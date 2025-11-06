Sabores que inspiran: Italo Gelatería se suma a los beneficios Optimus Card

UTH, Optimus Card e Italo Gelateria celebran una alianza que impulsa el consumo local y premia a su comunidad.

San Pedro Sula. – En un ambiente lleno de sabor, innovación y colaboración, Italo Gelatería, junto a Optimus Card y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), anunciaron oficialmente una alianza estratégica que busca beneficiar a la comunidad universitaria con un 10% de descuento en su factura total al presentar su tarjeta Optimus Card en las sucursales de Italo.

La presentación de la alianza tuvo lugar en la sucursal Italo Gelateria Los Andes, San Pedro Sula, con la presencia de Jonathan Goff, Gerente Operativo de Italo Gelateria; Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card; y Edgardo Enamorado Secretario General de UTH.

El evento contó además con la colaboración de ElevateHub, agencia aliada de Optimus Card y encargada de la producción de contenido audiovisual y comunicación estratégica para las marcas participantes.

Italo Gelateria, nacida en el corazón de San Pedro Sula, ha conquistado el paladar de los hondureños con sus helados artesanales elaborados con ingredientes naturales, reflejando el auténtico sabor italiano con un toque local. Su pasión por la calidad y su compromiso con el servicio la han convertido en un referente del sabor en Honduras.

Optimus Card, por su parte, continúa impulsando el consumo local a través de alianzas que generan valor para sus usuarios y comercios aliados, brindando beneficios reales y exclusivos.

Mientras que UTH, con más de 30 años de liderazgo educativo, sigue demostrando su compromiso con la innovación, el desarrollo empresarial y las oportunidades para su comunidad académica.

Jonathan Goff, Gerente Operativo de Ítalo Gelatería, comentó: “Ítalo Gelateria nació del sueño de crear momentos dulces y memorables para nuestros clientes. Hoy, nos emociona llevar esa pasión a esta alianza con Optimus Card y UTH. Estamos seguros de que juntos podremos crear experiencias innovadoras que conecten a las personas y enriquezcan la vida cotidiana”.

Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card, expresó: “En Optimus Card siempre hemos trabajado para ser mucho más que una tarjeta de beneficios: somos una red que acerca oportunidades, negocios y personas. Esta alianza con Ítalo Gelateria y UTH, apoyada por ElevateHub, nos permite ofrecer valor agregado a nuestros clientes y fortalecer la visibilidad de cada marca participante”.

Edgardo Enamorado, Secretario General de UTH, destacó: “UTH tiene el compromiso histórico de formar profesionales capaces de transformar la sociedad. Para nosotros, esta alianza no solo acerca beneficios a nuestra comunidad universitaria, sino que también fomenta la colaboración con empresas innovadoras, creando proyectos que impactan positivamente en la educación y el desarrollo local”.

ElevateHub es la empresa aliada estratégicamente con Optimus Card para la creación de contenido audiovisual y producción creativa de las marcas que forman parte de su red de beneficios. Su enfoque innovador y profesional convierte ideas en experiencias visuales únicas. ElevateHub es todo lo que tu marca necesita: creatividad, estrategia y ejecución que elevan el valor de cada empresa aliada.

La unión entre Italo Gelateria, Optimus Card, UTH y ElevateHub refleja el espíritu de colaboración y desarrollo que impulsa al sector empresarial y educativo hondureño. Juntos, promueven el consumo local, la innovación y los beneficios reales para quienes forman parte de esta comunidad.