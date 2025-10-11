Bigos, UTH y Optimus Card firman alianza estratégica con el respaldo creativo de ElevateHub

San Pedro Sula. – Tres marcas hondureñas con gran impacto en distintos sectores del país unieron esfuerzos para fortalecer su compromiso con la excelencia, el desarrollo y el bienestar de los hondureños. Bigos, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card firmaron una alianza estratégica en las instalaciones de Bigos City Mall San Pedro Sula, consolidando una unión que combina la tradición, la educación y la innovación.

Ricardo Rivera, Tania Almendarez, Blanca Lemus, Javier Mejía y Jonathan Harris.

A través de este acuerdo, los clientes podrán disfrutar de un 15% de descuento en el total de la factura en Bigos City Mall San Pedro Sula y Bigos Choloma, mientras que los colaboradores de Bigos accederán a un 20% de descuento en mensualidades de pregrado y un 15% en posgrado en la Universidad Tecnológica de Honduras.

Lic. Tania Almendarez, Gerente de Bigos.

Por su parte, Optimus Card, la membresía digital creada en Honduras para revolucionar el mercado de descuentos, facilitará el acceso a estos beneficios mediante su aplicación móvil, ofreciendo experiencias únicas y oportunidades de ahorro en todo el país.

Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH.

ElevateHub, agencia de marketing y producción audiovisual, fue la encargada de la grabación del contenido visual, desarrollo de artes y cobertura general del evento. Además, funge como aliado estratégico de Optimus Card, liderando toda la creación de materiales publicitarios, campañas y videos institucionales. Con su lema “todo lo que tu marca necesita”, ElevateHub refuerza su compromiso con la creatividad, la innovación y la proyección del talento hondureño. Quien también ahora es parte de los aliados estratégicos de todas las marcas que forman parte de OPTIMUS CARD

Unión que genera oportunidades

La alianza entre Bigos, UTH, Optimus Card y ElevateHub representa mucho más que un convenio: es una muestra del potencial que tiene el trabajo colaborativo entre marcas nacionales que comparten una misma visión de progreso y orgullo por Honduras.

Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

Bigos, ícono de la gastronomía catracha; UTH, líder en educación superior; Optimus Card, referente en innovación digital; y ElevateHub, símbolo de creatividad y estrategia, se unen para impulsar el desarrollo nacional desde cuatro pilares fundamentales: el emprendimiento, la educación, la tecnología y la comunicación.

Douglas García, Samantha Flores, Jeferson Martínez y Ricardo Rivera.

Durante la firma, los representantes de las instituciones destacaron la importancia de crear sinergias que beneficien a las familias hondureñas. “Esta alianza demuestra que cuando las marcas hondureñas se unen, el impacto positivo se multiplica”, coincidieron en señalar.

Eduardo Enamorado, Ricardo Rivera, Tania Almendarez, Blanca Lemus y Javier Mejía.

Con esta iniciativa, Bigos, UTH, Optimus Card y ElevateHub reafirman su compromiso con Honduras, demostrando que las grandes ideas nacen aquí y que las alianzas estratégicas son la mejor vía para construir un futuro lleno de oportunidades.

Tania Almendarez y Jonathan Harris con colabores de Bigos City Mall.