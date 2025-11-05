Chicha y Limón martes 4 de noviembre de 2025

NEW NOTES!!…El mes más místico y kármico del año arranco con todo, cuando se definen los nuevos destinos de esta nación…Congratulaciones a todos los que festejan una vuelta más al sol este mes: ultra sensoriales por nacimiento, tienen miel para los difuntos…Las imágenes de los eventos glam: #halloween…#seniorbreakfast…#bodones…#agapeschic…las gráficas que están rompiendo las redes sociales…Notas de interés…Onomásticos y el chismorreo de “piedra & portón” de nuestros frikis…Hoy venimos como la lista de regalos navideños de Gwyneth Paltrow: desopilantes…#warning.

Un escorpión que continúa recibiendo regalos y felicitaciones es el apreciado caballero Mauricio Kattán, el 2 de noviembre inició celebraciones entre los suyos por un año más de feliz existencia…el esposo de la guapísima Vivian Handal-Kattán luce como el vino e impecable en todos los eventos donde es requerido… En la gráfica Mauricio con su hijo Andrés Kattán. Muchas Felicidades.

*.-El reconocido galeno Aníbal Murillo agrego una vuelta más al sol por estas fechas…consentido por su guapa esposa Ana Patricia de Murillo y sus hijos Daniela y Aníbal…todo el clan Murillo se unen a la celebración que arranco en la clínica de la family…donde también departieron los Sorto-Álvarez en franca camaradería…¡Benditos 63 para el Dr. Aníbal Murillo!

*.-Y de gente fina va la cosa…porque las especiales familias Mejía-Diamond & Gutiérrez-Chinchilla convergieron para una esperada fecha: el cuarto año de vida de la preciosa Paulina…adorada bendición de la estimada pareja conformada por German Eduardo y Martha Isabel Gutiérrez de Mejía…Una familia fuera de serie…¡¡Felicidades Pau!!

*.-Siguen los ágapes familiares…otro clan que partió pastel, piñata y demás ricuras son los Peralta-Tejada & Kawas con el décimo aniversario de Onías Peralta Jr…#WAO…¡Cómo pasa el tiempo!…y nosotros que celebramos su baby shower…Unías y Andrea Tejada de Peralta fungieron como anfitriones del sarao junto a la amorosa abuela Margarita Kawas.

*.- Alejandra Morales Turcios, estuvo de plácemes en días recientes con una serie de ágapes que aún se recuerdan en sus plataformas digitales…modelo, influencer y joven emprendedora, eterna Miss Mezapa pero con raíces progreseñas…prima del socialité Ramon Ernesto Morales, sobrina del ex edil ribereño Ramon Morales y de la ex reina de belleza Digna Morales…¡No cabe duda que la belleza se hereda!

Celebro un año más de vida la apreciada dama Ester Mendoza…con un hermoso pastel de Maritza’s Bakery, su hija Candy de Castillo de Castillo y su nieta Fernanda Ester, la agasajaron junto a la familia Mena Sánchez con una reunión muy especial como ella se merece…Los mejores parabienes para la linda Ester como ella dice “siempre con el Tallo Verde”…#Blessings.

*.-Arranco el esperado Miss Universo con ríspidas diferencias entre el director Nawat y el CEO Rocha-Cantu…y los escándalos que faltan que pueden peligrar la sede y desbarajustar a otro lado…Nawat quiere mercantilizar el MU tipo MGI y hasta imponer a la anfitriona, manipulando influencers…mientras que Rocha quiere exclusividad para Telemundo…A la fecha la justa ganadora debería ser Canada y con tramoya Tailandia.

*.-Las monarcas cruzando el mundo y que fallece la reina Sirikit, madre del rey de Tailandia, que lleva el nombre de aquel recinto donde compitió Mónica Rápalo en el MU-92…Decretaron luto nacional en todo ese país y hasta “amenazaban” con cambiar la sede a Filipinas, Vietnam o al misma México…Aun deliberan, mientras siguen llegando las beldades universales…¡Venezuela llego con 29 maletas repletas de mucha fineza!

