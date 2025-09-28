¡Unidos por la cultura! Banpaís y AMAH inauguran la XXI Expoventa “El Arte y la Paz”

San Pedro Sula. – El lobby de la oficina principal de Banpaís se transformó en galería para inaugurar la XXI edición de la Expoventa “El Arte y la Paz en Honduras”, organizada por la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH), con el respaldo de esta institución financiera, la muestra reafirma el arte como un pilar cultural y una herramienta de transformación social, destacando el talento femenino del país.

Lic. Iliana Ballesteros.

La ceremonia de apertura contó con una oración a cargo de la artista Yadira Andonie. Posteriormente, la Lic. Iliana Ballesteros, Subgerente Metropolitano de Negocios de Banpaís, dio la bienvenida, enfatizando el compromiso de la entidad: “Desde hace más de dos décadas, hemos respaldado esta iniciativa, porque apoyar el arte es impulsar nuestra cultura y respaldar a las mujeres artistas es reconocer que el talento femenino merece oportunidades para proyectarse”.

Artista Leticia Banegas.

Por su parte, la Sra. Leticia Banegas, presidenta de AMAH, subrayó el impacto social de la exposición: “Cada pieza es un testimonio vivo de nuestra mirada, nuestras experiencias y convicción de que el arte es una herramienta transformadora para construir una sociedad más justa, inclusiva y en paz”.

Lic. Stanzi Pérez.

En esta edición, el evento también tiene un fin solidario: un porcentaje de lo recaudado será destinado a Hábitat para la Humanidad Honduras para apoyar sus proyectos habitacionales, un esfuerzo que fue agradecido por Stanzi Pérez Gerente de Desarrollo de Recursos de la organización.

Suyapa Monterroso entrega reconocimiento a Mayra Casiano, por su trayectoria.

La artista Mayra Casiano recibió homanaje.

Mayra Casiano con familiares y amistades.

Además, se rindió un merecido homenaje a la trayectoria artística de la Sra. Mayra Casiano, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) y con una amplia participación en exposiciones nacionales e internacionales.

En un gesto de reconocimiento, la Sra. Leticia Banegas, presidenta de AMAH, hizo entrega de una obra de la artista Yadira Andonie para integrarse a la colección de arte permanente de Banpaís. La Lic. Iliana Ballesteros fue la encargada de recibir la pieza en representación de la institución financiera.

La muestra presenta 47 obras de 28 talentosas artistas: Ana Handal, Ana Lucía Borjas, Audrey Verdial, Cali Fernández, Carmen Chahín, Cynthia Caraccioli, Doris Mejía, Dulce Espaillat, Giovanna Lara, Ingrid Alvarenga, Ingrid Yacamán, Jennifer Joch, Karla Rodríguez, Leticia Banegas, Leticia de Morales, Lucy Mitchael, Mayra Casiano, Ninfa Espinoza, Nuria Castro, Rebecca de Verdial, Rosa María López, Sandra Ehler, Siham Zummar, Sulim Trejo, Suyapa Monterroso, Suyen Bueso, Tania Hauck y Yadira Andonie.

Pintor Antonio Vinciguerra .

La curaduría de las piezas fue realizada por el Sr. Antonio Vinciguerra, pintor sampedrano autodidacta con más de 30 años de experiencia, cuya obra se inspira en la belleza del país.

El evento de inauguración finalizó con un cóctel que permitió a los asistentes recorrer la exhibición y apreciar las obras de cerca.

La muestra pictórica estará abierta al público en el lobby de la Torre Banpaís desde el viernes 26 de septiembre hasta el jueves 23 de octubre. El horario de visita es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

Sandra Edler, Ruth Mary Canahuti y Leticia Morales.

Jessica Carranza y Claudia Simón.

Marialex Boesch, Stanzi Pérez, Nelsy Bográn y Rebeca Verdial.

Erika de Medina, Yadira y Jonathan Andonie.

Ninfa Espinoza, Yolanda Mejía y Claudia Espinoza.

Ruth Rápalo y Carmen Chahín.

Maribel Flores, Mayra Casiano y Nuria Castro.

Lorena Milla, Genesis Fuentes, Katherine Padilla, Nidia Manzanares, Marialex Boesch, Amilcar Montes y Larisa Carias.

Ruth Matute, Margarita Urbina, Katherine Díaz, Astrid y Ana Álvarez.

Andrea Vásquez, Dulce Rivera y Grethel Madrid.

Jorge Torres y Jennifer Soriano.

Leticia Banegas y Eleonora Gómez.

Suyapa Monterroso, Maribel Chinchilla y Leticia Morales.

Orlando y Rosa María Rivera.

Margarita Molina, Jennifer Joch y Rosa Serrano.

Danelia Ramírez, Dionisio Sánchez, Cynthia y Carla Ramírez.

Tania y Andrea Hauck.

Nuria Castro, Mercy Alemán y Laura Alcocer.

Suyen Quan con su obra “Escucha atenta”.

Yadira Andonie con su obra “Acantilado”.

Siham Zummar con su obra “Aun esperando”.

Lucy Mitchel con su obra “El encanto de Atlántida”.

Sulim Trejo con su obra “Madre Tierra”.

Doris Mejía con su obra “Coral abstracto”.