Lujo artesanal: Shoe Gallery presenta la nueva colección de joyería Deepa Gurnani

San Pedro Sula. – La alta joyería encontró su santuario perfecto. El restaurante Emilia, conocido por su distinción, se convirtió en el epicentro de un evento de moda y diseño gracias a Shoe Gallery. Lejos de ser una presentación sencilla, el espacio fue transformado en una galería viva y efímera: mesas de madera natural que invitaban al tacto, espejos estratégicos que multiplicaban el brillo, y una iluminación cálida y envolvente que resaltaba una curaduría inigualable de la nueva colección de joyería Deepa Gurnani.

La firma neoyorquina, célebre por su artesanía de precisión inspirada en la rica tradición india, se reveló en todo su esplendor. Los diseños bordados a mano brillaron entre copas de vinos privados y una exquisita selección de tapas, curadas minuciosamente para complementar la sofisticación de la velada.

Los diseñadores de la joyería, Jay Lakany y Deepa Gurnani.

En una tarde marcada por la intimidad y la sofisticación, la alianza entre Emilia y Shoe Gallery ofreció más que un evento: fue una experiencia sensorial donde el lujo se sintió palpable, auténtico y profundamente detallista. Una celebración magistral del diseño hecho a mano y del estilo como la más elevada forma de expresión personal.

Anfitrionas del evento Paty Rastelli Charlotte Guzmán y Janira Tábora.