*.-Stephanie Abasali es bella, angelical y muy clasuda…tan posera como una modelo pero le falta mucho para ser Miss Universo: proyección, histrionismo, garra y mejorar su oratoria…luce muy mustia para ese concurso…Igual que la mexicana Fátima Boesch…¡Son una cara por otra, del mismo target, parecen gemelas!…Lucen mejor para un MI o MW.

*.-Si la elección es justa y sin intereses de por medio, ese par con muchísima suerte llegarían al Top 10…otra que tiene mucho “hipe” es la ecuatoriana Nadia Mejía…hija del cantante noventero Gerardo (Rico, Suave)…y de una ex reina de belleza norteamericana…Tailandia y Filipinas como buenas potencias, también tienen mucho hipe…Idem Puerto Rico…Por Centro América las mejorcitas: Belice, Costa Rica y Honduras.

*.-¿Cómo ven nuestros psíquicos ese Top 5?…sorpresivo y diverso en su totalidad…las “potencias” las dejaran pegadas y regadas en las semi finales…Tipo MGI…“por ahí van los tiros”…países que nunca figuraron en el séquito integraran ese top…¿Latinas?…Bolivia, Chile y Costa Rica…todo depende de las entrevistas, looks y preliminares…¡Ahí se define gran parte!…Canada, Bangladesh y Vietnam los posibles grandes batacazos.

*.-Por Europa pueden figurar: República Checa, Estonia, Bélgica, Portugal, Noruega…por África: Congo y la imbatible Costa de Marfil, de las primeras en arribar a tierras tailandesas: bien ritualizada y de punta en blanco…con full amuletos…a propósito de Vietnam es la única chica trans de este año y quizás la última de la historia…Dicen, vuelven al formato original de antaño: ¿La Tía Anne y Osmel renunciaron?…¿Será?…¡Llega un chapín!

El genial Sergio López Navarro, es otro de nuestros bien nacidos bajo el signo de escorpión que cumplió años por estas fechas…el indiscutible rey de las fiestas temáticas sigue abriendo finos detalles de Almacenes El Record y Zared Joyeros, este año fue el festejo al estilo Circense, próximamente los detalles y galería de fotos…los brindis empezaron en su centro de labores y hasta la fecha de hoy, se prolongan en los recintos más chic de la ciudad.

*.-Que nos dice Cipriano de los astros…Mercurio, el planeta de la comunicación ya encandila a los Sagitario…¡Ellos francos y tapudos, que nacieron sin filtro y con ese planeta encima!…pero no cuenten sus planes, logros o proyectos para que se concreten…porque el sol ilumina Escorpio, su casa astrológica numero 12: que gobierna todo lo oculto, misterioso, tapado…¡Su inframundo Sagitario!…que les desbarata todo con contarlo…Mercurio estará con ustedes desde 29 octubre hasta 1 enero-26.

*.-O sea…que les tocara directamente el ultimo “Mercurio Retrogrado” de este 2025…que va desde este domingo 9 de noviembre hasta el 29 de este mismo mes…ralentizando, tocando y trasquilando todo lo referente a las comunicaciones: sistemas informáticos, incluyendo el CNE; líneas aéreas, huelgas, electrónica, plataformas digitales, ETC…zipizapes, bochinches, dimes y diretes, zaperocos y zafarranchos, más intensos…#elecciones.

*.-Mercurio retrogrado afecta directamente a: Escorpión, Sagitario, Géminis y Virgo…e indirectamente a: Tauro y Piscis…¡Seguirán destapando “ollas” en la política catracha!…ningún partido se salva en noviembre antes de esos polémicos comicios…en caso de llevarse a cabo, claro está…porque en estas semanas “cualquier” cosa puede suceder y Juan Pueblo lo sabe de antemano…¡Plutón ya revolea el signo de doña Rixi!

