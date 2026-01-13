UTH celebra 40 años de historia izando su pabellón como símbolo de orgullo nacional

San Pedro Sula. – Con un emotivo acto institucional y la solemne izada de su pabellón conmemorativo, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) dio inicio oficial a la celebración de sus 40 años de trayectoria educativa, reafirmando su compromiso con la formación de líderes, la innovación académica y el desarrollo del país.

Izado del pabellón conmemorativo, marcando oficialmente el inicio de las celebraciones por el 40 aniversario de UTH

La ceremonia marcó el arranque del año conmemorativo de una institución que hoy cuenta con 13 campus a nivel nacional, más de 30 mil integrantes en su comunidad estudiantil, un cuerpo de docentes altamente calificados y un equipo administrativo de primer nivel, consolidándose como una de las universidades privadas más influyentes de Honduras.

Desde sus inicios, hace 40 años, UTH comenzó a gestarse como un sueño educativo que, con el paso del tiempo, se transformó en un proyecto sólido, visionario y profundamente humano. Hoy, a cuatro décadas de su fundación, la universidad reafirma su ADN institucional basado en valores, excelencia académica, tecnología, innovación y vocación de servicio.

Rector de UTH, Javier Mejía.

Durante el acto inaugural, se desarrolló una agenda cargada de simbolismo y reflexión, iniciando con las palabras de bienvenida del Rector, Javier Mejía, seguido por la oración y reflexión espiritual a cargo del Padre Daniel Fernández Rivera, sacerdote y Alumni UTH, quien elevó una acción de gracias por la historia y el legado de la institución. Posteriormente, se compartieron mensajes institucionales centrados en principios, valores, legado y visión de futuro.

Padre Daniel Fernández Rivera.

El presidente de UTH, Roger D. Valladares, expresó su profunda gratitud a Dios por el camino recorrido y por la oportunidad de servir a Honduras a través de la educación.

Don Roger D. Valladares, presidente de UTH.

“Todo comenzó con fe, con trabajo y con la convicción de que la educación transforma vidas. Hoy agradezco a Dios por estos 40 años, por cada colaborador y docente que ha creído en este proyecto, por mis hijos, por mi esposa y por cada estudiante que confía en UTH. Seguiremos abrazando la tecnología, innovando y formando líderes que aporten con valores a la sociedad hondureña”, manifestó Valladares.

En un gesto de gratitud, colaboradores de UTH entregaron una placa de reconocimiento a don Roger Valladares, destacando su invaluable apoyo en la formación y bienestar de sus familias.

Asimismo, reconoció el compromiso y la entrega de los equipos académicos y administrativos que, a lo largo de los años, han sido pieza clave en la consolidación institucional de UTH.

Por su parte, Emma Mejía de Valladares, Directora de Mercadeo Nacional, destacó que celebrar 40 años es honrar la historia, fortalecer la identidad y proyectar el futuro con responsabilidad.

Emma Mejía de Valladares, Directora de Mercadeo Nacional.

“El ADN UTH está marcado por la innovación, el trabajo en equipo, el liderazgo con valores y la gratitud, principios que también reflejan la vida y el liderazgo de mi esposo. Somos una institución que evoluciona, que abraza la tecnología y que entiende la educación como una herramienta para transformar vidas y construir país”, expresó.

Mejía de Valladares subrayó que la universidad continuará impulsando modelos educativos modernos, apoyados en tecnología, talento humano y una visión clara de crecimiento sostenible.

Uno de los momentos más significativos del acto fue el reconocimiento a la historia viva de UTH, representada en la presencia de Elena Cuéllar, graduada de la primera generación de la Universidad Tecnológica de Honduras, siendo el número de cuenta estudiantil #15. Hoy, su trayectoria encarna el espíritu de pertenencia y evolución institucional, al desempeñarse como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, destacándose por su liderazgo académico, calidad humana y firme vocación de servicio hacia los estudiantes. Su historia simboliza el impacto transformador de UTH y la continuidad de un legado construido desde las aulas hasta la dirección académica.