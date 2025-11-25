Chicha y Limón martes 25 de noviembre de 2025

LA HORA CERO!!…Llego la hora de la verdad, cuando este domingo se elija al próximo presidente de Honduras… a la hora de votar piense y analice que persona nos conviene para guiar los destinos de nuestro país… Mientras ese día llega, no se pueden perder en esta edición: “El Merendón” sigue cautivando en el Hotel InterCity…Dilia Galeas consentida por sus amigas por sus XV primaveras…El pre maternal de Carolina David de Reyes…Cumpleañeros…Fechas Especiales…Se casa Rebeca Figueroa…Los cotilleos del Miss Universo…Esto y mas solo aquí mis vidas…¡Arrancamos!

Todo un suceso la quinta edición de la muestra pictórica “El Merendón”, la cual hace un homenaje a la belleza y la riqueza natural, con su fauna y flora en todo su esplendor, que se puede apreciar en el pulmón mas extenso del Valle de Sula como es la cordillera El Merendón…Gracias al Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) en colaboración con Studio 7 y bajo el auspicio de Banco Atlantida… La propuesta presenta un compendio de 41obras que realizan un repaso por la trayectoria del proyecto en sus cinco años de existencia…Los temas abordados por las artistas se centran en la vitalidad del planeta, incluyendo el agua, la biodiversidad, los arrecifes de coral, la fauna y el medioambiente en su conjunto…un deleite para los sentidos.

*.-La exposición cuenta con la participación de diez destacadas artistas, cuyo talento da vida a esta causa: Margarita Hernández, (Adamarga), Ana Handal, Doris Mejía, Cali Fernández, Carol Verdial, Dania Alaniz, Giovanna Lara, Maru Handal, Lucy Borjas y Sulím Trejo…talento en técnica y color, que aun pueden apreciar en el Hotel InterCity hasta el 5 de diciembre.

*.-Si pensaron que las celebraciones en honor a Dilia Galeas habían culminado en aquella memorable “Noche Azul” del Hotel Maya Colonial, cuando sus padres David Galeas y Lupita Carrasco la presentaron en sociedad, se equivocan mis amores…puesto que las amigas contemporáneas de esta linda joven la siguen consintiendo con más ágapes por sus XV primaveras…Una de las mas queridas y destacadas en su centro de estudios…Todo el éxito del mundo para Dilia Galeas Carrasco.

Las reconocidas familias Hércules & Figueroa-Muñoz andan en plenos preparativos con la boda de sus hijos: Rebeca Figueroa y Jasson Hércules…acto religioso a efectuarse el venidero 24 de enero en Antigua Guatemala…Y para tal fin, un grupo de amigas y familiares tuvieron a bien celebrarle a Rebeca sus últimas semanas de soltería, con un íntimo convite en el Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl…que lució una primorosa ornamentación inspirada en la Toscana italiana…#signorina.

*.-La magia de la campiña italiana fue la inspiración para la decoración…paisajes exquisitamente logrados por Denesse González y el equipo de Floral Boutique, quienes se encargaron de ornamentar el espacio, transformándolo en una réplica de la región más icónica de Italia…adaptando la elegancia de la zona, famosa mundialmente por su riqueza histórica, su legado artístico y sus inigualables paisajes de colinas y viñedos…Rebeca lució feliz e impecable de blanco junto a Jasson.

Jasson Hércules, Rebeca Figueroa y Glenda Amaya.

*.-Consintieron a Rebeca Figueroa con presentes, juegos y sabios consejos en esa tarde damas: Claudia Muñoz-Figueroa y Glenda Amaya-Hércules, madre y futura suegra respectivamente…Claudia Lozano, Clarisa Molina, Azucena Donaire, Gaby Urrutia…Sonia, Thelma y Carmen Leticia Figueroa Peña…Lily Erazo, Melisa Gale, Anita Larach, Karla Miralda, Alejandra Muñoz…Natalia y Ethel Figueroa, hermanas de Rebeca; Anita Morales, Marcela Mejía y Carmela Aguirre, entre otras elegantes damitas.

