Supermercados Colonial recibe el Sello Verde 2025 por su compromiso ambiental en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Por su destacado compromiso con el medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles, Supermercados Colonial fue galardonado con el Sello Verde 2025. Este reconocimiento, otorgado por la Municipalidad de San Pedro Sula en su tercera edición, valida el esfuerzo constante de la empresa.

Francisco Pereira y Valeria Linarte representantes de supermercados Colonial.

El galardón resalta las acciones impulsadas por Supermercados Colonial para fortalecer una cultura ambiental responsable en la comunidad, contribuyendo directamente a la edificación de una ciudad más limpia, consciente y sostenible.

Supermercados Colonial recibió el Sello Verde 2025.

Como empresa 100% sampedrana, Supermercados Colonial refuerza su liderazgo en el sector al integrar la sostenibilidad en cada una de sus operaciones, reafirmando su visión de construir un futuro más verde para Honduras.

El solemne evento se desarrolló el jueves 30 de octubre en Plaza de las Banderas, donde las autoridades municipales distinguieron la labor de 87 empresas en el ámbito ambiental.