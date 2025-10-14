¡Regia elegancia! La boda de ensueño de Ruth Michelle Valladares y Orlando Merino

San Pedro Sula. – Una relación colmada de momentos compartidos, encontró su máxima expresión en el altar. Ruth Michelle Valladares Rápalo y Orlando Merino López, una pareja que irradia regia personalidad y total naturalidad, celebraron su enlace eclesiástico en la iglesia Sagrada Familia, en una ceremonia caracterizada por un sinfín de emociones. Tras meses de meticulosos preparativos, por fin llegó el día en que la pareja concretó su unión con el definitivo “sí, quiero”.
El momento cumbre de la ceremonia se vivió con la entrada de Ruth Michelle a la iglesia. La novia estaba sencillamente espectacular, ataviada en un elegante look nupcial de inspiración clásica. Irradiando una felicidad palpable, Ruth Michelle hizo su recorrido del brazo de su padre, el reconocido empresario Roger Danilo Valladares, mientras los acordes musicales daban la solemne bienvenida a la esperada novia, impregnando el ambiente de un aura mágica.
Buscando una celebración que honrara la tradición, pero que estuviera cargada de detalles que los definirían, la pareja se decantó por una fiesta postboda de elegancia sublime. El lugar elegido fue el exclusivo salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el espacio predilecto para convocar a todos aquellos amigos y familiares que figuraban en su selecta lista de invitados, asegurando un entorno tan glamuroso como romántico para las emociones que estaban por surgir.
El montaje decorativo fue un deleite para los sentidos: una escenografía repleta de exuberante follaje y flores naturales en un inmaculado color blanco, realzado por la majestuosidad de imponentes lámparas candelabros y la caída de largos cortinasjes. La belleza del entorno se convirtió en el escenario perfecto para las infaltables fotografías en familia.
La fiesta alcanzó su clímax durante el primer baile de Oscar y Ruth Michelle como esposos, un momento de absoluta ternura. A continuación, se llevó a cabo el emotivo brindis por su felicidad. Don Oscar Merino, padre del novio, fue el primero en tomar la palabra con sentidas felicitaciones, seguido de don Roger Valladares, quien alzó su copa por la dicha de los recién casados. A este deseo se sumaron doña Ruth Rápalo (madre de la novia), los padrinos Melina y José Miguel Sánchez, y el resto de la familia.
La velada se lució como una sofisticada fusión de estilos, donde resplandeció el refinado gusto de la pareja. El espacio, cargado de encanto, se ilumina con una luz tenue, destellos y el brillo de lámparas de cristal, todo enmarcado por la belleza de las flores. Una noche de ¡Absoluto amor! que deleitó los sentidos de los selectos invitados y, por supuesto, de los recién casados.