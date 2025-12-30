Sampedranos tienen hasta el 31 de diciembre para pagar sus tributos municipales

San Pedro Sula. – Antes de finalizar este año 2025, los sampedranos pueden pagar los impuestos de Bienes Inmuebles y Servicios Públicos, así como el impuesto Personal Municipal, Permisos de Construcción, Contribución por Mejoras y Publicidad y Mobiliario Urbano.

Cada lempira que pagan los sampedranos a la Municipalidad por concepto de impuestos se convierten en obras y servicios de beneficio para la comunidad, es por ello que los contribuyentes pueden ponerse al día con el pago de sus tributos antes de concluir el año.

La orientación, asesoría y consultas necesarias pueden realizarse mediante el personal asignado en las ventanillas municipales, localizadas en el área del sótano del Mall Galerías del Valle, en un horario de atención de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, o llamando al teléfono 2512-4100.

Los recibos de los tributos municipales se pueden solicitar de manera fácil y rápida a través de las ventanillas municipales en Mall Galerías del Valle, por WhatsApp en los números telefónicos; 9587-6562, 9580-2133, 9580-1611, 9366-7300, 9580-4538, 9579-7488, 9581-8203, 3341-1350 y 3324-9504, 9581-3494. También ingresando a www.sanpedrosula.hn/recibos/.

También los recibos de tributos con mora se pueden solicitar mediante WhatsApp a los números: 9581-2549, 9581-3494, 9582-3243, 9584-1913, 9583-3529, 9583-6776, 9581-6180 y 9581-0348.

Los vecinos de San Pedro Sula, también pueden utilizar los servicios que ofrecen las instituciones bancarias en línea con la Municipalidad, a fin de saldar sus tributos municipales antes de que termine el año.

Esta acción es factible a través de las tarjetas de crédito, las cuales ofrecen los bancos dentro de sus productos financieros.

El pago de los tributos municipales puede hacerse en los bancos Ficensa, Atlántida, BAC Credomatic, Ficohsa, Banhcafé, Banrural, Promerica, Banco de Occidente, Lafise y Banco del País.

Con los impuestos que pagan los sampedranos, se han venido desarrollando varios proyectos en distintos sectores de la ciudad, reforzando la educación técnica, el área de salud y ayudando a los más necesitados, lo cual demuestra que la Municipalidad de San Pedro Sula, que dirige el alcalde Roberto Contreras, ejecuta obras de manera responsable, con recursos 100 por ciento municipales, sin sacar préstamos a la banca privada.