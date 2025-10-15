Chicha y Limón martes 14 de octubre de 2025

¡¡LA DANZA DEL AGUA!!…los huracanes aun no llegan y miren TGA como se pone…ni hablar de México lindo y querido…¿Cómo cerraremos este año?…¡Un 2025 más que intenso!…como contundentes venimos hoy con el acontecer social, internacional y chismístico de la nación…Cumpleañeros…Efemérides…Cotilleos…y el franeleo al que ya muchos están acostumbrados…¿Ya vieron los pronósticos políticos para Honduras hecho por “La hija de Nostradamus”?…#LOMB…¡De alarido!

*.-Gracias a una gentil cortesía de Panadería y Repostería Moderna, donde encuentran los pasteles más ricos de la city, abrimos nuestra sección de cumpleañeros con la especial dama Lilian Maritza Tejada…quien recientemente se vio consentida por familiares y cercanos con una íntima recepción…El año pasado fue en el Hilton Princess, este 2025 no fue la excepción…Cobijada en amor por su don de gente…¡Felicidades Lilian!

*.-Quien no para de abrir finos presentes es la siempre dinámica y guapa Lourdes Zepeda…recientemente celebro su onomástico en familia, rodeada del amor de sus padres don Francisco y doña Alicia Euceda de Zepeda, y muy cercanos amigos…Detalles de Zared Joyeros y Almacenes El Récord, con preciosos arreglos florales fueron parte de los obsequios.

Espectaculares y elegantes lucieron en la boda Valladares-Merino: Claudia Córdoba, Atenas Vijil, Valentino Prego, Hilda Sabillón y Ruth Rápalo.

*.-Y una librana que es pionera en las celebraciones de su familia, es la bella Julissa Flores…adorada hija de los estimados Hebert y Tesla Callejas de Flores…Julissa estuvo de plácemes por estas fechas y las sorpresas no se hicieron esperar, porque hasta el día de hoy, sigue recibiendo muchas bendiciones…Con su onomástico le siguen los de sus padres muy pronto.

*.-Este fin de semana será de muchas sorpresas para dos reconocidos miembros de la palestra sampedrana: Justo Rafael Mayorga, estilista de altos quilates e “hijo” virtuoso del recordado Pino Nicolossi…otro que parte pastel es Darío Banegas…insigne caricaturista de este país…Su mero día es el venidero martes 22…¡Segundo número maestro para dos geniales!…y si supieran todas las lecciones de vida que aprenden los nacidos en fecha 22.

*.-Hasta Miami…enviamos un fraternal saludo a dos especiales amigos y fieles lectores de esta sección: los gemelos limeños Juan Carlos y Gregorio López Ramírez…quienes están de manteles largos con una serie de celebraciones que datan desde el fin de semana y se prolongan toda la presente…de recinto en recinto y todos super chic…¡Como ellos mismos!

*.-Ataviados con exclusivas prendas de firmas como Banana Republic, Lacoste, Ralph Lauren y otros celebres del diseño, los guatos posan con su mejor actitud en los cafetines y restaurantes de alto postín en la Capital del Sol…se suma su amiga y comadre Dania Prince…siempre bella e imponente “La reina de reinas”…¡Bendiciones a los Divos de Bal Harbour!

*.-A propósito de doña Dania…¿Sabían que cuando estaba en los cuernos de la luna, triunfando en los concursos de belleza, “cierta” persona le ofreció en charola de plata la nacionalidad venezolana?…disque para lograr entrar al Miss Venezuela y seguir triunfando por el mundo…la sureña solo tenía que aceptar y en una semana le tramitarían todo…#uyy…Suena medio turbio eso…¡Nunca falta alguien así!…Adivinen.

L a bella jovencita Alessandra Abigail Pedroza Jovel festejó sus dulces 16 años en Casa Nuova Ristorante. Estuvo rodeado del amor de sus padres, Luis y Karen Jovel de Pedroza, y de sus hermanos, Luis Fernando y Sebastián, así como de sus compañeros de décimo grado de Ágape Christian Academy y de la escuela de danza Censea. Todos ellos la acompañaron y disfrutaron de las diferentes actividades organizadas en su honor… La decoración fue obra de la firma Acontecimientos, y la hermosa tarta de cumpleaños fue creación de Jenny Jordán. ¡Felicidades, Alessandra!

