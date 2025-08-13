Secretaría de Trabajo inaugura ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la CCIC en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) , a través de su Oficina Regional en San Pedro Sula, inauguró una nueva Ventanilla de Atención al Ciudadano en las instalaciones del Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC ).

Esta iniciativa, busca garantizar una atención oportuna y eficiente para el sector productivo de la región. El objetivo principal es impulsar el desarrollo económico y empresarial del país.

Karim Qubain, presidente de la CCIC y Wilmer Javier Fernández, Secretario de Trabajo.

El Secretario de Trabajo, Wilmer Javier Fernández, impulsó este proyecto con el propósito de fortalecer la colaboración entre las instituciones y el sector empresarial, y mejorar así el clima de inversión. Con esta nueva ventanilla, se busca facilitar los trámites y servicios laborales en un espacio estratégico.

Firma de convenio entre Wilmer Javier Fernández, Secretario de Trabajo y Karim Qubain, presidente de la CCIC.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, agradeció la disposición del Secretario Fernández. “Esta ventanilla viene a fortalecer los servicios que brindamos en el Portal Empresarial de la CCIC”, afirmó Qubain, destacando el valor de la nueva oficina no solo para las empresas, sino también para la eficiencia de los procesos laborales.

La Ventanilla de Atención al Ciudadano atenderá directamente a empresas y trabajadores con trámites y servicios laborales en un horario de 9:00 am a 5:00 pm , de lunes a viernes.