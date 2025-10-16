jueves, octubre 16, 2025

Top 5

Más Noticias

Revelan la causa de muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Diane Keaton, actriz. / Cortesía.

La familia de la célebre actriz estadounidense Diane Keaton, quien falleció la semana pasada en California a los 79 años, reveló este miércoles la causa de su muerte.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que ha recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, reza el comunicado.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en películas de la saga ‘El Padrino’ y a sus posteriores colaboraciones con el director Woody Allen. En 1977 ganó el Oscar a mejor actriz por la película ‘Annie Hall’. Su larga carrera incluye la participación en largometrajes como ‘El club de las primeras esposas’, ‘Manhattan’ y ‘Alguien tiene que ceder’, así como múltiples colaboraciones con la directora Nancy Meyers y en la saga ‘Cuando ellas quieren’.

Fuente: Actualidad RT

Previous article
Diunsa realiza su segundo Buying Show 2025, la mejor oportunidad para los mayoristas
Next article
El Mundial 2026 supera el millón de entradas vendidas en 212 países
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

El Mundial 2026 supera el millón de entradas vendidas en 212 países

Deportes 0
El Mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos,...

Diunsa realiza su segundo Buying Show 2025, la mejor oportunidad para los mayoristas

Empresas 0
San Pedro Sula. - Diunsa, la cadena de tiendas...

¡Unen sus vidas en el amor! Annie Erazo y René Prieto celebran su espléndida boda

Destacada 0
San Pedro Sula. - Tras un hermoso y sólido...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.