*.-Quien ya paso por noviazgo, bridal shower y boda, es la guapa Carolina David de Reyes, quien se encuentra en la dulce espera Fabiana Isabel…la primogénita del hogar que Carolina forma con German Reyes…El encuentro de damas se celebro en el VIP de Meza23 y el club más exclusivo del país, brillo en atenciones en ese ágape titulado “El café de Fabianna”…entre las mas entusiasmadas, las abuelas Ivis de Reyes y Carolina de David…al igual que las bisabuelas de la esperada Fabianna.

Ataviada con fresca túnica maternal con estampados florales en delicados tonos pastel, Carolina de Reyes agradeció la presencia de cada una de las damas ahí presentes…quienes la colmaron de buenos deseos y sabios consejos en su nuevo rol como madre de familia…Fabianna Isabel espera ver los primeros rayos del sol a mediados de febrero del 2026…como la mejor de las bendiciones en el mes del amor para la pareja.

*.-Guapas y puntuales congratularon la maternidad de Carolina David-Reyes en Meza23 en pleno todas las damitas de la familia David, entre quienes divisamos a: Laura, Waldina, Thelma, Norita y María Esther David, quienes cuidaron cada detalle del sarao como excelsas oferentes…Maria Elena Yuja, Cristina Obregón, Sabrina Irula, Ana Cecilia Ferrufino.

*.-Derrocharon encanto esa tarde de damas: Gaby Villafranca, Normita Valladares, Claudette Icaza, Irma Muñoz, Johana Ortega, Keyla García, Liza Herrera, Alejandra Martell, Ariana Reyes…Elvia María, Carolina y Sandrita Ponce…Ligia Reyes, Alma Hernández, Juanita Cabrera, Daisy David, Ana Lucia Rivas, María Ponce y Fadua Vallejo, entre otras…quienes disfrutaron el ágape de principio a fin…Muchas felicidades a German y Carolina Reyes.

*.-Cada año se incorpora más en nuestra cultura catracha la tradición de celebrar el “Día de Acción de Gracias” …efemérides de carácter norteamericano que las familias de ese origen afincadas en Honduras, sumado con los institutos educativos bilingües y varias asociaciones, festejan con el menú típico de la ocasión…Este jueves 27, muchas familias agradecen a Dios por todas las bendiciones de este 2025 y nada mejor que con una cena con el pavo que nos ofrecen en Supermercados Colonial.

*.-Las casas hoteleras mas chic de la ciudad, igual ofrecen el menú de temporada con excelentes promociones…ya sea en pareja o grupos, todos a celebrar el agradecimiento de un año que en pocas semanas expira…Y este viernes es el esperado “Black Week” de Diunsa, con todas las tiendas de la dinastía Faraj a nivel nacional copadas de ofertas y las familias que se decantan por la tienda de los hondureños…Si no ha decorado su casa, pase por el departamento navideño de Diunsa: ahí encuentra de todo.

*.-Seguimos con la dinastía Chahín…ya que por estas fechas agrega un dichoso año más de vida la distinguida dama Marlene Mena-Chahín, esposa del inolvidable caballero don Nicolás Chahín, fundador de Intermoda…Sobria, elegante, chic, minimalista y de muy buen gusto doña Marlene agradece a Dios, familiares y amigos por otra vuelta más al sol.

*.-Sofisticadas sagitarianas cumplen años por estas fechas…tal es el caso de una de las socialités más bellas de San Pedro Sula, nos referimos a la dinámica Alejandra Córdoba, quien este fin de semana estará de finísimos manteles largos…A brindar por esta exquisita dama de sociedad.

Una dinastía que celebró el pasado fin de semana son los Faraj…por el onomástico del dinámico empresario Jorge Faraj…su guapa esposa Elenita Pumpo, hijos y familia, lo congratularon con un tiramisú de café de La Moderna…Jorge es uno de los más destacados presidentes que ha tenido la CCIC…Los Faraj-Pumpo brindaron este 2025 por 42 años de casados.

*.-Como ya es una tradición por esta temporada del año, los reencuentros estudiantiles están a la orden…y un nutrido grupo de damas que aun cultiva esa amistad de colegio es la generación 1978 del María Auxiliadora de San Pedro Sula, que “religiosamente” de reúnen para departir como amigas…entre ellas: Norma Leticia Leiva, Marisa Jackeline Mena, María Elena Sikaffy, Gracibel “Gachy” Crespo y Pamela Blanco, entre otras ladies.

