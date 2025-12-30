Chicha y Limón martes 30 de diciembre de 2025

GRACIAS 2025!!…Agradeciendo el año que ya casi expira es como los saludamos estas últimas horas de año viejo…un ciclo de amar, perder y perdonar…Imperdibles: imágenes de las celebraciones navideñas, las personalidades que parten pastel estos días, cotilleos y recomendaciones de temporada…Nasry Asfura nuevo presidente de Honduras y el primer géminis…#panettone…El sábado 3 cumple años Fancony…Agárrense porque hoy venimos como turrón de crema, según Salvador Pla…#lol.

Celebrar la Navidad entre amigas es agradecer por esos momentos que llenan el alma. Una cena donde cada detalle hablaba de cariño y donde lo más importante fue disfrutar de la compañía.

*.-Quien sigue agradeciendo las muestras de cariño de su círculo social más cercano es la guapa y elegante dama de negocios, Dina Rivas de Morales…quien el 26 de diciembre brindo en familia, por una vuelta más al sol, más radiante y bendecida que nunca…Con Dina, la familia Todito (Morales-Rivas) corona la serie de onomásticos que iniciaron con la bella Leonela y prosiguieron con Luis, patriarca del clan…¡Bendiciones amiga!

*.-El sarao fue de corte familiar, en un recinto molto chic de la city, con la elegancia y buen gusto que define la esencia de los Morales…Dina Rivas partiendo plaza enfundada en exclusivo diseño internacional…#CH…con el glamuroso estilismo que la caracteriza en todas sus apariciones…Flanqueada por el amor de su esposo Luis, sus hijos Leonela y German…así como por Fabiola, esposa de German y sus bellos hijos MariFer y Luis Emilio…¡Todo un encanto de nene!…#Kisses.

*.-No hay nada más feliz que cumplir años en plena víspera de Navidad y Año Nuevo…otra beldad que apago 16 velitas fue la encantadora joven Dulce Sandoval, en magnifica velada celebrada en un elegante mesón de la ciudad…La hija del recordado caballero Helder Gregorio Sandoval y Lorena Meza, brillo en porte y glamour con su sello personal.

*.-Y una diva que es la mistress en la moda es Giselle Matamala…la diseñadora de cabecera de las López-Vivas y su exclusivo sequito de bellas amigas…experta en ingenio, creatividad e inventiva en todas sus obras de arte…quita y pone con su maravilloso buen gusto y estilo…La esposa de Mark de Bruijn, primo de Stephanie de Bruijn, sigue de plácemes estos días, consentida por sus musas o clientas de siempre…#felicidadesgigi.

*.-Victoria Alejandra Pineda y María Eugenia Canahuati de Handal, también de plácemes esta semana…de hecho, doña Maru con doña Normita Facusse de Kattán, arrancan año apagando velitas y muy consentidas por su familia luego de las doce campanadas…Bendito entre estas elegantes féminas: don Roger Valladares: cumple el 1 de enero.

¡Feliz cumpleaños para Nicole Vaquero! Tras arribar a un nuevo año de vida, Nicole continúa rodeada de detalles y el cariño de sus seres queridos. Los festejos han sido especialmente significativos junto a su esposo Christian Salas, su hijo, sus padres Tomás y Pamela Vaquero, y su hermano Javier Marcelo. Happy Birthday!

*.-Uno de los enlaces más románticos del 2024 celebraron las familias Rivera-Vallecillo & Diaz-Alfaro, cuando vieron cristalizado el amor de sus hijos David y Gabriela…idilio cultivado durante tres años luego de conocerse primero como compañeros de labores en reconocida entidad bancaria…Con un posterior compromiso matrimonial en el mirador Los Celajes en Antigua Guatemala, donde fijaron lugar y fecha de su boda.

*.-No cabe duda que la unión de David y Gaby Diaz de Rivera cerro con broche de oro la temporada de bodas del 2024…unión civil oficiada por el abogado José Antonio “Toñito” Rivera y religiosa por el anciano Wilmer Palada, quien los insto a seguir los preceptos del evangelio para caminar juntos con la fe cristiana…Los padrinos de la boda Rivera-Diaz fueron el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras y su esposa doña Zoila Santos de Contreras…Una producción de Sandra Rubí Eventos.

