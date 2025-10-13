CENOSA celebra el liderazgo nacional en “Forjadores de éxito” y lanza ACEBISA, su nueva línea de techos

San Pedro Sula. – Cementos del Norte S.A. (CENOSA) celebró con gran éxito el evento “Forjadores de Éxito”, una noche dedicada a reconocer el liderazgo hondureño que impulsa el desarrollo del país y forja el futuro de la industria de la construcción.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, reuniendo en los salones Napoleón a representantes destacados del sector construcción, aliados estratégicos, distribuidores y líderes empresariales cuya labor contribuye significativamente al progreso de Honduras.

Ejecutivos de Cementos del Norte.

“Forjadores de Éxito” es más que un evento; es una celebración con sello hondureño que busca inspirar y reconocer a aquellos que, con esfuerzo, innovación y compromiso, construyen los cimientos del desarrollo nacional, detalló el Ing. Edwin Argueta.

ACEBISA: Techos que Aguantan lo que sea, con el Respaldo de la Calidad Bijao

El momento central de la velada fue la presentación oficial de la nueva línea de productos de CENOSA: ACEBISA.

Desde hace más de 65 años, Cementos del Norte ha sido sinónimo de calidad, confianza y durabilidad en la construcción hondureña a través de su marca insigne, Cementos Bijao. Hoy, esa trayectoria se eleva a nuevas alturas con ACEBISA, una innovadora solución integral de techos diseñada para proteger, durar y resistir, con el respaldo técnico y la excelencia de Bijao.

ACEBISA representa un paso firme hacia el futuro, ampliando la oferta de soluciones de construcción confiables y accesibles para los hondureños. Con su lanzamiento, CENOSA reafirma su compromiso de ofrecer innovación con el más alto respaldo de calidad.

La línea ACEBISA incluye los siguientes productos: Lámina Teja, Lámina estructural, Lámina Estructural Natural, Lámina ondulada y Canaleta.

Colaboradores de Cementos del Norte.

Con una presencia inicial estratégica en San Pedro Sula y la visión de expansión a todo el país, ACEBISA promete convertirse en un referente de protección, confianza y durabilidad, acompañando los sueños y proyectos de miles de familias y empresas hondureñas.

“Donde esté la calidad Bijao, estará ACEBISA. Porque cuando construimos con calidad, construimos futuro”, fue el mensaje contundente de la compañía.