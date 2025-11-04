Ofelia Nazar y Roberto Motta sellan su amor en una boda llena de romanticismo y esplendor

San Pedro Sula. – La atmósfera se vestía con una magia singular, reflejo de las radiantes personalidades de Ofelia María Nazar Solimán y Roberto Alejandro Motta Van Tuyl, mientras se daban el “sí” para unirse en amor eterno mediante el sagrado vínculo del matrimonio.

Evidente felicidad la de Ofelia Nazar y Roberto Motta.

Culminando una sólida y hermosa relación de noviazgo, la pareja protagonizó una emotiva ceremonia eclesiástica en la que se juraron amor ante Dios, un momento que atesorarán por siempre en sus corazones.

El gran día de Ofelia y Roberto.

El altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario solemne donde iniciaron esta nueva travesía. Ante la mirada de sus emocionados padres, Juliette Solimán de Nazar, Elías Nazar y Frances Van Tuyl, así como de familiares y amigos cercanos, Ofelia y Roberto intercambiaron votos de amor, respeto y fidelidad, proyectando un futuro lleno de promesas.

Ofelia Nazar y Roberto Motta convertidos en Marido y Mujer.

Ya convertidos en marido y mujer, y luciendo orgullosos sus alianzas, los recién casados ​​recibieron a sus invitados en los salones Natividad y Nasaeth del Club Hondureño Árabe. Más de 140 personas compartieron con ellos una fiesta memorable, disfrutando de un exquisito banquete y una animada celebración bailable a cargo de Dj Daybeat.

Ofelia Nazar y Roberto Motta sellan su amor.

Un dulce preludio a su nueva vida: Ofelia Nazar y Roberto Motta procedieron a cortar su imponente pastel nupcial.

La moderna y cuidada puesta en escena del lugar proporcionó el marco ideal para una velada excepcional. Cada detalle reflejó la calidez de Roberto y Ofelia, buscando que sus invitados se sintieran parte esencial de su felicidad.

El brindis de honor , un momento cargado de emoción, estuvo a carga de los familiares, quienes alzaron sus copas para celebrar la inmensa felicidad de Ofelia Nazar y Roberto Motta en el inicio de su vida matrimonial.

Los familiares y seres queridos de la pareja ofrecieron un cálido brindis en honor a los recién casados.

La decoración, una deslumbrante creación de Elías Del Cid, fue un derroche de elegancia: combinó ambientes con una sofisticada apuesta floral en blanco, dorado y negro, complementada con abundante follaje, imponentes candelabros, elegantes lámparas y una cálida iluminación.

La pista de baile se ilumina para recibir a los protagonistas de la noche. Ofelia Nazar y Roberto Motta estrenaron su título de esposos con un tierno y emotivo primer baile , recibiendo una cálida ovación de todos los presentes.

Al son de una melodía romántica, Ofelia Nazar y Roberto Motta protagonizaron su primer baile como marido y mujer.

Uno de los puntos cumbres fue el primer baile de los esposos, una escena romántica ovacionada por los presentes. Para culminar la emotividad, los padres de los recién casados ​​dedicaron sentidas palabras repletas de amor y buenos deseos, invitando a todos a brindar por la felicidad de Ofelia y Roberto Motta en este feliz comienzo.

Juliette Solimán de Nazar, Elías Nazar en una foto familiar .

Cinthia Flores, Francis Van Tuyl y José Motta.

Suyen Laínez, José Moreno y Kerima Cerrato.

Octavio Alvarenga y Betania Delgado.

Farah Nazar, Alejandra Zelaya y Marisa Dixon.

Juliette Solimán de Nazar y Yadira de Andonie.

Fredy, Melanie y Kamal Nazar.

Jorge y Lourdes Rivero.

Letty Peter, Elisa Nazar y Ely María Salinas.

Cinthia y Roberto Nazar.

María Fernanda y William Kattán.

Sara, Carlos, Tamara y Diana Nazar.

Modesto Hernández y Blanca Echeverry.

María del Carmen y Carlos Ramos.

Mario y Lía Aguilar.

Melanie y Ana Nazar.

Sofia Saravia y Yamal Nazar.

Ricardo Tejada y Gisel Laínez.

Octavio Alvarenga, Kamal y Elias Nazar.

Jenny, Faraj y Paulette Mahchi.

Andrea y José Motta.

Antonio y Doris Kattán.

Ana Díaz y Lucy Rubí.

Alejandro Castillo y Eva Nazar.

Andrés y Gabriela Murillo.

José y Rina Handal.

Lenin Rivera y Francis Motta.

Marcela Lanza y José Velásquez.

Lisa Alvarado, Francis Van Tuyl y Cinthia Flores.