*.-En los salones Jordán y Natividad del Club Hondureño Árabe, se celebró con toda la prestancia del caso, una de las bodas más elegantes en lo que del 2024: El banquete nupcial de Emilio Osegueda y Giselle Kattán-Osegueda…quienes luego de varios años de romance, bendijeron su amor con una unión que este año aquilata sus “Bodas de Papel Couche”.

*.-La bellísima hija de Antonio Kattán y Ada Ferrera, lució como toda una princesa en impoluta columna corte sirena y escote palabra de honor, en cola midi…Giselle completamente minimalista y super chic…mientras que Emilio saco el porte de sus padres, Junio Osegueda y Diana Margarita García: elegantísimo y con mucho charm en todo momento…muy enamorado de su esposa…Una pareja fuera de serie…Felicidades.

*.-Mario y Lidabel Sánchez de Mena, festejaran el próximo 3 de diciembre 37 maravillosos años de casados…como si fuera ayer recuerdan que el Pastor Rafael Castillo los declaro marido y mujer… Durante este tiempo han procurado una linda familia formada por cuatro hijas: Scarleth, Grethel, Heidy y Alexa Mena…Benditas “Bodas de Piedra”.

*.-En una íntima velada familiar…se brindó por las “Bodas de Silex” de uno de los matrimonios más admirados y solidos de la sociedad sampedrana…nos referimos a los abogados Tomas Vaquero y Pamela Blanco de Vaquero, quienes acaban de aquilatar 36 años de amor del bueno…Se unen a su júbilo hijos, familiares y círculos muy cercanos.

La apreciada familia Suazo-Nuila & Fernández, partirá pastel de cumpleaños este jueves 27 de noviembre…el suertudo de apagar las velitas es nada más y nada menos que el patriarca de la familia: el Ing. Roldan Suazo Nuila, director financiero de UCENM…se unen a la celebración su adorada esposa, la abogada María Antonia de Suazo, sus hijos Alexandra y Roldán, al igual que sus nietos y amistades quienes derrocharan cariño del bueno para este apreciable caballero.

*.-Esta semana celebran sus “Bodas de Lana”, dos honorables parejas de la sociedad sampedrana: Jorge Rodríguez y Andrea Gabrie de Rodríguez, quienes, por esas fechas del 2018, nos sorprendieron con una regia boda celebrada en Indura Beach & Golf Club en Tela, donde convergieron ambas familias y sus allegados…¡Uno de los saraos más memorables!

*.-Entre tanto, Emanuel y Alejandra Acosta de Aguilera reunirán a sus más cercanos para brindar por su amor y recordar esa boda en Angeli Gardens…Otros tortolito que brindan son Mariano y Lourdes Banegas cumplen 15 años de dichosa unión…¡Benditas “Bodas de Cristal”!

*.-Otras emprendedoras parejas de jóvenes que festejan esta semana su séptimo aniversario nupcial son: Walter Paz y Cindy Granados de Paz, quienes ya giraron formal invitación a sus clanes, Paz-Ortega & Granados-Pagoaga, para unirse al sarao…Arturo Zúñiga y Stephanie Hernández de Zúñiga, son otra de las felices parejas que unieron sus vidas en el 2018.

*.-Contando con un despliegue de elegantes invitados que bailaron hasta el amanecer en ese ágape que sigue vivido en la memoria de Vidajena que lo cubrió de principio a fin…Erick Rodríguez y Damaris Molinero de Rodríguez son otros que celebran sus “Bodas de Lana” y la pasaron súper bien en Indura…El Club Árabe con sus exquisitas propuestas los invitan a seguir recordando esos bellos momentos entre brindis y brindis.

*.-Festejan su primer lustro de casados los jóvenes Luis Caballero y Gina García de Caballero… hace cinco años esta pareja se unió en matrimonio en los Salones Emperador del Hotel Copantl, donde el pastor German Vásquez los declaro marido y mujer…el recinto lució bellamente decorado con los tonos lila & silver…combinando rosas, minie claveles, astromelias y baby breath…refrendado por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos.

Una fémina y socialité de altos kilates…celebre y filántropa de San Pedro Sula que partió pastel de cumpleaños el domingo 23 de noviembre…es la queridísima Linda Coello, que fue festejada por su familia… sus numerosas amistades siguen congratulándola a la presidenta de la Fundación CEPUDO…Bendiciones para doña Linda María Coello.