Alessandra posa con un grupo de amigas durante su ágape de cumpleaños.

*.-Otro divo de la belleza nacido bajo el exquisito signo de Libra y regido por el planeta Venus, es el abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón…quien sigue recibiendo buenos deseos en sus redes sociales…hermana, sobrinos y toda la familia, siguen de ágape en ágape congratulando al divo del clan…¡A brindar con sangría por Marlon Iván!

*.-Una librana de altos quilates que sigue abriendo regalos por su cumple es la guapísima laboratorista Danelia Rodas de Flores…esposa de Cristian Flores y joven madre de Monserrat y Cristian Daniel Flores…los ágapes se prolongaron todo el fin de semana, entre familiares, compañeros de labores y amigas contemporáneas…¡Que sigan esos saraos Mon Cherie!

*.-Solo regias divas cumplen años por estas fechas, tal es el caso de la distinguida dama, doña Miriam Andrew, ex de Maduro, quien el martes 21 estará de plácemes…Las más entusiasmadas son sus adoradas hijas: Carolina, Cecilia y Lorena Maduro y sus respectivos hijos…Doña Miriam casi siempre celebra su onomástico en algún lugar del mundo…#Blessings.

*.-Quien no para de recibir congratulaciones en sus redes sociales es el padre Héctor Mario Salazar Londoño, párroco del templo La Santa Cruz de la colonia Tara…el colombiano más catracho de todos, recientemente estuvo de plácemes y su feligresía se volcó a la social media para desearle lo mejor de lo mejor…Bendiciones padre Héctor Mario.

*.-Celebro su cumpleaños Mario Antonio Mena Bu…rodeado del amor de su esposa Lidabel Sánchez de Mena y sus hijas Scarleth, Grethel, Heidy y Alexa… Maritza Cano de Maritza’s Bakery se luce todos los años con la tarta en honor al compadre de los estimados intibucanos Víctor y Maribelita Aguirre…Felicidades don Mario y que sigan esa recuperación.

Este fin de semana…será de gratas impresiones para una amante del arte y los vinos…nos referimos a la especial dama de la sociedad sampedrana, Hilda Sabillón de Córdoba…Una fémina tan exquisita como apreciada en varios círculos sociales…#Congratz…Fanny Hawit en el Intercontinental la espera con sus amigas Mon Guerlain.

*.-Cerramos con broche de oro nuestra lista de cumpleañeros con la encantadora dama Sandra Lily Alvarado…quien esta semana será congratulada con las cumpleañeras del mes en el tradicional te mensual de las damas del Club Internacional de Mujeres…Sus bellas hijas le tienen preparada muchas sorpresas en su día de días a esta regia odontóloga.

*.-El majestuoso Salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, lució sus mejores galas el 2024 para una noche única: enlace matrimonial y banquete de bodas de Jorge Cruz Diek y Carmen Diaz Enamorado…tortolos que cristalizaron su sueño de amor que venían cultivando con cinco años de noviazgo, muy bien llevados…#memories.

*.-El recinto hotelero, más sublime y romántico imposible: rosas, jazmines, nardos y azahares por doquier…en maridaje perfecto con el verde follaje…¡Nos fascino el arco nupcial donde se ofició la boda!…ni hablar de la finísima mantelería dispuesta y los opulentos lienzos…todo en armonía divina con la exquisita cristalería que solo el Hotel Copantl ofrece en cada uno de sus banquetes…Montaje de antología a cargo de Fabiola Orellana.

*.-Los enamorados son hijos de las estimadas parejas: don Luis Cruz y doña Rosa del Carmen Diek Pineda, padres del apuesto Jorge…mientras que por el lado de la novia Oscar Javier Díaz y María del Carmen Enamorado…ambas parejas disfrutaron de principio a fin la velada, participando en el riguroso protocolo nupcial y posado oficial para el recuerdo…Un brindis en Meza23 por esas Bodas de Papel Couche.