*.-Luego de ese intimo enlace inspirado en esas regias bodas en Mikonos o Santorini, al mejor estilo griego…personalizado por los ahora esposos y concretado en el Club Árabe con una planeación impecable a cargo de Rubí Rodríguez…David y Gabriela pasearon sus primeras semanas como esposos en por Nueva York y varios países de Europa…a su retorno fijaron su residencia en esta ciudad, nido de amor que enchularan con lo último en menaje de hogar que nos ofrecen Diunsa y Elements…#bodasdepapel.

*.-Los últimos años hemos estado viviendo una gran transformación social: Lo que antes era sólido y estructurado mediante la influencia de la era de Capricornio, ha sido sacudido una vez entró la de Acuario, dejándonos situaciones convulsas e inestables…¡Unas de cal y otras de arena!…con una década que arrancamos con la amarga pandemia.

*.-Porsuerte, el 2026 será ese punto de inflexión desde el que pasaremos de la observación a la acción…de sentirnos desorientados a saber qué caminos tomar, de soñar lo que queremos hacer como humanidad a hacerlo realidad…¿Cuántos propósitos del 2025 cumplieron?…#porcierto.

*.-El primer gran paso se dará a través de la gran conjunción de Saturno y Neptuno sobre Aries, arquetipo del inicio y la valentía, que lo cambiará todo…El 13 de febrero de 2026, Saturno, el planeta de la estructura y la responsabilidad, se instalará definitivamente en Aries…Esto abrirá un portal a un nuevo ciclo de espiritualidad y colectividad superimportante para salir del individualismo…Aries, casa de Géminis y de Papi a la orden.

¡Felices Bodas de Papel para Jossuer Aníbal y Anna Tahis de Martínez! A un año de aquel ‘sí’ frente a la Abogada Fanny Díaz en el Hotel Hilton Princess, recordamos una noche llena de detalles… Bajo la decoración de Acontecimientos By Lidabel de Mena —quien eligió una romántica selección de lisiantus, rosas y astromelias— la pareja celebra su primer aniversario recibiendo el cariño de su familia y amigos¡ Que sigan los éxitos en su hogar!

*.-Después, Neptuno, Dios de los mares, la estrella que rige la imaginación y la intuición, hará lo mismo en la primera constelación para encontrarse, el 20 de febrero, en conjunción exacta en grado 0 con Saturno en Aries…La energía en este instante estará mucho más concentrada e intensa en esta nueva era que está llegando…¡En febrero se le junta ganado a Tito Asfura!

*.-Y por supuesto que no nos olvidamos de otros eventos, como Urano transitando por Géminis hacia finales de abril, para despertar conciencias o Júpiter llegando a Leo en julio, para ganar autoafirmación…Tampoco de los Mercurio retrógrados que nos deparará el 2026, así como los eclipses…Los planetas se le alinean a nuestro primer presidente géminis.

*.-Las cuatro temporadas de eclipses sucederán en los ejes: Acuario-Leo y Virgo-Piscis…cuatro de los signos más sensibles en el 2026 con sus respectivos signos correlativos…cuando lleguen las fechas más detalles.

*.-El 2026 viene cargado de giros inesperados, cambios impactantes y energías transformadoras que marcarán un antes y un después en nuestra evolución como humanidad…Este nuevo año astrológico será una bomba cósmica que nadie, absolutamente nadie, podrá ignorar…1 de enero con el sol, Marte y Mercurio juntos en Capricornio…¡Lo que nos espera!

*.-Un año que en numerología suma 10 y este nos da un 1…un nuevo comienzo, un renacimiento total…El número uno nos invita a liderar, a emprender, a salir de las sombras y dar ese salto cuántico de fe que tanto hemos postergado…Aquí les preguntamos, ¿están listos para liderar su vida?…Arrancamos el 2026 con una luna creciente ya en sus últimos días dentro del signo de Géminis…¡El signo de la comunicación por excelencia!

*.-Con esta luna es como si el universo nos dijera, “Antes de cerrar la oficina tiene llamadas pendientes, mensajes no respondidos, acuerdos por aclarar”…Aprovechen este inicio de año para escribir las intenciones de todo este tiempo, hacer su mapa de sueños, tu “wish board” para que puedan hablar con hermanos, vecinos, socios, porque lo que se atrevan a decretar ahora crecerá.

Extendemos las más sinceras felicitaciones al joven Alejandro Antonio Domínguez Ortega, quien recientemente se graduó con honores como Ingeniero en Ciencias de la Computación por la Universidad de Houston-Clear Lake… Este importante logro académico llena de orgullo a sus padres, Alejandro y Waldina Ortega de Domínguez; a su hermana Nicole y a su abuela Olimpia de Ortega, quienes lo acompañaron en la ceremonia para celebrar este merecido éxito. ¡Felicidades, Alejandro Antonio, y que sigan los triunfos en tu vida profesional!