*.-Se acabo otra edición del llevado y traído Miss Universo, cada año más escandaloso que el anterior…pero como este, ni el del 2015, cuando nuestra Iroshka quedo con los ojos cuadrados en aquella polémica coronación…Diez años después y en la lejana Tailandia, se cocinó otra tramoya salpicada de chile de principio a fin: lo que empieza mal acaba peor…¡Y lo que falta, porque lo mejor está por venir en estas semanas!

*.-Ya lo apodan “La corona de la disculpa ¿Sera? …México es preciosa, angelical y con garra, como buena tabasqueña, del Top 10 no la bajábamos pero llegó más alto…Supuesta y alegadamente, la “ungida” inicial era la anfitriona, a la cual la querían imponer como sea…sumado a la renuncia escandalosa de un par de jueces…¡Ya apestaba a tramoya!

*.-El mundazo quedo impávido con la eliminación de máximas de la talla de: Ecuador (Miss Tocuyo), Bolivia, Turcos y Caicos, Argentina y Perú…por meter a otras tantas que nada que ver…Honduras por segundo año consecutivo queda fuera injustamente, Alejandra era de las más completas por su perfil académico y proyecto social…Una de las más cultas…encanto de palillona pero su atuendo de gala en preliminar no.

*.-En preliminares de traje de baño, solo Honduras y Dinamarca, se quedaron con el pareo en todo el desfile ¿Por qué será? …Esa mañana de coronación en Bangkok, luego de la final, muchas corrieron al hotel a empacar y de ahí al aeropuerto…sin haber dormido un ápice, pero la decepción las hizo desbarajustar a sus países de origen…ni esperaron el almuerzo, pusieron tacones en polvorosa y salieron despavoridas.

*.-Los lujosos autobuses las esperaban a las afueras del Grand Richmond Hotel en Bangkok, su casa por casi un mes…empacaron a mil, dejando un rastro de perfume y despotismo en esa habitación… ¡Directo al aeropuerto! …donde medio comieron algo para fondearse en la sala de espera en la próxima conexión…algunas durmieron esa noche ahí, luego de intensas semanas de actividad… ¡Exudaban cansancio extremo! …El clamor popular era el mismo entre todas: #fraude… ¡Decepción total!

*.-Según la viperina de La Jones…la tía Anne hizo un desmadre en el manejo de su Cia. La cual tuvo que ser intervenida y congelada para saldar acreedores…venía arrastrando un déficit financiero de miedo total, que la hizo o “la hicieron” renunciar, a tal grado que vendió sus acciones al chapín Mario Búcaro…Junto con Anne, El Zar, su eterno asistente o “huele moles”…Salieron como cachinflines…¡La thai girl anda prófuga!…#WTF.

*.-Agrego la MU-91 en el canal de Mara Patricia que, al parecer, cuando la tía Anne le vendió acciones al tío Rocha Cantú, la empresa ya estaba congelada y no se sabe si esa venta fue legal…¡Salió despupusada de Tailandia y según La Lupe, la tailandesa esta escondida en México…¿En la mansión de quien por allá? …Por el momento Rocha y Búcaro son jefes.

Ella es Irma Handal, Miss Internacional Honduras 2025, una hermosa joven cuya frescura y carisma nos representan en Japón… Irma competirá en la gran final de la 63ª edición del Miss Internacional, que se llevará a cabo el 27 de noviembre. ¡De corazón a corazón, Honduras te envía toda su energía y apoyo! / Foto Cortesía.

*.-Uno que anda de alagartado por los derechos completos de ese certamen es el polémico Nawat…quien por el momento funge como: Director del Miss Universe Thailand, Director del Miss Grand International y Coordinador de las franquicias de MU en el área Asia Pacifico…#OMG…Tiene poder y si consigue más plata compra todo el MU, quitando a Fátima e imponiendo a la Miss Tailandia, como hizo en el MGI.

*.-Según Jordy Martín, el tío Raúl Rocha Cantú (quien anda “cuz-cuz”) lo llamó aparte para “conversar” unos minutos con el polémico paparazi terror de muchos celebs…para comentarle que estaba harto de tantos escándalos, chismes y líos en la justa…que ese no era su mundo…y que de repente ponía en venta el certamen ¿Sera? …¿Como para que un CEO de ese calibre se confiesa?…¡Están renunciando varias naciones!…#WTF.

