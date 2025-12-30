Voraz incendio consume decenas de puestos en el Mercado Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Un incendio de grandes proporciones consumió entre 60 y 80 locales comerciales la noche de este lunes en el Mercado Medina Concepción, específicamente entre la 6 y 7 calle de San Pedro Sula.

Informes preliminares indican que el siniestro se originó en un puesto de venta de pólvora. La explosión de los artefactos pirotécnicos provocó que las llamas se propagaran velozmente, obligando al corte inmediato del fluido eléctrico en la zona.

Dada la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula recibió apoyo de unidades de Choloma, La Lima y El Progreso. Aunque no se reportan víctimas fatales, el pánico se apoderó de los locatarios, quienes arriesgaron sus vidas intentando rescatar mercadería entre las explosiones. Este hecho ocurre apenas 24 horas después de otro incendio que dejó pérdidas millonarias en un edificio histórico de la tercera avenida.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honduras trabajan para controlar el fuego durante un incendio provocado en un puesto de venta de pólvora este lunes, en el mercado Medina Concepción de San Pedro Sula./ Foto EFE

Tras conocer sobre el incendio, el presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, anunció que donará 1,5 millones de lempiras (unos 56.818 dólares) para apoyar a las personas afectadas.

«Vamos a estar pendientes de ellos, incluidos los heridos», subrayó Asfura en declaraciones a medios locales en Tegucigalpa.

Asfura le pidió a los comerciantes afectados «organizarse» para facilitar la entrega de los recursos y que su distribución «sea justa».

«Son recursos propios para servirle a la gente», afirmó Asfura, quien ganó la presidencia del país bajo la bandera del conservador Partido Nacional.