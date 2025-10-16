Revelan la causa de muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton

La familia de la célebre actriz estadounidense Diane Keaton, quien falleció la semana pasada en California a los 79 años, reveló este miércoles la causa de su muerte.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que ha recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, reza el comunicado.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en películas de la saga ‘El Padrino’ y a sus posteriores colaboraciones con el director Woody Allen. En 1977 ganó el Oscar a mejor actriz por la película ‘Annie Hall’. Su larga carrera incluye la participación en largometrajes como ‘El club de las primeras esposas’, ‘Manhattan’ y ‘Alguien tiene que ceder’, así como múltiples colaboraciones con la directora Nancy Meyers y en la saga ‘Cuando ellas quieren’.

Fuente: Actualidad RT