*.-Quizás por si el Jordy hablaba con los altos mandos de su televisora, por si acaso estaba interesada en adquirir esa “papa caliente”…pero la cadena de la U junto con Televisa, andan de capa caída…“viendo” como levantan su status luego de tanto embrollo para meterse a camisones de 11 varas…Tal vez Telemundo que lo produce y lo establece en Miami como sede por varios años, para “medio recuperar” el trasquilado turismo.

*.-Con tres años en Miami, otros tres como sede Los Angeles, tres más en Nueva York y rematan en Las Vegas…recuperan el prestigio que tenía en antaño el Miss Universo…pero con el formato clásico…o sea “pedacear” la torta original en tres: Miss Universo, Miss Trans Universo y Mrs. Universo…tres justas por separado y regadas en todo el año…con esas mega producciones que nos tiene acostumbrados la televisora de la T.

*.-Capaz y hasta con formato “reality” producen un Miss Universo único, con eliminaciones via retos y votación popular por continentes…para mantener al gentío pegado al televisor con una justa de tres meses de duración…¡Renovar o morir señores!…y Osmel Souza como coordinador general con su equipo de genios: Grace Fontecha, Richard Linares y Gisselle Reyes…Sumado a un panel de ex MU como jueces absolutas.

*.-De volver al formato original, “capaz” y recontratan a Lupita Jones como directora del certamen mexicano…pero con nuevo CEO, claro está…porque Rocha y Jones no se pueden ver las caras ni en pintura, luego del zipizape que tuvo la ex Miss Universo con la Tía Anne…¡Se cantaron el precio con sapos y culebras hace un par de años en El Salvador! …por lo que la Jones salió como corcho de limonada del MU…¡Ahí vino el declive!

*.-¿Acaso esa es la cacareada “Maldición Cachanilla” de la que muchos hablan?…Ahí empezó todo, hasta la fecha de hoy…Mientras tanto La Flaca Estefan con su beba Lina Teresa, ya están de retache en Miami…contando “pelos y señales” de lo que vivieron en carne propia en el ex reino de Siam…¿Sera que llego de “espía” al MU para llevar “harto” mitote a su casa televisora?…Lo cierto es que Lili invirtió “un realero” en su hija.

*.-Para que la dejaran pegada en el Top 10… “harta lana” en $$$$…con varios expertos que “flexibilizaron” la estampa de la Miss Cuba más controversial de los últimos años…entre ellos: Prince Julio Cesar, Director y mentor de Lina Teresa…igual Gisselle Reyes: reina del tumbao del MV y beauty coach de muchas soberanas mundiales, a quienes entrena en: pasarela, proyección, pose y varios “secretos” se seguridad y aplomo.

*.-Dicen que la diva Reyes cobra por hora…este año entreno a: Miss Israel, Miss Latina y Miss Cuba…también hizo lo propio con Fátima Bosch en su certamen azteca, cuando apenas era Miss Tabasco…la verdad es que la vimos más exquisita en el Miss México Universo, que en Tailandia, donde saco las garras con Nawat: se viralizo, se soltó el moño y dejo tanta pose para otras tantas compañeras de justa…Natural y espontanea gano cetro.

*.-Las dejo secas con ese triunfo agridulce…como la pantera africana que se le cayó la cara cuando la nombraron “Cuarta Princesa”…#WTF…igual la veneca que invirtió “un realero” en trapos de Michael Cinco, mas no convenció con su clase y pose de diva plastificada…El mundazo está acostumbrado a las Miss Venezuela: hechas y arregladas…montadas, quebradas y bien batidas…#arrechas…Los huracanes esta vez fueron otras.

*.-Sin temor a equivocarnos, La diva Abasali ha sido la tercera MV de Lladró, después de la finada Eva Ekvall …muy refinada y clasuda para ese certamen…¡Y tanto que ladraron de Moly Isler!…y miren como gano el MU-13: la mejor empleada de Trump en aquella época…Otra MV clasuda fue Marelisa Gibson, a quien pegaron en el MU de Las Vegas 2010, ganado por la prima de Cuauhtemoc Blanco: Ximena Navarrete…Ekvall y Gibson sonreían y proyectaban dulzura y encanto a su paso: bellezas cálidas.