*.-El 3 de enero pasamos a tener una luna llena en Cáncer, la primera luna llena del año 2026 que, en este signo de casa, clan, raíces, de todo aquello que nos nutrimos o que también nos pesa…esta luna va a generar una gran apertura en lo que fueron esas historias no contadas…prepárense para lágrimas liberadoras, catarsis, reconciliaciones, para que puedan salir verdades y ante todo, hacer una gran terapia de perdón y reconciliación.

*.-Venus el planeta del deseo, el amor y la belleza…este 2026 hace una pasarela de moda zodiacal rapidilla y picante, porque iniciará el 17 de enero con su gran entrada en el signo de Acuario…Aquí se abre el paso a las relaciones poco convencionales, amistades que se convierten en romances, amor libre, poliamor y polienergías…¡Free, touch & go and more!…¡Acuario y Leo estarán en el candelero por esas fechas!…#hot.

*.-¡Se fue el año!…Siempre portar efectivo la noche del 31 de diciembre para recibir año nuevo con dinero…damas con el billete bien enrollado en bolso, monedero o cartera que jamás deben de soltar por andar en chupe y baile…de ser posible dentro del escote como estilaban las abuelitas…Y los caballeros en la billetera…#lol….Mejor aún si duermen con el dinero.

*.-Es tradición Celta que el primer día del año, no se barre ni se trapea la casa, ni se quiebra nada…Dejen palpable la energía de la noche de fin de año…no se desperdicia ni se bota comida el primero de enero…Pero deben de seguir aromatizando casa con ambientales o velas que no se apagan esta noche…ni el árbol de Navidad, cocina y la lampara de la entrada principal a casa…Así reciben 2026 con mucha luz…#namasteizza.

*.-Las luces que debemos dejar encendidas la noche del 31 hasta el amanecer del 1 de enero son: la que ilumina la puerta principal por fuera de la casa, porche, las del árbol de Navidad y demás decoración instalada en exteriores…y todas las luces de la cocina…¡Epicentros de luz y energía!

*.-Nuestros psíquicos, holísticos y demás mentalistas que colaboran con esta su muy gustada sección de sociedad, aconsejan para los 12 primeros días del año, lucir prendas de vestir en tonos claros…blanco, beige, camel, arena y esa relajante gama de tonos neutros…A menos que, porten uniformes oscuros para trabajar…Idem perfumes sutiles, suaves y confortables para el día a día…joyas de oro son altamente favorecidas.

*.-De hecho, y con el color blanco como tono del año según el instituto del color Pantone, los más místicos recomiendan vestirse de blanco el primer dia de cada mes este 2026…de ser posible con joyas, bling bling, bisutería monsergas, alhajas y demás avalorios en oro de 18 k o tonos dorado…altamente aconsejado estrenar zapatos la mañana del primero de cada mes del 2026…Damas y caballeros: un buen corte, decoloración y nuevo look el mero 31, para abrirse en positivo a un nuevo ciclo de éxitos.

*.-Idem zapatos y carteras a tono con el vestuario…a las damas les abundan…¡No llamen el luto: evitar a toda costa el negro en prendas y/o accesorios los primeros 12 días del año!…Caballeros con billeteras y zapatos en tonos: ocre, ámbar, marrón, café, terracota o chocolate…tarjeteros o billeteras en rojo, dan mucha suerte…y con un sobrecito de canela en polvo en el más interior de los zíper…¡Aun mejor!

La cantante hondureña Karli Ortega cautivó a su audiencia con un espectacular look retro inspirado en los años 80s para su reciente presentación de música disco. El concepto fue impecable de pies a cabeza, logrando una transformación total que incluyó un peinado de época, maquillaje temático y un vestuario que revivió la esencia de esa década.

*.-Año 2026, año diez…regido en sus doce meses por la carta número 10 de los Arcanos Mayores del Tarot que es La Rueda de la Fortuna…la cual simboliza el cambio inevitable, el destino, los ciclos de la vida y la fortuna misma vos…El arcano de Sagitario y Leo, que recibirá a Júpiter antes de arrancar su ciclo en julio…son de los signos mejor aspectados…#maximos.