*.-Seguimos con más avisos parroquiales…Jayson y Alejandra García de Paz se casaron en el 2022 por las leyes civiles y religiosas, en emotiva ceremonia celebrada en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens…ataviados de amor y minimalismo, reflejando el idilio que cultivaron en varios años de noviazgo, brindaron con los suyos en la noche más esperada de sus vidas…Hoy los Paz-García brindan por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Otros que brindan con Moet & Chandon es el joven matrimonio conformado por Oscar y Andrea Villela de Cruz, quienes por estas fechas del 2021 se unían en sagrado matrimonio en el occidente de Honduras…el epicentro del convite fue el Marina’s Convention Center de Copan Ruinas, donde convergieron familiares y el circulo más allegado de los Cruz-Villela…entre ellos los honorables rotarios Víctor y Lizeth Rodríguez.

*.-Dos estimadas parejas más de la sociedad sampedrana recuerdan su noche de bodas, entre vinos, delis y muchos recuerdos…nos referimos a los distinguidos: Alejandro y Karen Burgos-Cueva de Meléndez y Carlitos y Tania Peña de Samayoa…Familiares y muy allegados se unen al jubilo de ambas parejas por estas fechas que festejan sus “Bodas de Hierro”.

*.-Por estas fechas brindan por sus “Bodas de Algodón”: Josué Carranza y Liliam Cárcamo…enlace civil celebrado en el Hotel Copantl bajo el frondoso árbol de ceibo y dirigida por la abogada Wendy Galdámez y la religiosa por el pastor Víctor Rivera, tío del novio quien viajo desde USA.

Suyapa Monterroso, artista sampedrana, ha consolidado su carrera con la participación en numerosas exposiciones de carácter nacional e internacional.

*.-Contando con la presencia de distinguidas familias de las sociedades de San Pedro Sula y La Ceiba, las dinastías Vega & Moreno convocaron en el 2017 a sus más cercanas amistades para la boda de José Gilberto Moreno y Elisa Vega…quienes luego de seis años de relación sentimental con el pequeño Gilberto Elías Moreno como bendición de ese hogar…celebraron su matrimonio con una fiesta muy íntima…Bodas de Bronce.

*.-El banquete de esponsales tuvo lugar en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl… Magistralmente decorado por el equipo de floristas de la firma “Casa Jardín y Más” que dirige María Dolores Uclés de Rápalo, todo bajo la organización, planeación y logística de Irela Pérez.

*.-Derrocharon elegancia y glamour en la boda de Gilberto Moreno y Elisa Vega: los padres de la novia, el reconocido empresario Camilo Vega Kawas y la siempre exquisita Judith Fonseca…así como los padres del novio, Gilberto y Anita de Moreno, quien lucio esplendida en verde.

*.-Brindan por estas fechas sus “Bodas de Lino” la joven pareja Alberto y Nancy Jarufe de Gómez…ella, una distinguida, poliglota y muy viajada socialité que fue Miss Siguatepeque Universo 2017 y el un apuesto y prominente profesional de la ingeniería civil…¡Bendiciones Amigos!

*.-Otros que celebran sus “Bodas de Algodón” son Luis Enrique y Jessie Pineda de López…quienes vieron cristalizados sus sueños de matrimonio luego de 11 años de idilio entre las aulas universitarias y ya graduados de medicina y psicología, respectivamente…¡tan especiales como amorosos!

*.-El pastor Marcos Argeñal los unió por la vía religiosa, ante la presencia de sus padres: Stanley Pineda y Margarita Martínez, padres de la bella Jessie…mientras que, por el lado de Luis Enrique, muy orgullosos lucieron Luis López y Delmis Pineda…Por ahí vimos tan fitness como siempre a la joven Dra. Gabriela Mejía y al eterno galán German Ocampo…#memories.

*.-Otra linda pareja que celebrara este 2025 su tercera Navidad como esposos son Juan Andrés y Andrea Paola Yanes de Hipp, quienes estelarizaron una fantástica boda…con homilía nupcial en la iglesia María Reina del Mundo, teniendo el honor de ser enlazados por el padre Fausto Henríquez…con posterior banquete nupcial en el Salón Emperador del Hotel Copantl…otra super producción a cargo de Denisse Gonzales.

*.-DJ Beat continuo la amenización del enlace de los hijos de Juan Hipp y Charmaine Aguiluz, padres de Juan Andrés y Dianita Verdial madre de la bella Andrea…Los testigos fueron: Oswaldo Acevedo y Carolina Verdial.

