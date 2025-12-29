Liza Amaya cautiva con su fiesta temática “Chica Fresa”

San Pedro Sula. – El encanto de los años 80s revivió en el salón Paraíso Hotel Copantl para celebrar la vida de la especial dama Liza Amaya. En una recepción titulada “Chica Fresa”, la festejada cautivó a sus invitados luciendo un impecable diseño azul celeste de inspiración retro que resaltó su estilo único.

La espectacular celebración retro de Liza Amaya.

Liza con su esposo Martín Amaya.

Rodeada del cariño de su esposo, Martín Amaya, y sus hijos, la cumpleañera disfrutó de una velada cargada de nostalgia y alegría. La música, pieza clave de la celebración, estuvo a cargo de la cantante Karli Ortega, quien puso a todos a bailar con los éxitos de la década dorada.

Liza Amaya con su familia, Martín Ivanka, Diego y Brisa Amaya.

La impecable decoración en tonos pastel y los finos obsequios personalizados para los asistentes crearon un ambiente de exclusividad. Fue, sin duda, un tributo al carisma de Liza, logrando que su esencia estuviera presente en cada rincón del salón Paraíso.

Liza Amaya con su pastel de cumpleaños.

Liza, quien reside con su familia en Indiana, Estados Unidos, protagonizó una velada espectacular en la que evocó con elegancia aquella época.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Karli Ortega con Liza Amaya.

Liza y Brisa Amaya.

Ester y Martín Amaya.

Alba Ponce, Liza Amaya y Denis Cardona.

Isiah Gilyana y Brisa Amaya.

Gracibel Gómez y Catalina Sevilla.

Elizabeth y Fabian Fernández.

Galilea Redondo y Yamileth Flores.

María Paz Orellana y Carol Banegas.

Salvador Alejandro Pineda y Cecil Villalobos.

Karolay e Ivan Castillo.

Fanny Molina y Olga Rivera.

Ester Amaya con sus hijos Wilmer y Luis Suazo Amaya.

Eva y Jorge Gómez.

Diego e Ivanka Amaya.

Mirna, Karla y Karen Medina Gámez.

Tania Meléndez, Noraly Varela, Marvin Serrano y Tania Bonilla.

Martín y Liza Amaya con Elizabeth y Fabian Fernández.