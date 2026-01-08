jueves, enero 8, 2026

Aguas de San Pedro celebra el Día de Reyes con comunicadores sampedranos

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El Dr. Maurizio Chiovelli comparte un grato momento con comunicadores sampedranos durante el tradicional desayuno del Día de Reyes.

San Pedro Sula. – En un gesto de aprecio a la labor informativa, la concesionaria Aguas de San Pedro (ASP) agasajó a un selecto grupo de comunicadores sociales de la capital industrial con un desayuno en conmemoración del Día de Reyes. El evento, que tuvo lugar en el Hotel Real Intercontinental, fue organizado por la licenciada Dina Bulnes, jefa de Relaciones Públicas y Mercadeo de la institución.

El Dr. Maurizio Chiovelli y la Lic. Dina Bulnes fungieron como anfitriones del ameno convivio.

Pese a su apretada agenda, el gerente general de ASP, Dr. Maurizio Chiovelli, asistió para compartir y saludar personalmente a los invitados. El encuentro no solo fue un espacio de camaradería, sino una oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre la concesionaria y la prensa local.

Ester Amaya fue la afortunada de encontrar el Niño Jesús en su pieza de la Rosca de Reyes.

Durante el convivio, Dina Bulnes ofreció las palabras de bienvenida antes de proceder a la tradicional partida de la Rosca de Reyes. En esta ocasión, la periodista Ester Amaya fue la afortunada de encontrar la figura del Niño Jesús en su porción, por lo que, siguiendo la tradición, será la encargada de convocar al grupo para el Día de la Candelaria el próximo 2 de febrero.

Mirtza Rivera, Ester Amaya, Blanca Rosa Baca, Liseth García, Dina Bulnes, Maurizio Chiovelli y Yanina Romero.
Lilian Caballero, Dina Bulnes, Maribel Arriaza, Francis Alemán, Mirtza Rivera y Lorena Alfaro.
Marlyn Elisa Rivera, Ester Amaya, Dina Bulnes y Yanina Romero.
Dina Bulnes anfitriona del convivio de Día de Reyes.

UTH viste su historia: Presentan camisa conmemorativa por sus 40 años de educación, legado y orgullo hondureño
