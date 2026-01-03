Elegancia y alegría en los quince años de Ivanna Valeria Carvajal

San Pedro Sula. – Rodeada de amor y alegría, la joven Ivanna Valeria Carvajal Bulle, celebró sus quince años tras viajar desde Estados Unidos junto a sus padres, Roger Carvajal y Paola Bulle, para compartir esta fecha especial con sus seres queridos en Honduras.

El debut en sociedad de Ivanna Carvajal,una noche de ensueño.

La conmemoración inició con una emotiva misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero de El Progreso. Posteriormente, los invitados se trasladaron al Salón Jordán del Club Social Hondureño Árabe en San Pedro Sula. El recinto lució una exquisita decoración en tonos rosa, a juego con el ajuar de la festejada.

Ivanna Valeria con sus padres Roger Carvajal y Paola Bulle.

Momentos memorables de la velada incluyeron el tradicional vals junto a su padre y la entrega de una joya simbólica por parte de su madre. Tras el brindis de honor, los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena y una vibrante fiesta animada por un DJ, creando recuerdos imborrables para la familia Carvajal Bulle.

Ivanna Carvajal regresa a Honduras para una espectacular celebración de quince años.

El momento cumbre de la noche fue la sorpresiva aparición del reconocido cantautor hondureño Pilo Tejeda, quien con su carisma y ritmos contagiosos puso a bailar a todos los presentes, elevando la energía de la celebración.

El cantante Pilo Tejeda animó los quince años de Ivanna Carvajal.

Paola García, Emely Bulle y Astrid García.

Christian González, Jonathan Penman y Marco Ramos.

Nikole Hawit y Henry García.

Cristel Vindel y Hernán Bulle.

Sarah Morán, Violeta Barahona y Bella Chávez.

Rolando Bulle y Diego Ochoa.

Lía Tejeda y Esly Abigail Guardado.

Ester Portillo y María José Bueso.

Martín Mejía y Elisa Mendoza.

Familias, Carvajal – Flores – Zelaya.

Pastel de quince años.