Supermercados Colonial inaugura mural en conmemoración al trabajo de Roatán Marine Park

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial celebró el viernes 26 de septiembre la inauguración de un espectacular mural artístico dedicado a reconocer y honrar la invaluable labor del Roatán Marine Park, en la conservación de los ecosistemas marinos de Honduras. La obra, que celebra la vida submarina y el compromiso ambiental, se encuentra ubicada en el estacionamiento de Supermercados Colonial #1, en la Avenida Circunvalación.

El proyecto, coordinado por Supermercados Colonial en alianza con FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial), arrancó el pasado sábado 8 de agosto con un simbólico “brochazo inicial” a cargo de 25 voluntarios provenientes de diversas empresas socialmente responsables.

Posteriormente, el talentoso artista hondureño Cris Cobos tomó el relevo para dar vida a la obra, plasmando con detalle la dedicación del Parque Marino de Roatán. El mural no solo ilustra la conservación de la vida marina y los arrecifes coralinos, sino que captura también el complejo proceso de reproducción de los corales y la flora marina, los cuales son posteriormente trasplantados a zonas en restauración.



Tricia Matuti, Andrea Quintana y Fernando.

El resultado es un majestuoso reflejo del trabajo realizado en el segundo arrecife coralino más grande del mundo, un patrimonio natural que pertenece a todos los hondureños, y simboliza la colaboración esencial entre voluntarios, artistas y la comunidad para protegerlo.

El evento de inauguración reafirmó el compromiso de Supermercados Colonial con la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental.

La celebración también sirvió como plataforma para destacar a emprendedores hondureños que comercializan sus productos en la cadena de supermercados. Su presencia es parte de la campaña permanente “Compra, Consume Local”, que busca impulsar el desarrollo económico de la comunidad y fortalecer el tejido empresarial del país.

Con el desarrollo de este mural, Supermercados Colonial no solo embellece un espacio público, sino que celebra la colaboración integral entre el sector privado, el arte, las organizaciones de conservación y los emprendedores, promoviendo un mensaje claro sobre la importancia de la acción colectiva en favor del medio ambiente y el desarrollo local.