Liza Amaya cautiva con su fiesta temática “Chica Fresa”

San Pedro Sula. – El encanto de los años 80s revivió en el salón Paraíso Hotel Copantl para celebrar la vida de la especial dama Liza Amaya. En una recepción titulada “Chica Fresa”, la festejada cautivó a sus invitados luciendo un impecable diseño azul celeste de inspiración retro que resaltó su estilo único.
Rodeada del cariño de su esposo, Martín Amaya, y sus hijos, la cumpleañera disfrutó de una velada cargada de nostalgia y alegría. La música, pieza clave de la celebración, estuvo a cargo de la cantante Karli Ortega, quien puso a todos a bailar con los éxitos de la década dorada.
La impecable decoración en tonos pastel y los finos obsequios personalizados para los asistentes crearon un ambiente de exclusividad. Fue, sin duda, un tributo al carisma de Liza, logrando que su esencia estuviera presente en cada rincón del salón Paraíso.
Liza, quien reside con su familia en Indiana, Estados Unidos, protagonizó una velada espectacular en la que evocó con elegancia aquella época.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.