*.-La emblemática iglesia María Reina del Mundo volvió a ser el epicentro de un enlace de antología en el 2022 mis amores: Pablo y Stephanie Velásquez de Mejía unieron sus vidas luego de un cálido idilio de varios años…La novia lució radiante con espectacular ajuar donde el kilométrico velo catedral se robó las miradas de todos…¡Benditas “Bodas de Cuero”!

*.-Celebran su tercer año de casados Michelle Buendía y Gerardo Elvir… Esta pareja eligió el espacio perfecto para su celebración, el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe…donde Lidabel de Mena y su hija Skarlet Mena con su firma Acontecimientos crearon la fascinante ambientación que enmarcó las mejores imágenes en una velada verdaderamente excepcional…¡¡Felicidades para Michelle y Gerardo!!

*.-Luis y Carolina Muñoz de Tinoco es otra pareja que recuerda en familia su boda celebrada exactamente hace seis años… el recinto religioso escogido por los enamorados fue la iglesia La Santa Cruz de la colonia Tara…¿Con posterior banquete en los salones del hotel Latitud 15?…Ambas locaciones enchuladas por la firma “Acontecimientos”.

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Coral” por estas fechas son los eternamente enamorados Héctor Samuel Ardón Mejía y Olga Marina Trejo de Ardón…35 maravillosos años repletos de bendiciones…Desde ya sus amigos los congratulan por redes sociales.

*.-Los que cumplen siete fantásticos años de casados son la bella rubia Ana Cecilia Reynaud Canales y el apuesto español Juan Antonio Vicente Alfonso…Se juraron amor eterno en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con banquete en el Salón Napoleón del Copantl…#Blessings.

*.- Álvaro y Alejandra Danilov de Salgado cumplen OCHO fabulosos años de casados con homilía nupcial en la iglesia Jesucristo Resucitado…Después de “media vida” de conocerse, se reencontraron y el flashazo fue instantáneo…entre sorbo y sorbo de frapuccino, de esos que le encantan a Alvarito para sus interesantes tertulias…¡Felicidades!

*.-Hasta la lejana Auckland, Nueva Zelanda… Enviamos un fraternal saludo a la joven pareja formada por Iván y Pamela Posas de Pérez, quienes recientemente celebraron su noveno aniversario de casados…memorable boda y la luna de miel por Cancún, Tulum, Cozumel, Xcaret e Isla Mujeres…recorrieron completa la Riviera Maya…¡Bodas de Arcilla!

Su Santidad el Papa León XIV recibió a Gilliam Noemí Gómez Guifarro, Embajadora de Honduras ante la Santa Sede, en audiencia solemne celebrada en el Palacio Apostólico del Vaticano. La Embajadora Gómez Guifarro presentó oficialmente sus cartas credenciales como representante de Honduras ante el Estado Vaticano.

Durante la semana previa, la Embajadora Gilliam Noemí Gómez Guifarro, tuvo la oportunidad de compartir con un grupo de peregrinos de San Pedro Sula que participó en el Jubileo de los Catequistas y del Mundo Misionero en Roma.

Peregrinos de San Pedro Sula que participó en el Jubileo de los Catequistas y del Mundo Misionero en Roma.

*.-Mas exquisitas que las mismas “Carites”, hacen su reaparición en este rincón del cotilleo social: La Seca & La Meca…quienes vienen tan dulces como la misma “Mocadora” y tan desopilantes como sus tías abuelas, las hermanas Vivanco…jijijijiji…¡Eso ya es mucho con demasiado! …primas a su vez, de la legendaria dama de la society doña Rosa Melcacho…a cuya casa llegaban este par de perperas desde niñas, a hacer averías dentro y fuera.

*.-Portando los últimos atuendos de la moda casual, porque en el Valle de Sula jamás existe el frio como tal, arriban más esplendidas que de costumbre…las vemos más rejuvenecidas porque cultivan su face con la línea “Abeja Real” de Guerlain…ya que son las embajadoras de esa mítica firma a nivel nacional…La Seca destila Insolence y su “sista” La Meca, Black Perfecto: ideal para todo Aries.

