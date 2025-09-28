domingo, septiembre 28, 2025

UTH y Optimus Card sellan alianza con TOUS, On Time y Zared Joyeros

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Keyla Hércules, Felipe Peña, gerente City Mall; Nelsy Bográn, gerente general de Grupo Zared; Ricardo Rivera, gerente comercial Optimus Card.

San Pedro Sula. – La tienda Zared del City Mall San Pedro Sula fue el escenario de una alianza estratégica entre la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y tres reconocidas: TOUS, On Time y Zared Joyeros.

El acuerdo marca un paso importante en la integración del sector académico, empresarial y digital, buscando generar beneficios exclusivos para colaboradores y para los más de 90 mil miembros de Optimus Card, la membresía digital más completa de Honduras.

Beneficios para miembros Optimus Card:

TOUS: 5% de descuento en joyería de orfebrería de alta gama.

On Time: 15% de descuento en su variada colección de relojes de prestigio.

Zared Joyeros S.A. de C.V.: 25% de descuento en joyas de oro, plata, perlas.

Beneficios académicos para colaboradores:

Los colaboradores de TOUS, On Time y Zared Joyeros recibirán de parte de la UTH 20% de descuento en programas de pregrado. 15% en programas de posgrado. Capacitaciones personalizadas, diseñadas para fortalecer sus habilidades y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Con la firma de este convenio se abre una ventana de oportunidades que combina elegancia, educación y bienestar.

Para los afiliados de Optimus Card, la experiencia de compra se transforma en un acceso privilegiado a marcas internacionales de prestigio. Para los colaboradores de las joyerías, el convenio se traduce en una formación académica que les permitirá crecer personal y profesionalmente.

Este convenio no solo refuerza la importancia de generar valor agregado a los clientes y colaboradores, sino que proyecta a San Pedro Sula como un epicentro de alianzas estratégicas que integran innovación, prestigio y calidad de vida.

@eldiariohnd Grupo @zaredjoyerosps y @optimuscard , han firmado una alianza estratégica que brindará beneficios con descuentos exclusivos y promociones especiales en las tiendas Tous, On Time y Zared. #ElDiarioHN #descuentos#compras ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

