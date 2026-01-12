Maximice sus ganancias: Diunsa inaugura la Feria de Verano 2026 con las tendencias y ofertas para mayoristas

San Pedro Sula. – Diunsa inauguró oficialmente la “Feria de Verano” para clientes mayoristas, una destacada exposición que reúne lo mejor en artículos para la temporada, que se lleva a cabo de manera simultánea en San Pedro Sula y Tegucigalpa, a partir de hoy 12 de enero.

Durante esta feria, Diunsa pone a disposición de sus clientes mayoristas un amplio portafolio de productos innovadores para el verano, con precios altamente competitivos. La Feria de Verano estará abierta en San Pedro Sula, en el Salón de Convenciones de Diunsa San Fernando; en Tegucigalpa, en el salón de exposiciones de Diunsa Miraflores.

Fernando Zaldivar, gerente de Mayoreo de Diunsa.

Fernando Zaldivar, gerente de Mayoreo de Diunsa, destacó que “esta feria representa una oportunidad extraordinaria para nuestros clientes mayoristas, quienes podrán conocer de primera mano el completo portafolio de artículos para el verano 2026, con las últimas tendencias y a los precios más competitivos del mercado”.

Diunsa cuenta con los artículos indispensables para disfrutar del verano, como piscinas, flotadores, asadores, carpas, juegos para patio, hieleras, sandalias, juguetes, electrodomésticos y muchos artículos más, disponibles para que los clientes mayoristas aprovechen los mejores productos a los precios más bajos.

Los clientes mayoristas tendrán la oportunidad de adquirir productos de las marcas más reconocidas por su calidad, como Intex, Coleman, Char-Broil, Everest, Superchef Grill, Superchef Hogar, Hilasal, Guateplast, Sistema, Mikasa, JVC, LG, Tekno, Oster, Protox Siler, Black+Decker, Hamilton Beach, Monix, Kaiser, Molten, Wilson, Lock & Lock, entre otras.