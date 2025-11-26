UCENM celebra la graduación de su centésima décima cuarta promoción

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) visitó de gala su Campus San Pedro Sula el pasado sábado 22 de noviembre para celebrar la solemne graduación de su Centésima Décima Cuarta Promoción. Fue un evento cargado de emoción, reflejando sueños cumplidos y el logro de importantes metas.

En esta memorable ceremonia, la UCENM entregó a la sociedad hondureña más de 140 nuevos profesionales. Este grupo incluye a 21 graduados de postgrado, quienes han sido formados bajo el pilar de la excelencia académica y con los valores esenciales que la institución promueve para generar una transformación positiva en el país.

La ceremonia fue presidida por las autoridades de la UCENM, encabezadas por el MSc. Rosel Faustino Cerrato, vicerrector académico, quien ofreció un mensaje motivador a los egresados, instándolos a mirar hacia adelante con optimismo.

“Este es solo el inicio de un futuro brillante, de nuevas oportunidades y de caminos que están listos para ser conquistados”, afirmó el MSc. Cerrato, reconociendo el esfuerzo de los graduados y su potencial para impactar positivamente sus comunidades.