Entre calidez y elegancia, don Oscar Aguilar conmemora su 70 aniversario de vida

San Pedro Sula. – Con la distinción y el carisma que lo caracterizan, el apreciado caballero don Oscar Aguilar celebró su septuagésimo aniversario natal. La recepción, fue el escenario perfecto para que el agasajado compartiera su dicha con su círculo más íntimo de familiares y amistades.

Entre familia y amistades don Oscar Aguilar celebra su aniversario natal.

La cita tuvo lugar en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe, el cual fue transformado para la ocasión con una propuesta estética sobria y original. La decoración, basada en una paleta de tonos azul profundo, negro y destellos dorados, estuvo bajo la experta dirección de su hija, Judith Aguilar, y su firma DG Wedding.

Don Oscar Aguilar con su esposa Sonia Rivera.

La organización del evento estuvo a cargo de su esposa, doña Sonia Rivera, junto a sus hijas Sonia, Judith, Emy y Alejandra Aguilar, quienes cuidaron cada detalle para honrar la vida de su padre. Al festejo se unieron con especial alegría sus yernos Gustavo Borjas, Mauricio González y Sergio Chupina, así como sus nietos Dilcia María y Oscar Armando Borjas.

Don Oscar Aguilar, rodeado del amor y la compañía de su amada familia.

En un ambiente de exclusividad y calidez, los invitados disfrutaron de una velada amena que alcanzó su punto culminante cuando, al unísono, se entonó el tradicional “Happy Birthday”. Frente a un pastel diseñado por Signature Cake especialmente para la efeméride, don Oscar recibió los mejores deseos y muestras de aprecio de los presentes.

Don Oscar Aguilar celebra 70 años de vida con una recepción de impecable.

La noche no solo fue una celebración de cumpleaños, sino un tributo a la trayectoria de uno de los caballeros más queridos y respetados de la sociedad sampedrana, dejando para el recuerdo imágenes que capturan la esencia de una vida plena y el amor de una familia unida.