*.-¿Así es que esas misses manejan un solo macaneo en esos cuartos de hotel? …de la sede y el conclave que sea my friend…OJO: esto según sus posteos en redes sociales…y ¿Qué monarcas son las más desmadradas? …el ranking lo encabezan las africanas, seguidas por las europeas y bien de cerca por las latinas…Las más pulcras son las asiáticas, porque se armonizan con el Feng Shui como estilo de vida…#santisimo.

*.-Pero nuestra Alejandrita es bien ordenada y puntualísima…porque dos horas antes esta levantada de la cama, despertando a su compañera de habitación: “Wake up Malaysia”…tal cual despertaba a su “roomie” en el MHU: “Despertate Jaz, que es tarde y tenemos que arreglarnos”…Se refería a la imponente Jazmín Rodríguez, Miss Islas de La Bahía…¿La que encerraron en los baños del Club Árabe en la final del certamen nacional?

*.-La misma que viste y calza allá en los “Nueva Yores”…¿Quién le hizo esa maldad a tan escultural mujer de piel canela?…Ahí se pasan la bola vos…unos dicen que fue la capitalina y otros dicen que la sampedrana de Rio Lindo…Sera el sereno, pero la Jaz se las vio “negras” en la justa nacional de la belleza montada por los Carimaxx…quienes ya pasan el filtro número mil en busca de compactar el nuevo grupo en miras al MHU-26.

*.-Mientras tanto en Japón…este jueves 27 es la elección y coronación de la Miss International 2025…certamen de belleza, que junto con el Miss Tierra, se vieron opacados en popularidad por los escándalos del Miss Universo…Nuestra Irma Handal ya destaca entre las candidatas que se disputan la corona de peluche…Netherlands, Polonia, Dinamarca, Macau, Colombia, Ecuador, México, Grecia y Nicaragua, entre las fuertes…y por África: Tanzania y Cabo Verde….¿Regresara la corona a América Latina?

*.-Con ese relajo de planetas “atravesados” en el Sistema Solar, los zipizapes han salpicado hasta los reinados de belleza…porque Mercurio ha estado retrogrado desde el 9 de noviembre y “empezara” a ponerse directo (o sea en estado normal) este sábado 29…PERO como faltan las dos semanas de post sombra, seguirá la mata dando hasta mediados de diciembre…revolcando todo lo referente a comunicaciones y sistemas.

María Fernanda Ávila Servellón celebró sus quince años con una fiesta memorable… La jornada comenzó con una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, en El Progreso, Yoro… Posteriormente, la celebración se trasladó a los Salones Napoleón del Hotel Copantl, donde los invitados disfrutaron de un elegante cóctel al inicio, seguido de un alegre festejo… El salón fue transformado gracias a la firma Acontecimientos de Lidabel y Scarleth Mena. La decoración, inspirada en los tonos preferidos rojo y plata (silver), cuidó cada detalle, destacando los hermosos arreglos de rosas que crearon un ambiente de ensueño… La noche culminó con la inigualable música de Nina Maier, quien puso a bailar a todos los asistentes hasta altas horas. ¡Muchas felicidades a María Fernanda por esta hermosa celebración!

*.-Zipizapes, dimes y diretes, tramoyas, bochinches, guarrerias, zaperocos, chanchuyos…enredos, guarangadas, chismes, rumores, arguendes, malos entendidos y demás trastadas, a la orden en todos los aspectos…¿Y las elecciones?…#mmm…quizas las más controversiales en la historia de este país…Papi y Nasralla van a la cabeza en encuestas limpias, con diferencia de escasos %…Pero como la “cerdada” está en el aire y vía sistema…#plop.

Con las elecciones celebradas en plena Luna Creciente, esos resultados los estarán “cantando” al filo de las 9:00 PM…”in crescendo”…cuando empiecen los “catorrazos”…¡a llenar tanque de carro y comprar provision!…A los Piscis que buscan empleo, apliquen online desde HOY, toda esta semana y la otra en las empresas de su interés, que los llamaran de varias en diciembre…Abrazos con aroma a : “Osmanthus” de Ormonde Jayne, ideal para los Cancer la última noche del 2025 y todo el 2026…Los queremos en P!#$%&.