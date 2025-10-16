Diunsa realiza su segundo Buying Show 2025, la mejor oportunidad para los mayoristas

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento más grande de Honduras lleva a cabo por segunda edición en este 2025 el esperado Buying Show, consolidándose como el evento mayorista y corporativo más importante del país. Se desarrolla en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Expocentro en San Pedro Sula, ofrece una experiencia única de compra dirigida a clientes mayoristas y corporativos.

Durante tres días los asistentes, provenientes de todas las regiones de Honduras, tienen la oportunidad de explorar una amplia gama de productos y novedades de reconocidas marcas internacionales y exclusivas de Diunsa.

El segundo Buying Show 2025, brinda a los clientes mayoristas una oportunidad invaluable para expandir sus negocios, mejorar sus ventas y disfrutar de una atención preferencial, además de beneficios exclusivos.

Entre las marcas exhibidas en el Buying Show Diunsa 2024 están presentes: Entre las marcas exhibidas en el Buying Show Diunsa 2025 están presentes: LG, Samsung, Whirlpool, Frigidaire, Tekno, JVC, SuperChef, BlueStar, Honor, Avanti, Oster, Black + Decker, Hamilton Beach, Proctor/Silex, Dell Technologies, HP, Klipxtreme, Xtech, Motorola, Nadir, Monix, Stelaris, Camas Olympia, Conair, Remington, Wall, Casabella, Hogartex, EcoFlow, Stanley, Rubbermaind, Sistema, Karcher, Brissa, Lakewood, Man, Superbrissa,Charbroil, Grill, Everest, Coleman, Guateplast, Kaiser, TurboBike, Racer, Joma Molten,Hilasal,Piccolo, DrBrown´s, SunDelight, Momeasy, Benic Baby, Winfun, entre otros.

Fernando Zaldivar, gerente de mayoreo de Diunsa, expresó, nos llena de orgullo realizar nuevamente el Buying Show Diunsa 2025, un espacio que reafirma nuestro compromiso con el crecimiento del sector mayorista y corporativo en Honduras. Este evento reúne a nuestros principales aliados comerciales, ofreciendo las mejores marcas, precios exclusivos y oportunidades únicas de negocio, con el objetivo de seguir fortaleciendo relaciones y brindando siempre lo mejor a nuestros clientes.

Durante tres días consecutivos, los asistentes a este destacado evento disfrutarán de acceso exclusivo a las mejores marcas, precios inigualables, y exitosas oportunidades de negocio, todo acompañado por la garantía de recibir una atención personalizada y de calidad.

Además, Diunsa ha preparado un programa lleno de experiencias adicionales, con una variedad de actividades que incluyen exquisita gastronomía, refrescantes bebidas, emocionantes sorpresas y atractivos premios, asegurando que cada momento del Buying Show sea memorable tanto en el ámbito comercial como en el recreativo.