*.-¡El mismo signo de Salvita!…mientras que la última retrogradación de Mercurio de este año, “toca y retoca” a Papi Asfura, como buen nacido bajo el signo de Géminis…o sea…¡Que los tres tienen a los planetas en su contra este mes!…#WTF…¿No están bien alineados?…#paranada…y ese clima ya se respira en toda Honduras…”El pueblo presiente algo”…#OMG.

*.-Y mientras tanto Mel “El Cacique” Zelaya…El es Virgo: de signo, astucia y personalidad…con el sol en su casa de la lengua, la jeta y la comunicación desmedida, o sea Escorpio, el ex presidente saldrá a dar declaraciones explosivas, contundentes y detonantes estas semanas…#OMG…¿Sale de su cueva?…y de qué manera mis amores, será tendencia en todas sus apariciones…¡La triada se une y de forma pública!

*.-Sumado a la aspectación anterior…HOY entra Marte, directo en Sagitario…¡Fuego María!…#talcual…porque el Sagi es fuego y con ese planeta que es más fuego: andarán candela los arqueros del zodiaco desde hoy hasta el 15 de diciembre…a calmarse, morderse la lengua y contar hasta 100 antes de estallar, que sumado al Mercurio retrogrado, andarán sin filtro y en modo 220…¡Libra saca el bocatero que lleva dentro!…#OMG.

Dany Paz y Katerine Roque celebraron su matrimonio eclesiástico en Villa D’ilina, donde fueron declarados unidos bajo las leyes divinas por el Pastor Javier Andino… La memorable ceremonia lució espectacular gracias a la firma Acontecimientos, liderada por Lidabel y Scarleth Mena… Ellas coordinaron cada detalle de esta linda boda con una exquisita paleta de colores en tonos terracota, ivory y peach… La feliz pareja estuvo acompañada por familiares y amigos, quienes compartieron su alegría en este día tan especial… ¡Felicidades a Dany y Katerine por su unión!

*.-Según lo informado en su página oficial, el certamen Miss Honduras Mundo de Eduardo Zablah cambio de rumbo, de era y hasta de nombre: regreso al Miss Honduras Belleza Nacional…banda portada por sus últimas reinas: Alejandra Mendoza y Lissa Sáenz…al parecer ya no tienen los derechos del Miss Mundo y el Gallo Zablah se concentrara en sus otras franquicias…Ya anunciaron a Fernanda Castillo para el Reinado del Café.

*.-Desconocemos en poder de quien o de quienes está la franquicia británica de La Morley…de quien sea, le deseamos la mejor suerte del planeta, ya saben que ese certamen nunca ha sido leal con nuestro país…Lo cierto es que nos encantaría ver en esa justa a beldades de la talla de Rebeca Rodríguez, April Tobie o Zu Clemente…¿Estará Honduras en el MW-26 con fecha y sede aun por anunciar?…¡Amanecerá y veremos!

*.-A otras cosa mariposa, “Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde”, reza un viejo adagio que parece aplicarse a la vida de un conocido caballero…Este hombre, casado en su momento con una dama de una familia de gran abolengo, disfrutó de una existencia marcada por el lujo… Vivía “a sus anchas”, con viajes constantes en primera clase, adquisiciones en las tiendas más exclusivas y un desenfreno que lo llevó a traicionar la fidelidad de su esposa.

*.-Cegado por la vanidad, decidió romper su matrimonio por una pareja más joven. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado… Las cosas no le resultaron como esperaban, y hoy su realidad contrasta dramáticamente con el pasado: Ahora, se ve obligado a viajar en la última fila del avión, en clase económica, y prefiere agachar la cabeza al cruzarse con amistades de su exesposa… Ha tenido que decir adiós a las juergas y, sobre todo, a las extravagantes compras en boutiques de renombre internacional… Su historia es un claro recordatorio de que las decisiones, y la falta de gratitud, conllevan a menudo un alto precio.

