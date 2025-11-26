Inauguran la temporada navideña en San Pedro Sula con el encendido del Árbol, música y fuegos pirotécnicos

San Pedro Sula. – En un ambiente desbordante de espíritu navideño y calor familiar, el alcalde sampedrano Roberto Contreras inauguró oficialmente la temporada decembrina en San Pedro Sula con el espectacular encendido del Árbol de la Ciudad en el Atrio Municipal.

Cientos de sampedranos se congregaron junto al edil, empresarios y líderes comunitarios para ser testigos de este inicio festivo. La celebración fue marcada por un emocionante espectáculo de juegos pirotécnicos y diversas presentaciones artísticas y culturales.

El público fue deleitado con la majestuosidad de la Orquesta de la Escuela Victoriano López, que interpretó clásicos villancicos, creando una atmósfera mágica. La alegría infantil corrió a cargo de Santa Claus, quien posó para fotografías, y de Popeyito, encargado de repartir regalos.

En su discurso central, el alcalde Contreras expresó su gran satisfacción por “inaugurar la Navidad en San Pedro Sula en compañía de la población y en un ambiente tan emotivo y festivo”.

Instó a la ciudadanía a “pasar esta época en familia y ser solidarios”, enfatizando que “el espíritu de la Navidad es compartir con los más necesitados”.

Hizo un llamado a la reflexión: “Navidad, es tiempo de paz, de compartir, de perdonar y de reflexionar. Esta Navidad tiene que haber un lugar en nuestro corazón para que Jesucristo, el redentor del mundo, nazca”.

El alcalde Contreras confirmó que la seguridad es prioritaria, asegurando que el Parque Central permanecerá abierto para que las familias disfruten del ambiente navideño y se tomen fotografías con el árbol en un entorno seguro.

El mensaje de fe fue reforzado por el pastor Ángel Andrade, quien pidió a la población fortalecer los lazos familiares y de comunión en estas fechas.