Nestlé y Grupo Vanguardia unen esfuerzos por la sostenibilidad ambiental de San Pedro Sula

“Reciclando Ando con Nestlé” se enfoca en tres pilares específicos: recolección en la ciudad, recolección en puntos de venta y educación.

San Pedro Sula. – Nestlé Hondureña, empresa líder en nutrición salud y bienestar, y Grupo Vanguardia, empresa hondureña comprometida con el desarrollo sostenible; anunciaron una alianza estratégica de gran alcance con el objetivo de impulsar la economía circular y la gestión responsable de residuos valorizables en la ciudad de San Pedro Sula.

Sofia Moya, gerente general de Grupo Vanguardia.

Ivar Pettersson, Gerente General de Nestlé Hondureña.

El corazón de esta alianza en el país es el fortalecimiento del programa de reciclaje de Nestlé: “Reciclando Ando con Nestlé”. Programa de Creación de Valor Compartido (CVC) que promueve un futuro libre de residuos a través de iniciativas para desviar de la naturaleza residuos plásticos, alianzas para la recolección de residuos posconsumo en puntos de venta y la educación para promover hábitos de consumo más responsables desde sus colaboradores hasta consumidores finales.

var Pettersson, Gerente General de Nestlé Hondureña.

“En Nestlé tenemos la visión de que ninguno de nuestros empaques termine como basura en un relleno sanitario o en el medio ambiente. La alianza con Grupo Vanguardia nos permite ampliar significativamente el alcance de ‘Reciclando Ando’ en San Pedro Sula. No se trata solo de recolectar plástico, sino de fomentar una cultura de responsabilidad compartida a través de una economía circular,” afirmó Ivar Pettersson, Gerente General de Nestlé Hondureña.

Sofia Moya, gerente general de Grupo Vanguardia.

“La sostenibilidad no es algo temporal, sino un compromiso que transforma realidades, genera desarrollo y deja huella positiva en nuestro país. También es una oportunidad para crear negocios inclusivos y desarrollar nuevas líneas de productos sostenibles” comentó Sofia Moya, gerente general de Grupo Vanguardia.

La recuperación y valorización de empaques plásticos posconsumo es una de las acciones voluntarias que Nestlé impulsa como parte de su compromiso con la transformación de los sistemas de gestión de residuos. Estas iniciativas se enmarcan en su estrategia integral de empaques y residuos, la cual se fundamenta en tres pilares: usar menos material de empaque, diseñar mejores empaques e impulsar mejores sistemas de recolección y reciclaje.