*.-Mis amigas cuelgan sus carteronas donde cargan de todo, hasta su alma misma, parecen tiendas departamentales jodidas…jijijiji…las dejamos caer en estos sillones Ashley y a pierna cruzada, batirán los chismes más candentes de la palestra…no sin antes, sacarles varios “parches” porque este par de hermanas nos tenían más que olvidados de unas semanas para acá…Ahí donde las miran, son tremendas desde niñas…¡Unas ratoncitas!

*.-Ya me contaron bandidas, que saliendo de clases del María Auxiliadora, llegaban a pie a la casona de su tía abuela Rosa Melcacho a hacer averías…aventaban las mochilas y corrían por esa legendaria casona de cabo a rabo y sin albur…directo al baño, donde le gastaban de todo: gel de ducha, sales, shampoo, cremas y hasta le botaron una vez, un enorme bote de Jean Nate de Revlon…¡Mítico after shower: leyenda ancestral!

*.-En esa mansión, se hicieron “adictas” a los aromas de todo tipo, porque en el MA les tenían prohibido perfume…miraban las novelas, almorzaban, dormían, hacían tareas…hasta las 15 cuando su mami las llegaba a traer…no cenaban ahí porque era demasiada “conchudez”…jijijiji…Doña Rosita las consentía como sus propias hijas…esto según las hermanitas Vivanco, primas de doña Rosa, que también llegaban por esa morada.

*.-Nosotros las conocimos como vecinas y nos topábamos en misa y eventos de sociedad…cuando eran humildes y carismáticas…solteras solapadas de buen ver…las recordamos en misa en el MA cuando llegaban con el pelo chorreando de agua y saturadas a los “low cost” de moda por aquella época…si nuestro olfato con el sistema límbico no se equivocan, destilaban firmas como: Faberge, Coty, Shulton, Maja, Paula Kent y Jovan.

*.-Con esa marca Jovan, adquirido en la céntrica farmacia Siman cuando operaba en el parque y recomendados por doña Alicia, dieron guerra y media en la society…luego se pasaron a los Avon: Sweet Honesty, Tempo, Ariane, Unspoken y Emprise…pero jamás dejaron los Revlon: Worth, Wild Lemon, Intimate, Ciara y Xia Xiang, siempre para misa…Entre marido y marido se refinaron, adquiriendo un lustre chic en Almacenes El Récord.

*.-La Meca es otra que tuvo mucha suerte con los almizclados de Jovan…luego de recorrer “medio” Centro entre farmacia y farmacia: Siman, Sula, Sampedrana y Barletta…hasta que en aquella fiesta te empataste con aquel “turco” guapísimo pero tapudo…primero de novia y luego de los “filtros” del Grimorio, te casaste picara…si picaste alto en ese altar, porque te “bañaste” con Cristalle de Chanel.

*.-Ese ajuar era bellísimo vos…lo que todavía me pregunto es como te casaste por la iglesia si ese hombre era divorciado…¿Se caso en Palestina?…¿Se puede?…si lo hiciste, fue porque se podía bandida…Luego te sentímos: Ralph Lauren, Pierre Cardin, Carven, Guerlain, Lanvin, Rocha, Shiseido…Halston icónico en la estampa de Gina Weidner…Opium de YSL, Helena Rubinstein…¡Con vos conocimos la primera versión del Miss Dior!

*.-Muchas décadas atrás…quedaron esos aromas de “farmacia” con el que este par de solapas taloneaban en el Centro y coladas en una que otra fiesta de sociedad…bailes donde sudaban: Khara y Maxi, ambos de Max Factor…firma auspiciadora del Miss Honduras en sus años dorados y fragancias donadas a las reinas de los 70 y 80’s…¡Les llamaban “aromas de misses”!…ex diva de belleza que se respete como tal uso: Khara y Maxi.

La diplomática Hondureña Gilliam Noemí Gómez Guifarro compartió con un grupo de jóvenes hondureños que asistieron al Jubileo de la Juventud en la capital italiana.

*.-Ese Grimorio si les cambio la vida a ustedes, desde que se las presento su amiga y ex compañera de Bancatlan, María Isabel…#QDDG…hermana de Cachita y Zulema…cuando Grimo y Marisabel eran compañeros de Blanca Zoila en el estrenado edificio de la agencia principal…Grimorio les abrió los caminos a La Seca & La Meca, se casaron muy bien en sus tres oportunidades y cambiaron de código postal…¡Hasta heredaron lo que no!

