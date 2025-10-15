Alianza estratégica para el desarrollo: UTH, Optimus Card, Clementina, Promotur y ElevateHub unen fuerzas.

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card, Clementina Ristorante, Promotur y ElevateHub unen esfuerzos en una alianza estratégica que fortalece la conexión entre educación, turismo, gastronomía y marketing digital, con el propósito de generar oportunidades y experiencias que transforman.

Erick Gonzales, Keyla Hércules y Ricardo Rivera.

La historia de UTH y Optimus Card ha sido un ejemplo de innovación y compromiso con la comunidad universitaria. A través de esta tarjeta exclusiva, estudiantes, docentes y egresados acceden a beneficios y descuentos en diversas empresas, fomentando un ecosistema de crecimiento mutuo entre la universidad y el sector empresarial hondureño.

Erick Gonzales, gerente Clementinas Restorante y Promotur.

En esta ocasión, se incorporan tres aliados que amplían los horizontes de la experiencia Optimus: Clementina Ristorante, un restaurante italiano ubicado en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, que abrió sus puertas en junio de 2024. Reconocido por su auténtica cocina mediterránea y su ambiente acogedor, ofrece platillos elaborados en horno de leña como pizza mediterránea, lasaña, pastas artesanales y postres de chocolate, además de cafetería, cócteles y salas privadas.

Como parte de esta alianza, Clementina Ristorante brindará un 15% de descuento en la factura total por consumo de productos o servicios a los clientes que presenten su tarjeta Optimus Card.

Por su parte, la agencia de viajes Promotur, con más de 14 años de experiencia en el mercado, se ha consolidado como un referente en turismo nacional e internacional, brindando asesoría personalizada y experiencias únicas.

Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

Ahora,viajar nunca había sido tan fácil: gracia Optimus Card y Promotur, los tarjetahabientes recibirán un 10% de descuento en circuitos de Europa Mundo, con destino Europa, Asia, Medio Oriente y África.

A esta red de colaboración se suma ElevateHub, la empresa experta en marketing y comunicación digital, que continuará impulsando esta alianza mediante la creación de contenido digital bonificado para los comercios afiliados a Optimus Card.

Keyla Hércules, representante de Mercadeo de UTH.

ElevateHub destaca por ofrecer servicios de gestión de agentes virtuales, organización y montaje de eventos, así como la producción de contenido audiovisual, diseño de publicaciones para redes sociales y asesoría personalizada según las necesidades de cada marca. Su compromiso es hacer que cada experiencia supere las expectativas

Con esta unión, UTH, Optimus Card, Clementina Ristorante, Promotur y ElevateHubHN consolidan un ecosistema de alianzas que promueve la educación, el emprendimiento y el desarrollo de Honduras, impulsando la innovación y el bienestar de la comunidad.

Astrid Sánchez, Douglas García, Joseline Lara, Samantha Flores.