*.-La Rueda de la Fortuna y el 2026 como año, representa los giros inesperados y la naturaleza cíclica de la existencia, sugiriendo que la vida avanza y que la actitud frente a estos movimientos es clave para el desarrollo personal, pudiendo traer tanto buena como mala suerte dependiendo del contexto…¡Año de cambios y reemplazos!…#surprise.

*.- La vida siempre está en constante movimiento, con altibajos, y no tenemos control total sobre los eventos, pero sí sobre cómo los enfrentamos…Indica que se está llegando al final de una fase (2025) y al comienzo de otra (2026), una evolución inevitable…Conectando directamente con el destino y las lecciones que la vida nos presenta…¡12 meses, 12 grandes sorpresas!…en todos los ámbitos de nuestra existencia.

*.-Año 2026: año diez, ciclo 1…que en la numerología aplicada es el punto de partida…Simboliza la unidad y, por tanto, la capacidad de dar o crear. Es la voluntad y el comienzo, la acción independiente y la motivación…Para Honduras, un nuevo ciclo que arranca con un primer presidente nacido bajo el signo de Géminis…comunicativo, vivaracho, espontaneo, dicharachero, pero también encachimbado en lo necesario.

*.-Recordemos los símbolos del signo de Géminis: los gemelitos regidos por el planeta Mercurio en aire, elemento comunicación…esos “gemelitos” que al parecer son idénticos, no lo son…El ying y el yang en un mismo signo jodido…”Dos caras de amor tengo yo…de alegría y de dolor…para reir y llorar”…como reza aquella canción de “Las cuatro monedas”…#talcual…Asi es géminis, con dos caras: la social y la privada.

*.-Nasry Juan Asfura Zablah…#motorcito…más conocido socialmente como Tito Asfura y por el populacho como “Papi a la orden”…8 de junio de 1958…regido por el número cinco en su signo zodiacal, numero del cambio en el año del cambio…pero gobernado en sus dos vidas por el 8, al principio y al final…¡El número del infinito, del dinero, pero también de la serpiente que se come su propia cola!…¡Tendrá un escorpión en gabinete!

*.-O quizás varios “escorpiones” y hasta “aries”…porque 8 es el número de esos signos…pero nuestro psíquico mayor, desde Ilama SB, mira un “Gran Escorpión” asesorando a Tito Asfura; ¿Sera Juan Orlando Hernández?…JOH renace como el Ave Fénix desde sus cenizas y llega como “La Gran Salvación del PN”…Viene en vías de recuperación pero sobre todo a recuperar su trono ¿Será?.

La Navidad es para compartir en familia y así lo vivió el expresidente Ricardo Maduro Joest, quien disfrutó plenamente de sus hijas y nietas. Para atesorar estos momentos especiales, la familia Maduro posó para las fotos del recuerdo, capturando la magia de estas fechas decembrinas.

*.-La cortina de humo del país…pero no cualquier “chumacera” de baldío cuando se quema la basura…nada que ver…esperamos que sea humo del bueno y no precisamente “Mary Jeane”…jijiji…humo de: copal, incienso, mirra, Frankincienso, estoraque…humo de cedro de Virginia o de sándalo australiano, resinas finas…O SEA…que Tito este bien resguardado por un excelente gabinete de gobierno…”cream de la cream”, para bien de la H.

*.-Sumando todos los dígitos de su fecha de nacimiento (8 de junio de 1958) suma 37 , que da 10 y este 1…¡Como el año mismo de 2026!…#eureca…o sea…que el esposo de Lisset Del Cid esta muy bien aspectado este año…y revoleado en toda su movida anatomía por Urano: El Taz del Sistema Solar…ya se imaginan que año le espera a Tito Asfura…Según tránsitos planetarios y demás eclipses, les informaremos.

*.-Un año de abrazar todos los tipos de cambio, porque el cosmos, la vida y hasta el universo tiene cambios magníficos para los de mente abierta…la gran apertura que le da Plutón a Acuario de aquí a veinte años…Un año de renacimiento o el florecimiento de muchas economías…#wallstreet.

*.-”Lo que estaba abajo estará arriba y viceversa”…(miren a los cachurecos)…el auge del bitcoin y la conciencia de proteger con autosostenibilidad el medio ambiente…todo lo referente a la biodiversidad de importancia en las naciones con conciencia ecológica.

*.-Una nueva ola de innovaciones tecnológicas, de la mano con la robótica y la inteligencia artificial, seguiremos viendo este 2026 con miras a mejorar la vida en el planeta…esto en las naciones con conciencia ecológica…podremos ver avances en las energías limpias, agricultura autosustentable, mayor utilización de la energía solar.

