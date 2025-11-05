La elegante boda de Arlette Cueto y Lázaro López

San Pedro Sula. – ¡Amor sin fronteras! Con la fe como puente, la hondureña Doreen Arlette Cueto y el cubano Lázaro López, formalizaron la promesa de su amor eterno. Ante el altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, la pareja se entregó al solemne “sí, acepto”, comenzando así una nueva etapa como esposos.

Entre miradas y risas: Doreen Arleth Cueto y Lázaro López celebran una boda repleta de complicidad.

Tras ser declarados oficialmente marido y mujer, la celebración se trasladó a los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe. El recinto brillaba para recibir a los recién casados ​​en una recepción que prometía ser inolvidable.

Arlette y Lázaro festejan su matrimonio.

El momento culminante de su llegada fue la entrada a la pista de baile, donde Doreen y Lázaro compartieron su primer baile como esposos, una canción del inmortal Elvis Presley, un instante cargado de miradas cómplices y promesas silenciosas. La euforia se hizo palpable cuando se procedió al tradicional brindis, alzando copas por la felicidad y la ventura del matrimonio.

El diseño de la ambientación transformó el salón en un santuario de elegancia y calidez. Una sensación acogedora envolvía a los invitados, acentuada por un sutil pero persistente aroma floral. La decoración, dominada por la pasión del rojo y la pureza del blanco, se enriqueció con abundantes follajes que daban textura al espacio.

Arlette Cueto y lázaro López irradian complicidad al celebrar su unión.

Candelabros majestuosos, cuyas velas aromáticas titilaban con luz dorada, y detalles personalizados, guiaban la vista hasta la pieza central: el imponente pastel de bodas.

El nuevo matrimonio formado por Arlette Cueto y Lázaro López.

La elegante fiesta, al ritmo vibrante y enérgico de La Gran Banda, se expande con regocijo y algarabía hasta las primeras luces del nuevo día. Fue una velada nupcial mágica e irrepetible, hilvanada con momentos de profunda emoción, amenas tertulias y risas que resonaron en el salón, creando memorias imborrables para Arlette y Lázaro López.