¡Feliz primer aniversario de matrimonio, Bodas de Papel, para Arody Vásquez y Magdali “Maggi” Peralta!… Recordamos con cariño el hermoso día de su ceremonia eclesiástica, celebrada en Angeli Gardens, Salón Poinsettia… En aquel emotivo evento, el Pastor Manuel Vásquez los declaró unidos bajo las leyes divinas… La memorable decoración, a cargo de Lidabel y Scarleth Mena, transformó la estancia con un ambiente romántico en tonos rosa nude y abundantes follajes, creando un escenario de ensueño. ¡Felicitaciones a Arody y Maggi por este primer año de amor!

*.-“Apareció el peine en la cabeza del calvo”: ¡Burundanga is in the house!…por lo visto este mes será de milagros…te vemos más embarnecido que antes…nuestro “animal nocturno” luce lo último en moda de Almacenes El Récord y destila Wicked Good de Gallagher…así o más gourmand…ideal para este clima y el aroma perfecto para todo Escorpión que se respete como tal: cumple, 31 de diciembre y todo 2026.

*.-Mi amigo nos convida las ricuras de Welchez Café y ese pan de muerto con queso de bola y nutela, al mejor estilo de Tere Cazola, que nos ofrecen nuestros amigos de Panadería Moderna…¡Reportaron ventas récord el pasado fin de semana!…Mas animado que Glenn Frey y Harold Faltermeyer juntos, Burundanga pasa al living para descoser los últimos cotilleos de la vida nocturna de la Gran Ciudad…¡Hoy viene con todo!

*.-A mandíbula batiente y deleitándonos con esa sonrisa “baby face” diseñada por las López Vivas, Burundanga arranca con los chismes de Halloween…porque todos los antros y demás congales de la city, celebraron día de brujas…¡Y que brujas mis vidas!…desde “Catrinas” y “recatadas” monjitas vestidas en “lingerie” y sin nada abajo, hasta los Freddy Krueger más espeluznantes que dejaron “todo” en esas garras.

*.-Ni hablar de “Rasputin”, “Frankestein”, “El Guazón”, “Harley Quinn”, “Elphaba”, “Glinda” o “Jeffrey Dahmer”, que hicieron estragos dentro y fuera de aquella disco de alto postín en Rio Piedras…jijijiji…”La Merlina” no se quedó atrás: no soltaron esas trenzas toda la noche hasta el amanecer…por cierto, una pareja muy alterna-chiva (lean alternativa) se fueron a los moños por el bar tender más galán del lugar…¡Que bajo han caído!…Dicen que el joven jugo con ambos durante años…#WTF.

*.-En el antro más cotizado del sector, lo bueno llego en plena medianoche cuando apagaron todas las luces…y solo se escuchó una grabación que gritaba: “esto es un asalto p!”·$”…jajajajaja…¡Se armo la sampablera!…una broma de mal gusto que casi termina en estampida humana…Ahí si volaron pelucas y retazos de disfraz…hubo quienes juraron y perjuraron que era Libre haciendo proselitismo con la plata de Koriun.

*.-En otro congal más cercano, llego despavorida la esposa de un reconocido y joven empresario, buscando en mal plan a su marido, porque “alguien” le soplo que estaba en ese lugar y rodeado de chicos de buen ver…#uyyy…pero como era noche de Halloween y todos estaban disfrazados ¿Cómo lo iba a reconocer?…jajajajaja…La toxica como loca de mesa en mesa, toda histérica y tratando de desenmascarar a todos.

*.-Así como pago la carísima entrada, no tardo ni media hora adentro, cuando los guardias la sacaron “chineadita y pataleando”, vociferando de todo a su paso…Ahí mismo: “Belinda”, “Katy Perry” y “Nati Natasha” hacían de las suyas y las ajenas con sus “sugars” de turno…los “fifties” bien encampanados soltando el billete como locos con las “tres gracias” sentadas en sus piernas…¡Llegaron a viejos y llegaron pend!”·$!…#WTF.

