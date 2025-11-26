El International Women’s Club celebra el Día de Acción de Gracias

San Pedro Sula. – Las distinguidas sociales del International Women’s Club (IWC) se reunieron para celebrar el Día de Acción de Gracias en su tradicional té mensual. La jornada culminó con un emotivo brindis donde las damas expresaron su profunda gratitud al Creador por las bendiciones recibidas a lo largo del año 2025.

Para esta ocasión especial, la directiva eligió el salón La Ceiba del Hotel Copantl, creando un ambiente de gran camaradería y alegría. El encuentro fue amenizado por el Grupo Tú y Yo, cuyo amplio repertorio musical aportó un toque distintivo y festivo a la reunión.

La presidenta de la noble asociación femenina, doña Rita de Simón, se dirigió a las damas de la sociedad sampedrana con un mensaje especial. Simultáneamente, el catering del hotel ofreció a las asistentes un variado y delicioso menú para compartir la tradicional cena de Acción de Gracias, acompañado de refrescantes bebidas.

El encuentro no solo sirvió como una grata celebración, sino que también fue una valiosa oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre las socias. Además, los asistentes pudieron compartir ideas e impresiones sobre los futuros planos de acción de IWC, enfocados en continuar apoyando a los sectores más necesitados de la comunidad.

