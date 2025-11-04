Ofelia Nazar y Roberto Motta sellan su amor en una boda llena de romanticismo y esplendor

San Pedro Sula. – La atmósfera se vestía con una magia singular, reflejo de las radiantes personalidades de Ofelia María Nazar Solimán y Roberto Alejandro Motta Van Tuyl, mientras se daban el “sí” para unirse en amor eterno mediante el sagrado vínculo del matrimonio.
Culminando una sólida y hermosa relación de noviazgo, la pareja protagonizó una emotiva ceremonia eclesiástica en la que se juraron amor ante Dios, un momento que atesorarán por siempre en sus corazones.
El altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario solemne donde iniciaron esta nueva travesía. Ante la mirada de sus emocionados padres, Juliette Solimán de Nazar, Elías Nazar y Frances Van Tuyl, así como de familiares y amigos cercanos, Ofelia y Roberto intercambiaron votos de amor, respeto y fidelidad, proyectando un futuro lleno de promesas.
Ya convertidos en marido y mujer, y luciendo orgullosos sus alianzas, los recién casados recibieron a sus invitados en los salones Natividad y Nasaeth del Club Hondureño Árabe. Más de 140 personas compartieron con ellos una fiesta memorable, disfrutando de un exquisito banquete y una animada celebración bailable a cargo de Dj Daybeat.
La moderna y cuidada puesta en escena del lugar proporcionó el marco ideal para una velada excepcional. Cada detalle reflejó la calidez de Roberto y Ofelia, buscando que sus invitados se sintieran parte esencial de su felicidad.
La decoración, una deslumbrante creación de Elías Del Cid, fue un derroche de elegancia: combinó ambientes con una sofisticada apuesta floral en blanco, dorado y negro, complementada con abundante follaje, imponentes candelabros, elegantes lámparas y una cálida iluminación.
Uno de los puntos cumbres fue el primer baile de los esposos, una escena romántica ovacionada por los presentes. Para culminar la emotividad, los padres de los recién casados dedicaron sentidas palabras repletas de amor y buenos deseos, invitando a todos a brindar por la felicidad de Ofelia y Roberto Motta en este feliz comienzo.