*.-¡Apareció “La Difunta”!…aquella socialité que les comentamos en la edición anterior que no se sabe si está viva o muerta…la vieron perreando como loca en la disco más concurrida del pueblo y con dos galanes de fina estampa…esos caribonitos que huelen a perfume árabe…al filo de la medianoche la mujer se hizo humo, literal, para luego aparecer de la nada entre los baños…#uyyy…no dijo pio toda la noche y amaneció con “raspe”.

Por su destacado compromiso con el medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles, Diunsa recibió el Sello Verde 2025. Este reconocimiento, otorgado por la Municipalidad de San Pedro Sula en su tercera edición, valida el esfuerzo constante de la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa. Gladys Ramírez recibió la en nombre de Diunsa.

*.-Un grupo de políticos patrocinaron la fiesta más VIP del pueblo para hijos de empresarios…esa gente pudiente que esperan convencer para los venideros comicios electorales, que ya huelen a “sopa de bolo”, por tanto, chile que trae esa receta…Los dirigentes de bases, llevaron hasta “chicas buena onda” para los próximos a graduarse…a quien le dan pan que llore…ellos loquillos, borrachitos y con chicas alegres: juventud divina.

*.-Como nos “vivía” aquella colega, hace un par de años cuando le consultamos por la conducta de esa nueva generación: “pero solo son unas criaturas”…¡Ni ella misma se lo cree ya por estas fechas!…Mija: esas “criaturas” a esa edad, tienen más millaje que nosotros, el gremio y hasta toda la CA-5 de cabo a rabo…jajajajajaja…con albur…Como nos dijo aquella madre de familia: “eso es lo bueno de circuncidarlos al nacer”.

*.-Dinos Burundanga: ¿Cómo esta ese chisme de aquellas maestras?…las encontraron en pleno “perreo” con el grupo más tremendo de sus alumnos…de un colegio oficial que conste…porque en los privados todos se conocen, graban y es clavo…jijijiji…disfrazados pero bien que ligaban bailando los ritmos de moda…¡Otras que sacaron cargaditas del lugar y con rumbo desconocido por los más garañones del aula!…#Santisimo.

*.-Siguiendo con juventud desenfrenada…los padres de familia de jóvenes varones, se enorgullecen de sus vástagos en malos pasos, porque según su ignorancia: “ellos no pierden nada”…#sisisi…solo perderse en el alcoholismo, las drogas y hasta en las 4 letras…que cabalgan más que la misma influenza…mientras que los padres de las chicas malas, mejor las niegan y dicen que es “coincidencia” de apellidos…¡Si serán P3!”·$$%!

*.-Con el nuevo gobierno del Tío Sam…atrás quedo la época cuando enviaban a sus hijos a dizque estudiar en la USA…la mayoría si lo hacía: los nerds y de buenos principios que todos conocemos, pero otro grupo llegaba a dar de que hablar, tanto en su centro de estudios como en su residencia…¡Rodaban de casa en casa por su tren de vida!…En los antros eran señalados como: “Hij@ de don fulano de tal y doña mengana de tal por cual”…¡Sacaban a “bailar” los honorables apellidos de su familia!

¡Noche de disfraces! Vimos a Cecilia Bendeck, María José Espinoza, Suelen Argeñal y Alexandra Morales disfrutando al máximo del ambiente festivo en el Hotel Intercontinental.

*.-Burundanga también diviso a la “monja” más tremenda de la city, solo que este año, no se disfrazó como tal…es decir con sotana, habito y ese traperío que usan encima…¡Fue la del lingerie!…pero a full antifaz, porque temía ser descubierta por su congregación…¿Es monja en su vida real?…#simon…#Uyyy…¡Agua que me quemo!…la reconocieron por su vistoso lunar, el cual olvido repellar con Double Wear de Estee Lauder.

