Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras destitución de Maduro

Caracas. — En medio de la creciente incertidumbre en Venezuela, Delcy Rodríguez ha tomado el lugar de su aliado, el depuesto presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una operación militar nocturna, y ha ofrecido “colaborar” con la administración del mandatario Donald Trump en lo que podría ser un cambio sísmico en las relaciones entre los gobiernos adversarios.

Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía de Venezuela, un país dependiente del petróleo y estaba en la línea de sucesión presidencial. El lunes por la tarde, Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como la líder encargada de la nación sudameriana.

Mientras que más temprano, Maduro hizo su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo que el gobierno del presidente Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos, y el líder depuesto se declaró no culpable de las acusaciones.

“Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento”, indicó Rodríguez con la mano alzada en un acto realizado en un lujoso salón del Palacio Legislativo. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de este país, Cilia Flores”, manifestó.

Rodríguez forma parte de un grupo de altos funcionarios en la administración de Maduro que ahora parece controlar Venezuela, incluso cuando el presidente Trump y otros funcionarios dicen que presionarán al gobierno para que se alinee con su visión para la nación rica en petróleo.

El sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ordenó asumir el papel de presidenta encargada, y la líder fue respaldada por el ejército.

Rodríguez, una abogada y política de 56 años, ha tenido una larga carrera representando la revolución iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial. No está claro si la líder se acercará a la administración Trump o seguirá la misma línea adversaria que su predecesor.

Su ascenso a líder encargada del país sudamericano fue una sorpresa el sábado por la mañana, cuando Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en comunicación con Rodríguez y que la líder venezolana fue “cortés” y trabajaría con el gobierno estadounidense. Rubio dijo que Rodríguez era alguien con quien la administración podría trabajar, a diferencia de Maduro.

Pero en un discurso televisado, Rodríguez no dio indicios de que cooperaría con Trump, refiriéndose a su gobierno como “extremistas” y manteniendo que Maduro era el líder legítimo de Venezuela.

Lo que se está haciendo con Venezuela “es una atrocidad que viola el derecho internacional”, afirmó Rodríguez, rodeada de altos funcionarios civiles y militares.

Trump advirtió el domingo que, si Rodríguez no se alineaba, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. Agregó que quería que ella proporcionara “acceso total”, desde instalaciones petroleras hasta infraestructura básica como carreteras, para que puedan ser reconstruidas.

Los comentarios de Trump también siguieron a Rubio, quien afirmó en entrevistas televisivas el domingo que no veía a Rodríguez y su gobierno como “legítimos” dado que el país nunca celebró elecciones libres y justas.

El domingo, en declaraciones publicadas en su Instagram, ella adoptó un tono conciliador en un mensaje donde expresó su esperanza de construir “relaciones respetuosas” con Trump.

“Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional, con el fin de fortalecer la convivencia comunitaria duradera”, escribió.

