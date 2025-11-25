martes, noviembre 25, 2025

Top 5

Más Noticias

Éxito gastronómico: Supermercados Colonial inaugura su ciclo de Clases de Charcutería

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Supermercados Colonial llevó a cabo Taller de Charcuterie. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial inició su temporada de eventos culinarios con una exitosa y concurrida Clase de Charcuterie este pasado sábado, 22 de noviembre de 2025, en su sucursal #2 del Blvd. del Norte. Esta actividad, totalmente gratuita y con cupo limitado mediante inscripción previa, atrae a amantes de la gastronomía y el buen comer.

La sesión fue una inmersión completa en el arte de armar la tabla perfecta. La clase magistral estuvo a cargo de la estilista gastronómica Krista Sansur, quien compartió sus mejores técnicas de diseño y composición. Contó con el acompañamiento estelar de la Chef Ejecutiva de Supermercados Colonial, Mélida Escobar, quien aportó consejos sobre la selección y maridaje de ingredientes gourmet.

Cada asistente vivió una experiencia interactiva al recibir un kit completo con todos los quesos, carnes frías, frutas y acompañamientos necesarios para montar su propia tabla desde cero. Esta metodología permitió que los participantes llevaran consigo no solo los conocimientos, sino también una impresionante creación de lista de charcutería para disfrutar.

El evento brilló por la calidad y variedad de los productos utilizados, gracias al valioso apoyo de las marcas aliadas que patrocinaron la sesión. El fortalecimiento de esta alianza permitió a los asistentes probar y trabajar con productos como Castillo Roble, Great Midwest, Paisa, Carando, Smithfield, Kraft, Scott, Trazos e Import Frut, demostrando la alta gama de ingredientes disponibles en los pasillos de Colonial.

Esta Clase de Charcutería marca la apertura del nuevo ciclo de actividades culinarias que Supermercados Colonial desarrollará en las próximas semanas.

Para los interesados: Se invita al público a mantenerse muy pendiente de las redes sociales oficiales de Supermercados Colonial para conocer los detalles, fechas y requisitos de inscripción para las siguientes clases de la temporada.

Previous article
UTH fortalece su liderazgo académico con el lanzamiento oficial de dos maestrías en Psicología
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

UTH fortalece su liderazgo académico con el lanzamiento oficial de dos maestrías en Psicología

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Empresarios de Cortés y Salvador Nasralla dialogan sobre economía y democracia

Ciudad 0
San Pedro Sula. - El candidato presidencial del Partido...

Bautismo de Dalton John IV: Una celebración de fe y familia

Destacada 0
San Pedro Sula. - El pasado domingo 16 de...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.