*.-Otra friki de doble personalidad, es “Doña Pelucas”…o “La Vintage” como la conocen los chicos de la nueva ola…aquella dama que en su vida diaria es una recatada dama altruista, eterna colaboradora de varias fundaciones…viuda, con hijos y nietos en edad de merecer…Esas féminas que no se bajan las medias solo en el toilette y menos el dedo señalando.

*.-Pero que tal en las noches más desenfrenadas de rumba, tal parece como poseída por el espíritu de Lilith…la deidad de varias conductoras de la televisión hondureña…La señora será que tiene esos disfraces bien ocultos, bajo siete llaves en su dormitorio, a los cuales recurre para salir a divertirse con quien sea…A veces caracterizada como las celebs del momento: por ejemplo Kim Kardashian, con un cojín por derriere (cierta noche se le cayó y quedo en ridículo) y hasta de diva del Grand Gatsby.

*.-Le han contado un sinfín de pelucas, a cuáles mejores: entre estilos, colores y moda…sintéticas y reales…pero esas son carísimas vos…me conto aquella estilista que las compran en la USA o Europa, a precios exorbitantes y solo por encargo…la mayoría, de damas enfermas para costear sus tratamientos y hasta cabelleras de difuntas…#Uyyy…¿Cómo la de Mhoni Vidente, que ya se cae por mechones?…Esa peluca siberiana se la presto el extinto Daniel Urquiza, el murió y Mhoni se quedó con ella.

*.-Burundanga no se va, hasta que nos cuente todo lo que sabe del “Gran Chojín” del año…una de las fiestas más esperadas por la society del pueblo y que organiza aquel misterioso magnate en su mansión…cada cabeza contada con lupa, porque ahí no se cuela nadie vos…y a celulares apagados…pero como nunca falta una lenguita feroz, envidiosa y mal atendida que codicia lo ajeno…mi amigo se enteró de “Tocho-Morocho”.

*.-Ahí corría el vodka, JW y el champagne como ríos y el caviar como el mismo aire…picadas, boquitas a cuáles mejores, pasapalos, canapés, ETC…eso como entradas, con los mejores fiambres importados…¡Nada de “mortandelas” ni quesos jucos!… y de bufet: langosta a la termidor y full mariscada para “encandilar” a los selectos…y la atmosfera impregnada con los aromas más opulentos de la industria…No son nada las fiestas de Kilian Hennessy en Paris…¡Lo bueno venia pasada la medianoche!…#WTF.

*.-Las habitaciones estaban más que dispuestas a lo largo y ancho de la mansión y al fondo de la misma, en un regio sillón: el magnate en thobe, antifaz y turbante…tal y cual jeque árabe en su harem…¡Full enigma!

*.-O sea Burundanga…el menú estaba más que dispuesto, pero vos no cabes ahí ni en joda?…solo “carne fresca”: adonis, modelos, influencers, atletas y universitarios de buen ver…apuestos jóvenes sedientos de lujo, dinero fácil y hasta de “patrocinio” para su estilo de vida o para su boda misma…Se sabe que ahí han auspiciado a varios socialités de la palestra y más de un famoso para catapultar su “carrera” como influencer…#WTF.

Quien no parará de abrir finos presentes es la encantadora socialité sampedrana, Andrea Bonilla Alvarado, hija de los especiales amigos Sergio Bonilla y Kattia Alvarado… se unieron a los íntimos festejos en honor a Andrea sus numerosas amistades y sus hermanos Arianna y Sergio Jr. …#congratz.

*.-Según la lengua del aquí presente, las bandejas de la pastillita azul eran las más buscadas…todo empujado con finísimos licores importados…entre otros vicios caros que no podemos citar en esta sección…¿Qué más te conto el más mayate de los influencers catrachos?…”Llegan solo los invitados, pero a las habitaciones muy pocos”…”La creme de la creme”…el que se pone loco en el coctel: para fuera como corcho de champaña…#lol…Un abrazo con aroma a “Bitter Peach” de Tom Ford, hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&