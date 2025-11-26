martes, noviembre 25, 2025

Top 5

Más Noticias

Lujo artesanal: Shoe Gallery presenta la nueva colección de joyería Deepa Gurnani

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El brillo artesanal de Deepa Gurnani que Shoe Gallery trae a la ciudad. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La alta joyería encontró su santuario perfecto. El restaurante Emilia, conocido por su distinción, se convirtió en el epicentro de un evento de moda y diseño gracias a Shoe Gallery. Lejos de ser una presentación sencilla, el espacio fue transformado en una galería viva y efímera: mesas de madera natural que invitaban al tacto, espejos estratégicos que multiplicaban el brillo, y una iluminación cálida y envolvente que resaltaba una curaduría inigualable de la nueva colección de joyería Deepa Gurnani.

La firma neoyorquina, célebre por su artesanía de precisión inspirada en la rica tradición india, se reveló en todo su esplendor. Los diseños bordados a mano brillaron entre copas de vinos privados y una exquisita selección de tapas, curadas minuciosamente para complementar la sofisticación de la velada.

Los diseñadores de la joyería, Jay Lakany y Deepa Gurnani.
Paty Rastelli, Janira Tabora y Jenny Muñoz.

En una tarde marcada por la intimidad y la sofisticación, la alianza entre Emilia y Shoe Gallery ofreció más que un evento: fue una experiencia sensorial donde el lujo se sintió palpable, auténtico y profundamente detallista. Una celebración magistral del diseño hecho a mano y del estilo como la más elevada forma de expresión personal.

Lolita Ortiz, Betsy Rodríguez, Regina Oviedo, Dorcas de Villeda y Paty Rastelli.
Louise Pinto, Laura Puerto, Lorena Zerón.
Anfitrionas del evento Paty Rastelli Charlotte Guzmán y Janira Tábora.
Betsy Rodríguez, María Eugenia Interiano y Osiris Paredes.
Luz Marina, Paty y Giorgio Rastelli.
Dorcas de Villeda, Silvia Borjas y Jocelyne Borjas.
Asesores de ventas Shoe Gallery: Nicolle Claros, Emilio Bourdeth, Charlotte Guzmán.

Previous article
Chicha y Limón martes 25 de noviembre de 2025
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Chicha y Limón martes 25 de noviembre de 2025

Chicha y Limon 0
LA HORA CERO!!...Llego la hora de la verdad, cuando...

Éxito gastronómico: Supermercados Colonial inaugura su ciclo de Clases de Charcutería

Empresas 0
San Pedro Sula. - Supermercados Colonial inició su temporada...

UTH fortalece su liderazgo académico con el lanzamiento oficial de dos maestrías en Psicología

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.