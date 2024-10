Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo, según ha confirmado un representante de la actriz a Vogue. La noticia es solo la última página de un capítulo muy movido para Lawrence.

La actriz también comparte un hijo de dos años, Cy, con su marido, el galerista de arte Cooke Maroney. La pareja se casó en octubre de 2019 en la mansión Belcourt de Newport, Rhode Island.

La noticia se da en medio del trabajo que está realizando productora ejecutiva junto a la excandidata presidencial Hillary Clinton. Se trata del documental Zurawski contra Texas, una cinta sobre el impacto de las estrictas leyes antiaborto en Texas.

El 25 de octubre se estrena en Nueva York, Los Ángeles, Austin y San Antonio.

La directora Maisie Crow declaró a Deadline: “Nos pareció fundamental no sólo estrenar la película en cines de mercados tradicionales como Nueva York y Los Ángeles, sino también hacerla disponible durante ese periodo en lugares de todo Texas para asegurarnos de que los tejanos entienden lo que estas prohibiciones del aborto significan en la práctica”.

Hasta ahora, Lawrence ha sido conocida sobre todo por sus papeles como actriz, desde éxitos de crítica como Silver Linings Playbook, galardonada con un Oscar, hasta grandes éxitos de taquilla como Los juegos del hambre. (También ha rodado recientemente Die, My Love, de Lynne Ramsay, junto a Robert Pattinson). Ahora, Lawrence está explorando una carrera tanto frente como detrás de la cámara, con un énfasis particular en los documentales que destacan los problemas de la mujer y las causas sociales más amplias producidos por su propia empresa Excellent Cadavear.

Es un paso en su carrera que ya anticipó en el número de octubre de 2022 de Vogue, para el que la redactora Abby Aguirre entrevistó a Lawrence en los días posteriores a la revocación del caso Roe contra Wade: “ He intentado superarlo y realmente no puedo. Siento haberme desatado, pero ya no puedo meterme con la gente que no es política. Vives en los Estados Unidos de América. Tienes que ser político. Es demasiado grave. La política está matando a la gente”. El propio periplo de Lawrence como madre sitúa la decisión del Tribunal Supremo en una perspectiva diferente: “Tuve un embarazo estupendo –continuó–. Tuve un embarazo muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces se me ocurría: ¿Y si me viera obligada a hacer esto?”.

Ahora que Jennifer Lawrence da la bienvenida a su segundo hijo tras el estreno de Zurawski contra Texas, es un sentimiento que parece más actual que nunca.

Con información de agencias