmy cocreada por Bill Lawrence, con quien Fox ya había trabajado en Spin City y Scrubs. Se trata de su tercera colaboración juntos y, sin duda, la más emotiva. “Le dije: ‘¿Has hecho una serie sobre el párkinson y no me has llamado?’”, recordaba Michael en tono distendido. “Y él me respondió: ‘Ah, ¿quieres hacerlo?’. Le dije que me encantaría. Entonces él dijo: ‘Déjame pensarlo, a ver qué puedo hacer’. Así que se puso a trabajar en ello y se le ocurrió este concepto, que es realmente bueno”.

Aunque no se han revelado más detalles sobre su personaje, Fox explicaba que este papel le ha permitido volver a disfrutar del trabajo sin las preocupaciones habituales por su estado físico. “Fue la primera vez que pude aparecer en un set y no tuve que preocuparme por si estaba demasiado cansado o si tenía tos o algo así. Simplemente lo hago”. Ford destacaba en Variety sobre su compañero que “el coraje, la fortaleza y la gracia de Michael, más que cualquier otra cosa, se manifiestan plenamente. Es muy inteligente, muy valiente, noble, generoso, apasionado y un ejemplo para todos nosotros, ya sea que tengamos párkinson o no”. Para los seguidores, su regreso no solo supone volver a verlo en pantalla, sino también recordar su talento, su humor y la resiliencia que han marcado su carrera durante décadas. ¿Cuándo se estrena y qué nos espera en Terapia sin filtro 3?

La tercera temporada llegará a Apple TV de manera global el miércoles 28 de enero. Lo hará con un primer episodio de estreno de una hora seguido de lanzamientos semanales hasta completar los once capítulos de la entrega —uno menos que en la anterior— el 8 de abril.

Jimmy (Jason Segel) afronta un nuevo desafío personal: su hija Alice (Lukita Maxwell) se prepara para irse a la universidad con una beca de fútbol, lo que le obliga a contener su tristeza mientras intenta proyectar entusiasmo. Al mismo tiempo, retoma la relación con Sofi (Cobie Smulders), su interés amoroso, y mantiene sus conversaciones habituales con Louis Winston (Brett Goldstein), el responsable del accidente que mató a su mujer, con quien desarrolla una relación basada en la ayuda mutua y el perdón tras evitar que se suicide tirándose a las vías del tren.

Mientras tanto, el doctor Paul sigue su tratamiento contra el párkinson y conoce a una nueva persona con la misma condición, el personaje de Michael J. Fox, cuya aparición añade un peso emocional extra a la historia. Los nuevos capítulos profundizan en los temas centrales de la serie: duelo, salud mental, vínculos humanos y segundas oportunidades, combinando comedia y emoción, el sello de identidad que ha conquistado a los seguidores.