*.-Si no duraron con esos hombres, ustedes sabrán porque picaronas…pero la “gavilla” con nuestro psíquico de cabecera aún se mantiene más sólida que nunca…¿Dónde andará?…Por cierto, ¿ustedes heredaron lo de doña Rosa Melcacho?…Fue Vidajena…ya recuerdo, estas leperas heredaron lo de sus tías, las hermanas Vivanco…apodadas por sus enemigas como “Las hermanas mi banco”…¡Solteronas y platudísimas!…Solo vividores y borrachos se les pegaban pero su mama se los fumigaba ipso facto…jijijijiji…¡Esa señora era de armas tomar!…#uyyyy.

*.-Y nos quedamos “cortos” con la historia de estas hermanas, muy reconocidas en la “pink press” sampedrana…ahora son sus hijos y hasta nietos, los protagonistas de los chismes más calientes de la palestra…Nos cuentan que este sábado 18 es la final del Miss Grand Internacional…desde la lejana Tailandia se “cocina” la tramoya asiática de este año, cuando Honduras está ausente por falta de director y money.

*.-Las máximas al cetro de Nawat son las soberanas de: Venezuela, Guatemala, México, Kosovo, Reino Unido, Rep. Dominicana, Indonesia y Filipinas…al parecer la “ungida” es “Indonicha”, pero por justicia debería de ganar Venezuela: Nariman Battikha…veterana de los concursos de belleza quien salto a la palestra en el Miss Venezuela 2017 como Miss Portuguesa…desde ese año vuela la beldad oriunda de Maturin, Monagas.

*.-La Battikha (con un diseño de sonrisa casi clonado al de Shirley Calix) gano el Reina Hispanoamericana 2018 en Bolivia, donde compartió justa con nuestra Daniela Villafranca, musa de Arturito Calix…Nariman también brillo en el Miss Supranacional en Polonia del 2018, ganando varios premios y fue Top 10…y hoy en día es el “Sol de Bangkok”…de no ganar el MGI, el 2026 va con todo en el MV con miras al Miss Universo-2027.

*.-Porque la “supuesta ungida” del Miss Venezuela 2025 es Clara Vegas Goetz, hija de la acaudalada MV-90 Andreina Goetz Bloom…La Christina Dieckmann 2.0 va con todo por esa corona este año…Mientras tanto, la actual reina bolivariana, Stephanie Abasali, ultima detalles en Miami previo a su viaje al Lejano Oriente…donde reinas, directores y demás missologos, saldrán “saturados” a Pad Thai y a Durian…¡A eso huele todo Bangkok!…Pregunten a: Celia Monterrosa, Vanessa Villars y Naty Coto.

Nuestra soberana, Alejandra Fuentes, Miss Universe Honduras, está más que lista para brillar en Tailandia…Fue madrina del “Desfile de La Hispanidad” en Nueva York, donde también brillo en su año Rebeca Rodríguez, de punta en Chanel…La olanchana se perfecciona en vestuario con sus directores, esperamos trajes a su altura, nada de la “Tía Gertrudis” o “Gertrudianos” como en nuestras ultimas soberanas…Elie Saab, Tony Ward, Valentino, Ángel Sánchez, Oscar de La Renta o Carolina Herrera…¡Aunque sea rentados!… Alejandra compartiendo con Miss Guatemala Universo.

*.-De hecho, varias por no decir muchas, de las reinas nacionales del MGI, después de la final de este sábado, se quedaran unos días más en Bangkok para participar en el Miss Universo 2025…#WAO…¡Eso es pensar con la cabeza miren!…un solo ticket aéreo de ida y regreso para dos justas simultaneas…¡Ahí hubiéramos aprovechado con Alejandra para que adquiriera cancheo antes del MU! …¡¡Pero bueno, le deseamos suerte!!

“Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoque de vida, pero no de amor”…#plop… “ninguna mentira se vuelve verdad aunque se repita, solo encadena a quien la sostiene”…#frasescelebres…#adivinen…igual tienen que adivinar quien es el “padrino” de Fancony y Lajandra Rubio, quien capitaliza sus “carreras” con giras por la USA…#joven…#guapo…¡Lloren Roxy y Supreme!…Un abrazo con aroma a Symbiose de Stendhal, otro clásico “must have” de frikis VIP…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%.