*.-Y protección de la biodiversidad, pensando en un futuro mundial más esperanzador para las nuevas generaciones…¡Controlaran aún más la emisión de gases de efecto invernadero!…Cambios en comunicaciones, redes y demás plataformas digitales con Urano en Géminis…y con Plutón en Acuario extensos movimientos sociales en calles reclamando derechos.

La controversial comunicadora Elsa Oseguera vuelve a dar de qué hablar. Tras regularizar su estatus legal en Estados Unidos y regresar a Honduras para integrarse a una televisora local bajo un supuesto ‘contrato millonario’, la periodista ha sorprendido nuevamente a sus seguidores. A poco tiempo de su incorporación, Elsa anunció que dejará el canal donde labora actualmente para establecerse de nuevo en el país norteamericano.

*.-El 2026 es pasado mañana y, entre convites, chojines, saraos, ágapes, celebraciones o cenas especiales, muchas personas se preparan para despedir el año realizando sus tradicionales cábalas de año nuevo…Estos rituales, cargados de simbolismo y esperanza, buscan atraer la buena fortuna, abrir el camino a nuevas experiencias, mejorar la estabilidad económica y, por supuesto, llamar al amor verdadero.

*.-Para atraer el amor…Se cree que, si el primer abrazo de Año Nuevo se lo tienen que dar a algún desconocido del sexo opuesto, tendrán mayor suerte en el amor durante el año que comienza…Por ello, presten atención a la primera persona cercana cuando el reloj marque la hora cero…#midnight…Los más hogareños abrazan: padres, pareja e hijos.

*.-Si en su celebración no hay alguien del sexo opuesto, no se preocupen. Otra cábala muy conocida consiste en colocarse debajo de la mesa justo a la medianoche…Se dice que este ritual atrae nuevas aventuras, mayor suerte y mejores oportunidades, además de ayudar a que esa persona especial finalmente llegue a tu vida…¡Gaby Galeas lo tiene comprobado!

*.-Este ritual está inspirado en la cristaloterapia…Para realizarlo, deben lavar previamente un cuarzo rosa y llevarlo contigo ya sea en el bolsillo, como collar o en la mano derecha…si es una pieza de Zared Joyeros nada mejor…A la medianoche, realiza una petición en voz alta o de manera mental para atraer el amor verdadero a tu vida…¡Cargar todo el año!

*.-Basado en la ley de la atracción, la visión board es una herramienta cada vez más popular…Consiste en crear un tablero con imágenes y frases que representen aquello que desean manifestar en 2026…En este ritual, no está de más incluir referencias a la pareja que desean atraer, cualidades que les gustaría que tenga o aspectos de su vida que reflejen amor y conexión…barnizarlo con goma transparente y luego tapizarlo de escarcha dorada…¡El color de cábala y éxito para el 2026!…#suerte.

*.-El guiso de las lentejas para tener dinero en año nuevo…una hora antes de las 12, guisar una porción de la carne determinada para la cena de fin de año con un puñado de lentejas…a las meras doce, comer una cucharada por cada campanada de año nuevo…según la fe, la tradición y el éxito…¡A comer lentejas el primero de cada mes en el 2026!…#money.

¡Una noche mágica! Don Roger D. Valladares y su esposa Emma de Valladares encabezaron la celebración navideña de UTH y Grupo Inversa en el Hotel Copantl. Bajo la temática «La Reina del Hielo y El Cazador», los colaboradores vivieron una velada inolvidable con una cena de gala y emocionantes sorteos que reforzaron la unión del grupo empresarial.

*.-Otros creen en aventarse las lentejas crudas, entre todos los presentes en la reunión…siempre a las 12 deseando trabajo bien remunerado entre los integrantes del sarao familiar…El arroz con escarcha es otro que acostumbran en Hong Kong y Singapur, al mezclar muy bien en una libra de arroz Progreso, una bolsita de cada color de escarcha: roja, dorada y plateada…¡mezcla que aventaran a los presentes en cada campanada!

Ataviarse de punta en dorado la última noche del año es sinónimo de éxito total en el Año Nuevo y si usan zapatos dorados no olviden de meterle un billete bien doblado dentro…¡trabajo y dinero no les faltara!…Igual regar canela en polvo en todas las esquinas de la casa, oficina y hasta en el vivo colchón de la cama donde duermen (bajo sábanas)…Según su Fe y convicción, pero sobre todo oren en los primeros doce días del año…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho ya saben que los queremos en P!#$%&.